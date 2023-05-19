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Советник One-Click Trade Pro MT4

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Содержание

MetaTrader 4 несомненно, является одной из лучших торговых платформ. MetaTrader включает в себя множество функций построения графиков, управления ордерами, индикаторов и многое другое. Однако есть одна вещь, которую можно улучшить, - это возможность быстрого управления ордерами. Советник MT4 One-Click Trade Pro позволяет размещать, просматривать, обновлять и закрывать ордера всего несколькими щелчками мыши.

Что представляет собой советник One-Click Trade Pro MT4?

One-Click Trade Pro - это советник, похожий на индикатор, но с возможностями автоматизации ордеров.

One-Click Trade Pro - это простая панель, которую можно использовать для управления ордерами в MetaTrader 4. По сути, это интерфейс для более быстрого взаимодействия с ордерами.

Интерфейс панели One-Click Trade Pro

One-Click Trade Pro - это необычный инструмент, способный облегчить жизнь многим начинающим и опытным трейдерам.

Почему стоит использовать советник One-Click Trade Pro MT4?

Вы, наверное, думаете: "Я уже могу сделать это в MetaTrader!", и это действительно так, однако One-Click Trade Pro предоставляет несколько больше возможностей.

Очень часто в торговле используются стратегии, в которых стоп-лосс всегда ставится на определенное количество пипсов. Также часто при использовании систем автоматизации торговли и советников для идентификации ордеров применяется магическое число.

MetaTrader 4 не позволяет в графическом интерфейсе выставлять ордера, связывая их с магическим числом. Также он не позволяет выставлять ордера со стоп-лоссом и тейк-профитом, выраженными в пипсах.

Советник One-Click Trade Pro умеет делать то, что не умеет MetaTrader 4.

Панель One-Click Trade Pro облегчает выполнение некоторых задач в MetaTrader, в частности, управление ордерами.

Панель управления торговыми ордерами одним кликом

С помощью One-Click Trade Pro вы можете:

  • Отправить рыночный ордер с ценами стоп-лосс и тейк-профит.
  • Отправить a отложенный ордер с ценами стоп-лосс и тейк-профит.
  • Указать магическое число для отправленных ордеров.
  • Указать комментарий к отправленным ордерам.
  • Отправить рыночный ордер со стоп-лоссом и тейк-профитом в пипсах.
  • Отправить отложенный ордер со стоп-лоссом и тейк-профитом в пипсах.
  • Увидеть рекомендуемый размер позиции с учетом ваших параметров риска.
  • Просмотреть все открытые ордера.
  • Обновить стоп-лосс и тейк-профит для открытых ордеров.
  • Закрыть ордера.
  • Автоматически делать скриншот графика при отправке ордера.

Как видите, этот торговый "плагин" позволяет выполнять операции, которые обычно требуют больших трудозатрат в МТ4.

Просмотр конкретного ордера с помощью One-Click Trade

Преимущества

  • Дополнительные опции — С помощью One-Click Trade можно включить в сделку больше данных, например, магическое число.
  • Экономия времени — One-Click Trade предназначен для ускорения торговых операций.
  • Лучший опыт работы — One-Click Trade делает торговлю более упорядоченной.

С One-Click Trade отправка ордера становится очень простой! Вы можете просто задать все параметры, включая комментарий и магическое число, и отправить его.

Вы также можете увидеть рекомендуемый размер позиции для соблюдения правил управления рисками.

Вы можете оформлять ордера с простой панели, задавая множество параметров

Вы можете легко и быстро отправить отложенные ордера, устанавливая расстояние от начальной цены.

Вы также можете отправить противоположные отложенные ордера в то же время для подготовки к прорывам!

Одной из лучших особенностей One-Click Trade Pro является возможность настройки сделок с использованием линий вместо ввода цен.

Вы можете легко создавать линии, перетаскивать их на уровни открытия, стопа и тейк-профита и отправлять. Готово!

Линии также покажут вам потенциал сделки.

Настройте свои сделки с помощью линий и получите мгновенное представление о ее возможностях

Особенности

  • Возможность отправки и просмотра магических чисел.
  • Расчет рекомендуемого размера позиции.
  • Одновременная подача противоположных отложенных ордеров.
  • Визуализация торгового потенциала и риска.
  • Настройка сделок с использованием горизонтальных линий.
  • Автоматизированный скриншот графика при отправке ордера.
  • Обновление торговой информации непосредственно с панели.
  • Советник с открытым исходным кодом, который вы можете модифицировать в соответствии с вашими торговыми целями.

Интуитивно понятный графический интерфейс

Пользовательский интерфейс очень прост, и это сделано для того, чтобы избежать путаницы. При наведении курсора на кнопку или раздел отображается его назначение.

Основы интерфейса One-Click Trade

Единый интерфейс для рыночных и отложенных ордеров

В графическом интерфейсе можно выбрать подачу рыночного или отложенного ордера — нет необходимости переключаться в другое окно.

Интерфейс отложенных ордеров/рыночных ордеров One-Click Trade

Рекомендуемый размер позиции

Если вы установите правила управления рисками, например, риск 2% от капитала, то советник One-Click Trade для MT4 покажет вам рекомендуемый размер позиции в зависимости от используемого вами стоп-лосса. Риск-менеджмент очень важен!

Вы можете открыть ордер и указать все его параметры. Рекомендуемый размер также покажет вам предлагаемый размер позиции с учетом ваших параметров риска.

Стоп-лосс и Тейк-профит по цене или пипсам

Перед отправкой ордера можно задать стоп-лосс и тейк-профит в виде ценовых уровней или в пунктах на расстоянии от цены открытия. Это облегчает жизнь трейдера при использовании стратегий с фиксированными SL и TP.

Магическое число и комментарий

Каждому выставляемому ордеру можно присвоить магическое число и комментарий. Это очень важно для того, чтобы различать ордера, сгенерированные разными стратегиями.

Автоскриншот

Если эта функция включена в настройках, то советник One-Click Trade MT4 автоматически делает скриншот при каждой отправке ордера. Эта функция упрощает задачу ведения торгового журнала.

Если эта функция включена, то для каждого правильно оформленного ордера будет делаться скриншот графика.

Список открытых и отложенных ордеров

MetaTrader 4 уже показывает список открытых ордеров, но не включает в него поле магического числа. Советник One-Click Trade показывает список открытых ордеров и связанные с ними магические числа. Это может быть полезно, когда у вас работают советники и вы хотите определить отправленные ими ордера.

Просмотр списка открытых ордеров и всех их деталей, включая магическое число.

Доступные параметры

Входные параметры советника MT4 One-Click Trade Pro

Требования и поддержка

  • MetaTrader 4 — данный советник поддерживается только в MetaTrader 4.
  • Бесплатный — покупка/лицензия не требуется.
  • Множество инструментов — вы можете использовать этот инструмент с несколькими парами и активами.
  • Несколько устройств — вы можете установить это программное обеспечение на любое количество устройств.

Скачать

Вы можете скачать советник по ссылке ниже и установить его, следуя представленным инструкциям.

MQLTA MT4 One-Click Trade ProСкачать

Установка очень проста, как и использование. Запустив советник, можно установить все необходимые входные параметры.

Обязательно включите Live Trading во вкладке Common при подключении советника, а также в меню платформы Tools→Options→Expert Advisors. В противном случае он не сможет открывать ордера.

Как включить торговлю в реальном времени для советников в MT4?

Установка советника MT4 One-Click Trade Pro

Для установки советника следуйте приведенным ниже инструкциям:

  1. Скачайте архивный файл советника.
  2. Откройте папку данных MetaTrader 4 (через File→Open Data Folder).
  3. Откройте папку MQL4.
  4. Скопируйте все папки из архива непосредственно в папку MQL4.
  5. Перезапустите MetaTrader 4 или обновите список советников, щелкнув правой кнопкой мыши по подокну Navigator на платформе и выбрав Refresh.

Вы также можете прочитать более подробную инструкцию по выполнению установки.

Часто задаваемые вопросы

Что нужно для запуска этого советника?

Данный советник представляет собой плагин, который может быть добавлен в платформу MetaTrader 4.

Работает ли этот советник с несколькими активами?

Данный советник может быть использован с любым активом и парой в MetaTrader 4.

Могу ли я использовать его на нескольких устройствах?

Вы можете использовать его на любом количестве устройств.

Как установить советник?

Процесс установки описан выше.

Сколько он стоит?

Советник полностью бесплатен.

Можете ли вы добавить в него функцию?

Скорее всего, нет. Однако One-Click Trade поставляется с открытым исходным кодом. Вы можете модифицировать его самостоятельно или нанять программиста MQL4 для этих целей.

 

Вы можете открыть торговый счет у любого MT4 Форекс-брокера, чтобы свободно использовать представленный здесь советник для MetaTrader 4.

Обсуждение

У вас есть предложения или вопросы относительно данного советника?

Обсудите One-Click Trade Pro с другими трейдерами и MQL-кодерами на форуме.

Изменения

1.06 — 2023-05-19

  • Добавлено масштабирование панели на экранах с высоким разрешением (hi-DPI).
  • Добавлен входной параметр (UseRecommended) для автоматического использования рекомендуемого размера позиции в сделках.
  • Изменены сообщения о неправильном размере позиции и шаге лота на менее навязчивые.
  • Исправлена нормализация дробей.
  • Исправлено количество знаков после запятой, соответствующее символу в списке ордеров.
  • Исправлено событие смены графика (переключение символов и таймфреймов), чтобы не было лишнего удаления и создания объектов.