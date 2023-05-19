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MetaTrader 4 несомненно, является одной из лучших торговых платформ. MetaTrader включает в себя множество функций построения графиков, управления ордерами, индикаторов и многое другое. Однако есть одна вещь, которую можно улучшить, - это возможность быстрого управления ордерами. Советник MT4 One-Click Trade Pro позволяет размещать, просматривать, обновлять и закрывать ордера всего несколькими щелчками мыши.

Что представляет собой советник One-Click Trade Pro MT4?

One-Click Trade Pro - это советник, похожий на индикатор, но с возможностями автоматизации ордеров.

One-Click Trade Pro - это простая панель, которую можно использовать для управления ордерами в MetaTrader 4. По сути, это интерфейс для более быстрого взаимодействия с ордерами.

One-Click Trade Pro - это необычный инструмент, способный облегчить жизнь многим начинающим и опытным трейдерам.

Почему стоит использовать советник One-Click Trade Pro MT4?

Вы, наверное, думаете: "Я уже могу сделать это в MetaTrader!", и это действительно так, однако One-Click Trade Pro предоставляет несколько больше возможностей.

Очень часто в торговле используются стратегии, в которых стоп-лосс всегда ставится на определенное количество пипсов. Также часто при использовании систем автоматизации торговли и советников для идентификации ордеров применяется магическое число.

MetaTrader 4 не позволяет в графическом интерфейсе выставлять ордера, связывая их с магическим числом. Также он не позволяет выставлять ордера со стоп-лоссом и тейк-профитом, выраженными в пипсах.

Советник One-Click Trade Pro умеет делать то, что не умеет MetaTrader 4.

Панель One-Click Trade Pro облегчает выполнение некоторых задач в MetaTrader, в частности, управление ордерами.

С помощью One-Click Trade Pro вы можете:

Отправить рыночный ордер с ценами стоп-лосс и тейк-профит.

Отправить a отложенный ордер с ценами стоп-лосс и тейк-профит.

Указать магическое число для отправленных ордеров.

Указать комментарий к отправленным ордерам.

Отправить рыночный ордер со стоп-лоссом и тейк-профитом в пипсах.

Отправить отложенный ордер со стоп-лоссом и тейк-профитом в пипсах.

Увидеть рекомендуемый размер позиции с учетом ваших параметров риска.

Просмотреть все открытые ордера.

Обновить стоп-лосс и тейк-профит для открытых ордеров.

Закрыть ордера.

Автоматически делать скриншот графика при отправке ордера.

Как видите, этот торговый "плагин" позволяет выполнять операции, которые обычно требуют больших трудозатрат в МТ4.

Преимущества

Дополнительные опции — С помощью One-Click Trade можно включить в сделку больше данных, например, магическое число.

— С помощью One-Click Trade можно включить в сделку больше данных, например, магическое число. Экономия времени — One-Click Trade предназначен для ускорения торговых операций.

— One-Click Trade предназначен для ускорения торговых операций. Лучший опыт работы — One-Click Trade делает торговлю более упорядоченной.

С One-Click Trade отправка ордера становится очень простой! Вы можете просто задать все параметры, включая комментарий и магическое число, и отправить его.

Вы также можете увидеть рекомендуемый размер позиции для соблюдения правил управления рисками.

Вы можете легко и быстро отправить отложенные ордера, устанавливая расстояние от начальной цены.

Вы также можете отправить противоположные отложенные ордера в то же время для подготовки к прорывам!

Одной из лучших особенностей One-Click Trade Pro является возможность настройки сделок с использованием линий вместо ввода цен.

Вы можете легко создавать линии, перетаскивать их на уровни открытия, стопа и тейк-профита и отправлять. Готово!

Линии также покажут вам потенциал сделки.

Особенности

Возможность отправки и просмотра магических чисел.

Расчет рекомендуемого размера позиции.

Одновременная подача противоположных отложенных ордеров.

Визуализация торгового потенциала и риска.

Настройка сделок с использованием горизонтальных линий.

Автоматизированный скриншот графика при отправке ордера.

Обновление торговой информации непосредственно с панели.

Советник с открытым исходным кодом, который вы можете модифицировать в соответствии с вашими торговыми целями.

Интуитивно понятный графический интерфейс

Пользовательский интерфейс очень прост, и это сделано для того, чтобы избежать путаницы. При наведении курсора на кнопку или раздел отображается его назначение.

Единый интерфейс для рыночных и отложенных ордеров

В графическом интерфейсе можно выбрать подачу рыночного или отложенного ордера — нет необходимости переключаться в другое окно.

Рекомендуемый размер позиции

Если вы установите правила управления рисками, например, риск 2% от капитала, то советник One-Click Trade для MT4 покажет вам рекомендуемый размер позиции в зависимости от используемого вами стоп-лосса. Риск-менеджмент очень важен!

Стоп-лосс и Тейк-профит по цене или пипсам

Перед отправкой ордера можно задать стоп-лосс и тейк-профит в виде ценовых уровней или в пунктах на расстоянии от цены открытия. Это облегчает жизнь трейдера при использовании стратегий с фиксированными SL и TP.

Каждому выставляемому ордеру можно присвоить магическое число и комментарий. Это очень важно для того, чтобы различать ордера, сгенерированные разными стратегиями.

Автоскриншот

Если эта функция включена в настройках, то советник One-Click Trade MT4 автоматически делает скриншот при каждой отправке ордера. Эта функция упрощает задачу ведения торгового журнала.

Список открытых и отложенных ордеров

MetaTrader 4 уже показывает список открытых ордеров, но не включает в него поле магического числа. Советник One-Click Trade показывает список открытых ордеров и связанные с ними магические числа. Это может быть полезно, когда у вас работают советники и вы хотите определить отправленные ими ордера.

Доступные параметры

Требования и поддержка

MetaTrader 4 — данный советник поддерживается только в MetaTrader 4.

— данный советник поддерживается только в MetaTrader 4. Бесплатный — покупка/лицензия не требуется.

— покупка/лицензия не требуется. Множество инструментов — вы можете использовать этот инструмент с несколькими парами и активами.

— вы можете использовать этот инструмент с несколькими парами и активами. Несколько устройств — вы можете установить это программное обеспечение на любое количество устройств.

Скачать Вы можете скачать советник по ссылке ниже и установить его, следуя представленным инструкциям. MQLTA MT4 One-Click Trade Pro Скачать

Установка очень проста, как и использование. Запустив советник, можно установить все необходимые входные параметры.

Обязательно включите Live Trading во вкладке Common при подключении советника, а также в меню платформы Tools→Options→Expert Advisors. В противном случае он не сможет открывать ордера.

Установка советника MT4 One-Click Trade Pro

Для установки советника следуйте приведенным ниже инструкциям:

Скачайте архивный файл советника. Откройте папку данных MetaTrader 4 (через File→Open Data Folder). Откройте папку MQL4. Скопируйте все папки из архива непосредственно в папку MQL4. Перезапустите MetaTrader 4 или обновите список советников, щелкнув правой кнопкой мыши по подокну Navigator на платформе и выбрав Refresh.

Вы также можете прочитать более подробную инструкцию по выполнению установки.