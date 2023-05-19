MetaTrader 4 несомненно, является одной из лучших торговых платформ. MetaTrader включает в себя множество функций построения графиков, управления ордерами, индикаторов и многое другое. Однако есть одна вещь, которую можно улучшить, - это возможность быстрого управления ордерами. Советник MT4 One-Click Trade Pro позволяет размещать, просматривать, обновлять и закрывать ордера всего несколькими щелчками мыши.
Что представляет собой советник One-Click Trade Pro MT4?
One-Click Trade Pro - это советник, похожий на индикатор, но с возможностями автоматизации ордеров.
One-Click Trade Pro - это простая панель, которую можно использовать для управления ордерами в MetaTrader 4. По сути, это интерфейс для более быстрого взаимодействия с ордерами.
One-Click Trade Pro - это необычный инструмент, способный облегчить жизнь многим начинающим и опытным трейдерам.
Почему стоит использовать советник One-Click Trade Pro MT4?
Вы, наверное, думаете: "Я уже могу сделать это в MetaTrader!", и это действительно так, однако One-Click Trade Pro предоставляет несколько больше возможностей.
Очень часто в торговле используются стратегии, в которых стоп-лосс всегда ставится на определенное количество пипсов. Также часто при использовании систем автоматизации торговли и советников для идентификации ордеров применяется магическое число.
MetaTrader 4 не позволяет в графическом интерфейсе выставлять ордера, связывая их с магическим числом. Также он не позволяет выставлять ордера со стоп-лоссом и тейк-профитом, выраженными в пипсах.
Советник One-Click Trade Pro умеет делать то, что не умеет MetaTrader 4.
Панель One-Click Trade Pro облегчает выполнение некоторых задач в MetaTrader, в частности, управление ордерами.
С помощью One-Click Trade Pro вы можете:
- Отправить рыночный ордер с ценами стоп-лосс и тейк-профит.
- Отправить a отложенный ордер с ценами стоп-лосс и тейк-профит.
- Указать магическое число для отправленных ордеров.
- Указать комментарий к отправленным ордерам.
- Отправить рыночный ордер со стоп-лоссом и тейк-профитом в пипсах.
- Отправить отложенный ордер со стоп-лоссом и тейк-профитом в пипсах.
- Увидеть рекомендуемый размер позиции с учетом ваших параметров риска.
- Просмотреть все открытые ордера.
- Обновить стоп-лосс и тейк-профит для открытых ордеров.
- Закрыть ордера.
- Автоматически делать скриншот графика при отправке ордера.
Как видите, этот торговый "плагин" позволяет выполнять операции, которые обычно требуют больших трудозатрат в МТ4.
Преимущества
- Дополнительные опции — С помощью One-Click Trade можно включить в сделку больше данных, например, магическое число.
- Экономия времени — One-Click Trade предназначен для ускорения торговых операций.
- Лучший опыт работы — One-Click Trade делает торговлю более упорядоченной.
С One-Click Trade отправка ордера становится очень простой! Вы можете просто задать все параметры, включая комментарий и магическое число, и отправить его.
Вы также можете увидеть рекомендуемый размер позиции для соблюдения правил управления рисками.
Вы можете легко и быстро отправить отложенные ордера, устанавливая расстояние от начальной цены.
Вы также можете отправить противоположные отложенные ордера в то же время для подготовки к прорывам!
Одной из лучших особенностей One-Click Trade Pro является возможность настройки сделок с использованием линий вместо ввода цен.
Вы можете легко создавать линии, перетаскивать их на уровни открытия, стопа и тейк-профита и отправлять. Готово!
Линии также покажут вам потенциал сделки.
Особенности
- Возможность отправки и просмотра магических чисел.
- Расчет рекомендуемого размера позиции.
- Одновременная подача противоположных отложенных ордеров.
- Визуализация торгового потенциала и риска.
- Настройка сделок с использованием горизонтальных линий.
- Автоматизированный скриншот графика при отправке ордера.
- Обновление торговой информации непосредственно с панели.
- Советник с открытым исходным кодом, который вы можете модифицировать в соответствии с вашими торговыми целями.
Интуитивно понятный графический интерфейс
Пользовательский интерфейс очень прост, и это сделано для того, чтобы избежать путаницы. При наведении курсора на кнопку или раздел отображается его назначение.
Единый интерфейс для рыночных и отложенных ордеров
В графическом интерфейсе можно выбрать подачу рыночного или отложенного ордера — нет необходимости переключаться в другое окно.
Рекомендуемый размер позиции
Если вы установите правила управления рисками, например, риск 2% от капитала, то советник One-Click Trade для MT4 покажет вам рекомендуемый размер позиции в зависимости от используемого вами стоп-лосса. Риск-менеджмент очень важен!
Стоп-лосс и Тейк-профит по цене или пипсам
Перед отправкой ордера можно задать стоп-лосс и тейк-профит в виде ценовых уровней или в пунктах на расстоянии от цены открытия. Это облегчает жизнь трейдера при использовании стратегий с фиксированными SL и TP.
Магическое число и комментарий
Каждому выставляемому ордеру можно присвоить магическое число и комментарий. Это очень важно для того, чтобы различать ордера, сгенерированные разными стратегиями.
Автоскриншот
Если эта функция включена в настройках, то советник One-Click Trade MT4 автоматически делает скриншот при каждой отправке ордера. Эта функция упрощает задачу ведения торгового журнала.
Список открытых и отложенных ордеров
MetaTrader 4 уже показывает список открытых ордеров, но не включает в него поле магического числа. Советник One-Click Trade показывает список открытых ордеров и связанные с ними магические числа. Это может быть полезно, когда у вас работают советники и вы хотите определить отправленные ими ордера.
Доступные параметры
Требования и поддержка
- MetaTrader 4 — данный советник поддерживается только в MetaTrader 4.
- Бесплатный — покупка/лицензия не требуется.
- Множество инструментов — вы можете использовать этот инструмент с несколькими парами и активами.
- Несколько устройств — вы можете установить это программное обеспечение на любое количество устройств.
Скачать
Вы можете скачать советник по ссылке ниже и установить его, следуя представленным инструкциям.MQLTA MT4 One-Click Trade Pro
Установка очень проста, как и использование. Запустив советник, можно установить все необходимые входные параметры.
Обязательно включите Live Trading во вкладке Common при подключении советника, а также в меню платформы Tools→Options→Expert Advisors. В противном случае он не сможет открывать ордера.
Установка советника MT4 One-Click Trade Pro
Для установки советника следуйте приведенным ниже инструкциям:
- Скачайте архивный файл советника.
- Откройте папку данных MetaTrader 4 (через File→Open Data Folder).
- Откройте папку MQL4.
- Скопируйте все папки из архива непосредственно в папку MQL4.
- Перезапустите MetaTrader 4 или обновите список советников, щелкнув правой кнопкой мыши по подокну Navigator на платформе и выбрав Refresh.
Вы также можете прочитать более подробную инструкцию по выполнению установки.
Часто задаваемые вопросы
Что нужно для запуска этого советника?
Данный советник представляет собой плагин, который может быть добавлен в платформу MetaTrader 4.
Работает ли этот советник с несколькими активами?
Данный советник может быть использован с любым активом и парой в MetaTrader 4.
Могу ли я использовать его на нескольких устройствах?
Вы можете использовать его на любом количестве устройств.
Как установить советник?
Процесс установки описан выше.
Сколько он стоит?
Советник полностью бесплатен.
Можете ли вы добавить в него функцию?
Скорее всего, нет. Однако One-Click Trade поставляется с открытым исходным кодом. Вы можете модифицировать его самостоятельно или нанять программиста MQL4 для этих целей.
Вы можете открыть торговый счет у любого MT4 Форекс-брокера, чтобы свободно использовать представленный здесь советник для MetaTrader 4.
Обсуждение
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Обсудите One-Click Trade Pro с другими трейдерами и MQL-кодерами на форуме.
Изменения
1.06 — 2023-05-19
- Добавлено масштабирование панели на экранах с высоким разрешением (hi-DPI).
- Добавлен входной параметр (UseRecommended) для автоматического использования рекомендуемого размера позиции в сделках.
- Изменены сообщения о неправильном размере позиции и шаге лота на менее навязчивые.
- Исправлена нормализация дробей.
- Исправлено количество знаков после запятой, соответствующее символу в списке ордеров.
- Исправлено событие смены графика (переключение символов и таймфреймов), чтобы не было лишнего удаления и создания объектов.