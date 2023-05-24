Индикатор Support and Resistance Line для MT4 и MT5

Все мы знаем, как важно определить уровни поддержки и сопротивления, но MetaTrader не предлагает никакой функции для их расчета. Но решение есть! Индикатор Support and Resistance Lines для MetaTrader способен рассчитать и нанести на график уровни поддержки и сопротивления для выбранной валютной пары или любого другого торгового инструмента.

Поддержка и сопротивление являются одними из наиболее важных понятий в трейдинге. Практически каждая торговая стратегия учитывает уровни поддержки и сопротивления. Очень полезно иметь их визуальное представление. Индикатор Support and Resistance Lines для MetaTrader способен рассчитывать уровни поддержки и сопротивления и наносить их на график.

Support and Resistance Lines для MT4 и MT5 - это мощный индикатор, который может находить и показывать уровни поддержки и сопротивления.

С помощью индикатора Support and Resistance Lines вы можете:

Поиск лучших возможностей — зная, где находятся поддержка и сопротивление, можно скорректировать свою стратегию. Экономия времени — пусть индикатор рассчитает уровень и покажет его на графике. Уведомления — получать уведомления о приближении цены к уровню поддержки или сопротивления или выходе из него.

Что такое поддержка и сопротивление?

Поддержка и сопротивление - это уровни, на которых цена имеет тенденцию к отскоку. Это своего рода ценовые барьеры, которые трудно пробить.

Поддержка и сопротивление легко обнаруживаются на глаз. Необходимо ориентироваться на цены закрытия и видеть, где они останавливаются, консолидируются или отскакивают.

Математический расчет этих уровней - совсем другая история. Для поиска этих уровней необходимо использовать сложный алгоритм. Индикатор сканирует ряд свечей и определяет, где цена отскакивает или замирает. Затем он рассчитывает медианную цену и проводит на графике горизонтальную линию.

Особенности

Индикатор Support and Resistance Lines для MetaTrader включает в себя следующие возможности:

Автоматизированный алгоритм.

Работа с различными таймфреймами.

Регулировка чувствительности.

Расстояние до следующих уровней поддержки и сопротивления.

Отображение зон поддержки и сопротивления.

Оповещения на графике, по электронной почте, с помощью push-уведомлений (мобильное приложение) и звуками.

Ширина линий зависит от силы уровня.

Отображение стрелок при входе цены в опасную зону или при выходе из нее.

Зачем нужен индикатор Support and Resistance Lines?

Индикатор Support and Resistance Lines полезен для проверки некоторых условий перед входом или выходом из сделки. В своей торговой деятельности все мы используем различные стратегии, однако поддержка и сопротивление присутствуют практически в арсенале инструментов каждого трейдера.

Индикатор Support and Resistance Lines можно использовать для:

Оценки сигнала входа — если цена находится слишком близко к уровню, то лучше подождать с входом.

— если цена находится слишком близко к уровню, то лучше подождать с входом. Корректировки стратегии — поддержка и сопротивление часто представляют собой область, в которой цена застаивается или отскакивает.

— поддержка и сопротивление часто представляют собой область, в которой цена застаивается или отскакивает. Выхода из позиции — эти уровни могут быть установлены как тейк-профит или стоп-лосс; можно даже использовать их в качестве скользящего стопа.

В MetaTrader 4 не предусмотрена функция оповещения о достижении ценой автоматически сгенерированных уровней, но это может сделать индикатор Support and Resistance Lines.

При закреплении индикатора на графике можно настроить его чувствительность и легко увидеть уровни в виде горизонтальных линий.

Входные параметры

Запустив индикатор, можно установить несколько параметров по умолчанию; управление остальными параметрами будет осуществляться с панели.

Интерфейс индикатора интуитивно понятен, и с помощью нескольких щелчков мыши можно настроить несколько уровней оповещения.

Вы можете выбрать отображение поддержки и сопротивления для другого таймфрейма. Например, если вы находитесь на графике M15 для скальпинговой торговли, вы можете добавить индикатор Support and Resistance Lines, настроенный на отображение уровней для таймфрейма D1.

Помимо отображения на графике расстояния до уровней выше и ниже, можно задать минимальное расстояние до ближайшего уровня, при котором сделка считается безопасной. Вы также можете настроить индикатор на отправку уведомлений в случае входа цены в опасную зону (или выхода из нее).

Требования и поддержка

MetaTrader 4 & 5 — данный индикатор поддерживается как в МТ4, так и в МТ5.

— данный индикатор поддерживается как в МТ4, так и в МТ5. Бесплатный — покупка/лицензия не требуется.

— покупка/лицензия не требуется. Несколько инструментов — вы можете использовать этот инструмент с несколькими парами и активами.

— вы можете использовать этот инструмент с несколькими парами и активами. Несколько устройств — вы можете установить это программное обеспечение на любое количество устройств.

Скачать Вы можете бесплатно скачать индикатор по ссылке ниже и установить его, следуя приведенным инструкциям. Установка выполняется очень просто. То же самое можно сказать и об использовании этого инструмента. После запуска индикатора можно настроить его параметры и способ получения уведомлений. MQLTA MT4 Support Resistance LinesСкачать MQLTA MT5 Support Resistance LinesСкачать Инструкция по установке для MT4 Для установки индикатора Support and Resistance Lines в MT4 следуйте приведенным ниже инструкциям: Скачайте архивный файл с индикатором. Откройте папку данных MetaTrader 4 (через File→Open Data Folder). Откройте папку MQL4. Скопируйте все папки из архива непосредственно в папку MQL4. Перезапустите MetaTrader 4 или обновите список индикаторов, щелкнув правой кнопкой мыши на подокне Navigator на платформе и выбрав Refresh. Более подробные инструкции по выполнению установки можно найти в этой статье. Инструкция по установке для MT5 Чтобы установить индикатор MT5 Support and Resistance Lines, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям: Скачайте архивный файл с индикатором. Откройте папку данных MetaTrader 5 (через File->Open Data Folder). Откройте папку MQL5. Скопируйте все папки из архива непосредственно в папку MQL5. Перезапустите MetaTrader 5 или обновите список индикаторов, щелкнув правой кнопкой мыши на подокне Navigator на платформе и выбрав Refresh. Вы также можете прочитать более подробные инструкции по выполнению установки. Часто задаваемые вопросы Что нужно для запуска этого индикатора? Данный индикатор представляет собой плагин, который может быть установлен на платформы MetaTrader 4 и 5. Работает ли он с несколькими активами? Данный индикатор может использоваться с любым активом и парой в MetaTrader. Могу ли я использовать его на нескольких устройствах? Вы можете использовать его на любом количестве устройств. Как установить индикатор? Процесс установки описан выше. Сколько он стоит? Индикатор совершенно бесплатен. Можете ли вы добавить к нему функцию? Скорее всего, нет. Однако индикатор Support and Resistance Lines поставляется с открытым исходным кодом. Вы можете модифицировать его самостоятельно или нанять программиста MQL4 для этих целей. Вы можете открыть торговый счет у любого MT4 Форекс-брокера для свободного использования представленного здесь индикатора для MetaTrader 4. Если вы хотите использовать представленную здесь версию индикатора для МТ5, вам необходимо открыть счет у брокера, который предлагает MetaTrader 5.

Обсуждение

У вас есть предложения или вопросы по данному индикатору? Вы всегда можете обсудить Support and Resistance Lines с другими трейдерами и MQL-программистами на форумах по индикаторам.

Изменения

Версия 1.03 — 2026-04-10

Добавлены алерты в виде стрелок.

Добавлены простые звуковые алерты.

Добавлена возможность выбора угла графика для панели.

Добавлена кнопка свернуть/развернуть панель..

Изменено то, как задается ширина линий. Теперь она зависит от силы соответствующего уровня поддержки или сопротивления.

Улучшена скорость работы индикатора.

Исправлен баг с задержкой в 1 тик перед отрисовкой уровней в версии для MT4.

Исправлено масштабирование размера шрифта для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

Исправлены некоторые опечатки в интерфейсе и коде.

Версия 1.02 — 2023-05-24