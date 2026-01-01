Казалось бы, технический анализ никак не может предполагать наличие "невидимых" барьеров, преграждающих путь цене, однако линии поддержки и сопротивления как раз являются таковыми. Данные уровни являются базовыми инструментами не только на Форекс, но и на других рынках, и существуют уже более сотни лет.

Поддержкой является уровень, ниже которого цена, по ожиданиям трейдеров, не должна опуститься. Данный уровень обозначается начерченной от руки линией, соединяющей несколько минимумов и продолжающейся на дальнейшей области графика. На примере ниже мы обозначили линию поддержки, соединяющую минимумы, красным цветом. При пробое такой линии трейдер может сделать вывод, что произошло важное событие и текущий тренд более не актуален.

Пробой линии поддержки

При приближении цены к линии поддержки наиболее вероятен "отскок" цены вверх, что делает такую ситуацию идеальной для входа в рынок.

При пробое поддержки можно ожидать серию более низких минимумов, в связи с чем в такой ситуации наиболее выгодно заключать сделки на продажу.

Если текущий тренд все же выстоит, старую линию поддержки следует удалить и прочертить новую. В таком случае мы будем иметь типичный пример ложного пробоя.

Сопротивлением является уровень, выше которого цена, по ожиданиям трейдеров, не должна вырасти. Это также прочерченная от руки линия, которая соединяет максимумы и продолжается на будущие периоды графика. Линии поддержки и сопротивления нередко идут параллельно друг другу. Так, однако, бывает не всегда - как, к примеру, на представленном ниже графике. Порой вообще поддержка может идти вверх, тогда как сопротивление будет направлено вниз, в результате чего получится треугольник. Более подробно о таких ситуациях можно узнать из урока по фигурам графика.

Линия сопротивления на том же графике

Линия сопротивления указывает на предполагаемый максимальный уровень курса валютной пары. Данный уровень хорошо подходит для определения точки установления тейк-профита. Установка тейк-профита выше сопротивления может оказаться неразумной. Если тейк-профит на уровне сопротивления или чуть ниже не оправдывает ваших ожиданий, лучше вообще отказаться от такой сделки.

Разумеется, цена может пойти и выше сопротивления. В таком случае всегда есть смысл воспользоваться получившимся пробоем. Однако стоит обратить внимание на то, что подобные пробои могут быть краткосрочными; в целях установления того, насколько надежен тот или иной пробой, следует также изучать фигуры графиков и снимать показания с индикаторов.

Часто бывает так, что после прорисовки линии поддержки обнаруживается сопротивление, идущее параллельно. Такое явление можно объяснить лишь коллективным сознанием трейдеров, которые ориентируются на визуально логичные уровни.

Суть поддержки и сопротивления

Трейдеры помнят, где они покупали и продавали, и, соответственно, при новом витке тренда они будут покупать выше, а продавать ниже. Можно также применить к поддержке и сопротивлению закон спроса и предложения: помня предыдущие уровни и тенденции, трейдеры стараются держаться вместе и покупать и продавать примерно на одном уровне, формируя коллективные спрос и предложение. Нельзя сказать, чтобы такой подход был совершенно неправилен, однако все же он и не полностью верен. Смысл поддержки и сопротивления, прежде всего, в том, что трейдеры помнят важные уровни и чертят линии, отталкиваясь от них. Помните, что для получения одних и тех же линий, трейдеры должны следовать одинаковым правилам для определения важных уровней.

При этом нужно понимать, что линия на графике является элементом, устанавливаемым субъективно, и потому ждать поведения цены в соответствии со строго обозначенной линией не стоит. Скорее, есть смысл говорить об области поддержки и сопротивления, а не о конкретных линиях или абсолютных уровнях.

Горизонтальные поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления можно также обозначать в виде горизонтальных линий, проведенных через относительные минимумы и максимумы. Из представленного ниже графика видно, что цена далеко не всегда организуется таким образом (например, в середине графика наблюдается нисходящий тренд). Таким образом, в данном случае непонятно, следует ли применять горизонтальные поддержку и сопротивление.

График с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления

Как поступать в том или ином случае, часто приходится решать самостоятельно. Общее правило таково: на трендовом рынке следует чертить диагональные линии поддержки и сопротивления, на флэтовом — горизонтальные. При этом, поскольку часто бывает просто непонятно, какой рынок в данный момент перед вами, стоит чертить как диагональные, так и горизонтальные линии, и уже впоследствии смотреть, какие из них окажутся более верными.

Рынок Форекс далеко не всегда идет по трендам, и даже когда на графике есть четкий тренд, он может прерываться периодами, когда цена будет колебаться в рамках узкого диапазона.