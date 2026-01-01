Поддержка и сопротивление
Казалось бы, технический анализ никак не может предполагать наличие "невидимых" барьеров, преграждающих путь цене, однако линии поддержки и сопротивления как раз являются таковыми. Данные уровни являются базовыми инструментами не только на Форекс, но и на других рынках, и существуют уже более сотни лет.
Поддержкой является уровень, ниже которого цена, по ожиданиям трейдеров, не должна опуститься. Данный уровень обозначается начерченной от руки линией, соединяющей несколько минимумов и продолжающейся на дальнейшей области графика. На примере ниже мы обозначили линию поддержки, соединяющую минимумы, красным цветом. При пробое такой линии трейдер может сделать вывод, что произошло важное событие и текущий тренд более не актуален.
- При приближении цены к линии поддержки наиболее вероятен "отскок" цены вверх, что делает такую ситуацию идеальной для входа в рынок.
- При пробое поддержки можно ожидать серию более низких минимумов, в связи с чем в такой ситуации наиболее выгодно заключать сделки на продажу.
- Если текущий тренд все же выстоит, старую линию поддержки следует удалить и прочертить новую. В таком случае мы будем иметь типичный пример ложного пробоя.
Сопротивлением является уровень, выше которого цена, по ожиданиям трейдеров, не должна вырасти. Это также прочерченная от руки линия, которая соединяет максимумы и продолжается на будущие периоды графика. Линии поддержки и сопротивления нередко идут параллельно друг другу. Так, однако, бывает не всегда - как, к примеру, на представленном ниже графике. Порой вообще поддержка может идти вверх, тогда как сопротивление будет направлено вниз, в результате чего получится треугольник. Более подробно о таких ситуациях можно узнать из урока по фигурам графика.
- Линия сопротивления указывает на предполагаемый максимальный уровень курса валютной пары. Данный уровень хорошо подходит для определения точки установления тейк-профита. Установка тейк-профита выше сопротивления может оказаться неразумной. Если тейк-профит на уровне сопротивления или чуть ниже не оправдывает ваших ожиданий, лучше вообще отказаться от такой сделки.
- Разумеется, цена может пойти и выше сопротивления. В таком случае всегда есть смысл воспользоваться получившимся пробоем. Однако стоит обратить внимание на то, что подобные пробои могут быть краткосрочными; в целях установления того, насколько надежен тот или иной пробой, следует также изучать фигуры графиков и снимать показания с индикаторов.
- Часто бывает так, что после прорисовки линии поддержки обнаруживается сопротивление, идущее параллельно. Такое явление можно объяснить лишь коллективным сознанием трейдеров, которые ориентируются на визуально логичные уровни.
Суть поддержки и сопротивления
Трейдеры помнят, где они покупали и продавали, и, соответственно, при новом витке тренда они будут покупать выше, а продавать ниже. Можно также применить к поддержке и сопротивлению закон спроса и предложения: помня предыдущие уровни и тенденции, трейдеры стараются держаться вместе и покупать и продавать примерно на одном уровне, формируя коллективные спрос и предложение. Нельзя сказать, чтобы такой подход был совершенно неправилен, однако все же он и не полностью верен. Смысл поддержки и сопротивления, прежде всего, в том, что трейдеры помнят важные уровни и чертят линии, отталкиваясь от них. Помните, что для получения одних и тех же линий, трейдеры должны следовать одинаковым правилам для определения важных уровней.
При этом нужно понимать, что линия на графике является элементом, устанавливаемым субъективно, и потому ждать поведения цены в соответствии со строго обозначенной линией не стоит. Скорее, есть смысл говорить об области поддержки и сопротивления, а не о конкретных линиях или абсолютных уровнях.
Горизонтальные поддержка и сопротивление
Уровни поддержки и сопротивления можно также обозначать в виде горизонтальных линий, проведенных через относительные минимумы и максимумы. Из представленного ниже графика видно, что цена далеко не всегда организуется таким образом (например, в середине графика наблюдается нисходящий тренд). Таким образом, в данном случае непонятно, следует ли применять горизонтальные поддержку и сопротивление.
Как поступать в том или ином случае, часто приходится решать самостоятельно. Общее правило таково: на трендовом рынке следует чертить диагональные линии поддержки и сопротивления, на флэтовом — горизонтальные. При этом, поскольку часто бывает просто непонятно, какой рынок в данный момент перед вами, стоит чертить как диагональные, так и горизонтальные линии, и уже впоследствии смотреть, какие из них окажутся более верными.
Рынок Форекс далеко не всегда идет по трендам, и даже когда на графике есть четкий тренд, он может прерываться периодами, когда цена будет колебаться в рамках узкого диапазона.
Совет эксперта. При торговле на небольших таймфреймах (например, 15 минут или 1 час) горизонтальные линии поддержки и сопротивления могут оказаться особенно полезны.