Indicador ZigZagOnParabolic para MetaTrader: basado en dos indicadores estándar de MT4/MT5 (ZigZag y SAR Parabólico), trata de mostrar una versión mejorada del primero marcando los extremos del gráfico con un menor retraso. El ZigZag estándar busca un nuevo extremo buscando la desviación porcentual del precio con respecto al extremo anterior. Este nuevo ZigZag lo hace observando el indicador SAR Parabólico. Tanto el ZigZag como el SAR Parabólico se dibujan encima del gráfico. Este indicador está disponible para las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5.

Parámetros de entrada

Step (por defecto = 0.02) — uno de los parámetros del indicador SAR Parabólico estándar.

(por defecto = 0.02) — uno de los parámetros del indicador SAR Parabólico estándar. Maximum (por defecto = 0.2) — otro parámetro del indicador SAR Parabólico estándar.

(por defecto = 0.2) — otro parámetro del indicador SAR Parabólico estándar. ExtremumsShift (por defecto = Chart time) — si se establece en Chart time (hora del gráfico), los extremos se muestran en sus lugares reales (donde se encuentran los picos y valles del gráfico). Si se establece en Detection time (hora de detección), los extremos se muestran en los momentos en que fueron detectados. Este parámetro de entrada puede ser útil para ver el retraso entre el tiempo real del extremo y su tiempo de detección.

(por defecto = Chart time) — si se establece en (hora del gráfico), los extremos se muestran en sus lugares reales (donde se encuentran los picos y valles del gráfico). Si se establece en (hora de detección), los extremos se muestran en los momentos en que fueron detectados. Este parámetro de entrada puede ser útil para ver el retraso entre el tiempo real del extremo y su tiempo de detección. History (por defecto = 0) — el número de barras a utilizar para el cálculo del indicador. Si tiene problemas de rendimiento, establezca este parámetro de entrada con un valor distinto de cero. 0 significa que se utilizan todas las barras en el cálculo.

(por defecto = 0) — el número de barras a utilizar para el cálculo del indicador. Si tiene problemas de rendimiento, establezca este parámetro de entrada con un valor distinto de cero. 0 significa que se utilizan todas las barras en el cálculo. EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando se detecte un nuevo pico o valle en zigzag.

(por defecto = false) — si es , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando se detecte un nuevo pico o valle en zigzag. EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando se detecte un nuevo pico o valle en zigzag. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando se detecte un nuevo pico o valle en zigzag. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de . EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true, se enviará una notificación push cuando se detecte un nuevo pico o valle en zigzag. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones.

Ejemplo y estrategia

Este gráfico de ejemplo muestra el indicador ZigZagOnParabolic adjunto con el parámetro de entrada ExtremumsShift establecido en Chart time: observe que sus picos y valles coinciden con los máximos y mínimos reales del gráfico.

Aunque los indicadores ZigZag no son muy buenos para la señalización de operaciones reales, este puede utilizarse para entrar en posiciones de venta y de compra en máximos y mínimos, respectivamente. Sin embargo, el uso principal de este indicador es construir canales, niveles de soporte y resistencia y otras formaciones gráficas utilizando la extrema como base.

El gráfico de arriba es el mismo indicador incorporado al mismo gráfico que antes, pero con el parámetro de entrada ExtremumsShift establecido en el Detection time: observe los picos y valles desplazados a la derecha y que coinciden con los giros del SAR Parabólico.

Discusión

¿Tiene alguna sugerencia o pregunta sobre este indicador? Siempre puede debatir sobre ZigZagOnParabolic con los otros operadores y programadores de MQL en los foros de indicadores.

Registro de cambios

1.02 - 2022-04-11