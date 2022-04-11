ZigZagOnParabolic MetaTrader 指标 — 基于两项标准的 MT4/MT5 指标 — ZigZag 和 抛物线转向指标（Parabolic SAR） — 它试图通过图表极值标记和更小的延迟来显示第一项指标的改进版本。标准 ZigZag 指标通过搜索价格与前一个极值的偏差百分比来寻找新的极值。这项新的 ZigZag 指标通过关注抛物线转向指标来达到目的。ZigZag 指标和抛物线转向指标绘制在图表顶部。这项指标同时兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 平台。

输入参数

步长 (默认 = 0.02) — 标准抛物线转向指标的一项参数。

(默认 = 0.02) — 标准抛物线转向指标的一项参数。 最大值 (默认 = 0.2) — 标准抛物线转向指标的另一项参数。

(默认 = 0.2) — 标准抛物线转向指标的另一项参数。 ExtremumsShift (默认 = 图表时间) — 如果设为 图表时间 , 则极值显示在其实际位置（图表峰顶和谷底所在的位置）。如果设置为 检测时间 ，则极值显示在检测到的时间点。此输入参数可用来查看极值的实际时间与检测时间之间的延迟。

(默认 = 图表时间) — 如果设为 , 则极值显示在其实际位置（图表峰顶和谷底所在的位置）。如果设置为 ，则极值显示在检测到的时间点。此输入参数可用来查看极值的实际时间与检测时间之间的延迟。 历史 (默认 = 0) — 用于计算指标的 K 线图数量。如果您遇到性能问题，请将这项输入参数设为非零值。0 - 所有 K 线都会用于计算。

(默认 = 0) — 用于计算指标的 K 线图数量。如果您遇到性能问题，请将这项输入参数设为非零值。0 - 所有 K 线都会用于计算。 EnableNativeAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则检测到新的 zigzag 峰顶值或谷底值时将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。

(默认 = false) — 如果为 ，则检测到新的 zigzag 峰顶值或谷底值时将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。 EnableEmailAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则检测到新的 zigzag 峰顶值或谷底值时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 工具->选项->邮件 。

(默认 = false) — 如果为 ，则检测到新的 zigzag 峰顶值或谷底值时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 。 EnablePushAlerts (默认 = false) — 如果为 true，则检测到新的 zigzag 峰顶值或谷底值时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为：工具->选项->通知。

示例与策略

本图表示例显示了附有 ExtremumsShift（设为图表时间） 输入参数的 ZigZagOnParabolic 指标。请注意，它的峰顶值和谷底值分别与图表的实际高点价和低点价一致。

虽然 ZigZag 指标并不是非常适用于实际交易信号，但它可以用于在最大值和最小值分别进入空单和多单。但这项指标的主要用途是构建通道、支撑位和阻力位，以及将极值作为基础的其他图表形态。

上图与之前一样将相同的指标附加至相同的图表上，但 ExtremumsShift 输入参数设置为检测时间。请注意，峰顶值和谷底值右移，与抛物线转向指标的逆转一致。

探讨

您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去指标论坛上与其他交易者及 MQL 程序员讨论关于 ZigZagOnParabolic 指标的问题。

更新日志

1.02 - 2022/4/11