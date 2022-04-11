مؤشر الميتاتريدر ZigZagOnParabolic — يعتمد على مؤشرين قياسيين في منصات الميتاتريدر 4 و5 ZigZag و Parabolic SAR — يحاول المؤشر إظهار نسخة مُحسنة للإصدار الأصلي من خلال تمييز القيم القصوى على الرسم البياني بتأخير زمني أقل. يبحث ZigZag القياسي عن قيمة قصوى جديدة من خلال البحث في النسبة المئوية لانحراف السعر عن الحد الأقصى السابق. يقوم ZigZag الجديد بنفس هذه المهمة ولكن باستخدام مؤشر Parabolic SAR. يتم رسم كلاً من ZigZag وParabolic SAR أعلى الرسم البياني. هذا المؤشر متاح لمنصتي الميتاتريدر4 والميتاتريدر5.

معلمات الإدخال

Step (افتراضي = 0.02) — أحد معلمات مؤشر Parabolic SAR القياسي.

(افتراضي = 0.02) — أحد معلمات مؤشر Parabolic SAR القياسي. Maximum (افتراضي = 0.2) — معامل آخر لمؤشر Parabolic SAR القياسي.

(افتراضي = 0.2) — معامل آخر لمؤشر Parabolic SAR القياسي. ExtremumsShift (افتراضي = Chart time) — إذا تم تعيينه عند Chart time ، سيتم عرض القيم القصوى في أماكنها الفعلية (في أماكن رصد القمم والقيعان على الرسم البياني). أما إذا تم تعيينه عند Detection time ، سيتم إظهار القيم القصوى عند النقاط الزمنية التي رُصدت عندها. قد يكون معامل الإدخال المذكور مفيدًا في رؤية التأخر الزمني بين الوقت الفعلي للقيمة القصوى ووقت رصدها.

(افتراضي = Chart time) — إذا تم تعيينه عند ، سيتم عرض القيم القصوى في أماكنها الفعلية (في أماكن رصد القمم والقيعان على الرسم البياني). أما إذا تم تعيينه عند ، سيتم إظهار القيم القصوى عند النقاط الزمنية التي رُصدت عندها. قد يكون معامل الإدخال المذكور مفيدًا في رؤية التأخر الزمني بين الوقت الفعلي للقيمة القصوى ووقت رصدها. History (افتراضي = 0) — عدد الشموع المستخدمة في حساب المؤشر. إذا واجهت مشاكل في الأداء، قم بتعيين معامل الإدخال إلى قيمة غير صفرية. 0 — تُستخدم جميع الشموع في الحساب.

(افتراضي = 0) — عدد الشموع المستخدمة في حساب المؤشر. إذا واجهت مشاكل في الأداء، قم بتعيين معامل الإدخال إلى قيمة غير صفرية. 0 — تُستخدم جميع الشموع في الحساب. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم استخدام تنبيه النافذة المنبثقة الأصلي في الميتاتريدر عند رصد قمة أو قاع جديد في مؤشر ZigZag.

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم استخدام تنبيه النافذة المنبثقة الأصلي في الميتاتريدر عند رصد قمة أو قاع جديد في مؤشر ZigZag. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند رصد قمة أو قاع جديد على مؤشر ZigZag. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند رصد قمة أو قاع جديد على مؤشر ZigZag. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند رصد قمة أو قاع جديد على مؤشر ZigZag. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات.

مثال واستراتيجية

يوضح مثال الرسم البياني مؤشر ZigZagOnParabolic المرفق مع تعيين معامل الإدخال ExtremumsShift عند Chart time — لاحظ أن القيم القصوى والدنيا تتزامن مع القمم والقيعان الفعلية على الرسم البياني.

برغم أن مؤشر ZigZag ليس موثوقًا بدرجة كبيرة في رصد إشارات التداول الفعلية، ولكن يمكن استخدامه في دخول صفقات بيع وشراء عند القيم القصوى والدنيا على التوالي. ولكن الاستخدام الرئيسي لهذا المؤشر هو بناء القنوات، مستويات الدعم والمقاومة ، ونماذج الرسم البياني الأخرى باستخدام القيم القصوى كأساس.

يُظهر الرسم البياني أعلاه نفس المؤشر المرفق في الرسم البياني السابق، ولكن مع تعيين معامل الإدخال ExtremumsShift عند Detection time — لاحظ أن القيم القصوى والدنيا تمت إزاحتها إلى اليمين وتتزامن حاليًا مع انعكاسات Parabolic SAR.

المناقشة

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سجل التغييرات

1.02 - 2022-04-11