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ZigZagOnParabolic
МетаТрейдер-индикатор ZigZagOnParabolic — основываясь на двух стандартных индикаторах платформы MetaTrader (ZigZag и Parabolic SAR), он пытается показать улучшенную версию первого, размечая экстремумы на графике с меньшей задержкой. Стандартный ZigZag ищет новый экстремум, следя за процентным отклонением цены от предыдущего экстремума. Данный же индикатор следит за пересечением цены с индикатором Parabolic SAR. И зигзаг и параболик отображаются прямо на графике. Индикатор доступен в версиях для платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Входные параметры
- Step (по умолчанию = 0.02) — параметр стандартного индикатора Parabolic SAR.
- Maximum (по умолчанию = 0.2) — еще один параметр стандартного индикатора Parabolic SAR.
- ExtremumsShift (по умолчанию = Chart time) — если Chart time, тогда экстремумы отображаются там, где они реально находятся. Если Detection time, тогда экстремумы рисуются в тех точках (во времени), где их находит индикатор. Полезно для того, чтобы увидеть задержку определения экстремумов.
- History (по умолчанию = 0) — количество баров для расчета индикатора. Есть смысл изменять его значения только, если индикатор работает медленно. 0 — все бары участвуют в расчете.
- EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, встроенный попап-алерт появится при обнаружении нового пика или новой впадины зигзага.
- EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, при обнаружении нового пика или новой впадины зигзага будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
- EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при обнаружении нового пика или новой впадины зигзага будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
Пример и стратегия
Этот пример графика показывает индикатор ZigZagOnParabolic со значением параметра ExtremumsShift установленным на Chart time — обратите внимание на то, что пики и впадины совпадают с реальными максимумами и минимумами графика.
Хотя индикаторы типа ZigZag дают не очень хорошие сигналы для торговли, его можно использовать для входа в короткие или длинные позиции на максимумах и минимумах соответственно. Но лучше всего использовать этот индикатор для построения различных каналов, уровней поддержки и сопротивления и других фигур на графике, основываясь на показанных экстремумах.
График выше — это тот же индикатор, добавленный на тот же график, что и раньше, но с параметром ExtremumsShift установленным на Detection time — обратите внимание на то, что пики и впадины сдвинуты вправо и совпадают с разворотами параболика.
Скачать (ver. 1.02, 2022-04-11)ZigZagOnParabolic для MetaTrader 4 в .zip ZigZagOnParabolic для MetaTrader 4 в .mq4 ZigZagOnParabolic для MetaTrader 5 в .zip ZigZagOnParabolic для MetaTrader 5 в .mq5
Обсудить
Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!
Список изменений
Версия 1.02 - 2022-04-11
- Добавлены алерты.
- Изменен параметр ExtremumsShift для большей ясности его значений.
- Переделан исходный код, чтобы упростить расчеты.