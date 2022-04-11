МетаТрейдер-индикатор ZigZagOnParabolic — основываясь на двух стандартных индикаторах платформы MetaTrader (ZigZag и Parabolic SAR), он пытается показать улучшенную версию первого, размечая экстремумы на графике с меньшей задержкой. Стандартный ZigZag ищет новый экстремум, следя за процентным отклонением цены от предыдущего экстремума. Данный же индикатор следит за пересечением цены с индикатором Parabolic SAR. И зигзаг и параболик отображаются прямо на графике. Индикатор доступен в версиях для платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Входные параметры

Step (по умолчанию = 0.02) — параметр стандартного индикатора Parabolic SAR.

(по умолчанию = 0.02) — параметр стандартного индикатора Parabolic SAR. Maximum (по умолчанию = 0.2) — еще один параметр стандартного индикатора Parabolic SAR.

(по умолчанию = 0.2) — еще один параметр стандартного индикатора Parabolic SAR. ExtremumsShift (по умолчанию = Chart time) — если Chart time , тогда экстремумы отображаются там, где они реально находятся. Если Detection time , тогда экстремумы рисуются в тех точках (во времени), где их находит индикатор. Полезно для того, чтобы увидеть задержку определения экстремумов.

(по умолчанию = Chart time) — если , тогда экстремумы отображаются там, где они реально находятся. Если , тогда экстремумы рисуются в тех точках (во времени), где их находит индикатор. Полезно для того, чтобы увидеть задержку определения экстремумов. History (по умолчанию = 0) — количество баров для расчета индикатора. Есть смысл изменять его значения только, если индикатор работает медленно. 0 — все бары участвуют в расчете.

(по умолчанию = 0) — количество баров для расчета индикатора. Есть смысл изменять его значения только, если индикатор работает медленно. 0 — все бары участвуют в расчете. EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true , встроенный попап-алерт появится при обнаружении нового пика или новой впадины зигзага.

(по умолчанию = false) — если , встроенный попап-алерт появится при обнаружении нового пика или новой впадины зигзага. EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true , при обнаружении нового пика или новой впадины зигзага будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта .

(по умолчанию = false) — если , при обнаружении нового пика или новой впадины зигзага будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню . EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при обнаружении нового пика или новой впадины зигзага будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.

Пример и стратегия

Этот пример графика показывает индикатор ZigZagOnParabolic со значением параметра ExtremumsShift установленным на Chart time — обратите внимание на то, что пики и впадины совпадают с реальными максимумами и минимумами графика.

Хотя индикаторы типа ZigZag дают не очень хорошие сигналы для торговли, его можно использовать для входа в короткие или длинные позиции на максимумах и минимумах соответственно. Но лучше всего использовать этот индикатор для построения различных каналов, уровней поддержки и сопротивления и других фигур на графике, основываясь на показанных экстремумах.

График выше — это тот же индикатор, добавленный на тот же график, что и раньше, но с параметром ExtremumsShift установленным на Detection time — обратите внимание на то, что пики и впадины сдвинуты вправо и совпадают с разворотами параболика.

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Внимание! Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

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Список изменений

Версия 1.02 - 2022-04-11