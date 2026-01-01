¿Qué significa que un indicador repinta en Forex?

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El uso de indicadores técnicos es muy popular entre los operadores de Forex. Muchos utilizan indicadores personalizados en plataformas como MetaTrader, cTrader, NinjaTrader y TradingView. Antes o después, un nuevo operador encuentra una mención de indicador que repinta o se topa con uno de estos indicadores. Así pues, ¿qué es un indicador que repinta? Si se pregunta qué es un indicador que repinta, entonces este tutorial es para usted.

Los conceptos de repintado y no repintado en los indicadores a menudo confunden a los operadores, especialmente los nuevos. Sin embargo, no hay nada complicado en estos conceptos y es también muy importante que los operadores entiendan qué es un indicador que repinta y cómo reconocer uno porque hay muchas estafas alrededor de la venta online de indicadores de Forex que repintan.

¿Qué son los indicadores que repintan?

El repintado significa que el indicador está actualizando lo que muestra, cambiando lo que ya ha estado en el gráfico. Hay dos tipos principales de repintado:

Repintando la última vela

Prácticamente todos los indicadores técnicos actualizan constantemente el valor de la vela actual con cada tick nuevo. Es un comportamiento totalmente normal. El precio de cierre de la vela actual cambia mientras la vela se va formando, así que, si el indicador se basa en los precios de cierre (que es un tipo de precio que se utiliza a menudo por defecto), el valor del indicador en la vela actual también cambiará. Esto no es algo malo y muchos operadores ni siquiera le llamarían repintar a esto. Para mitigar los resultados de este repintado, los operadores deberían esperar a que la vela se cierre y a que se abra una nueva antes de tener en cuenta el valor del indicador. Sin embargo, si configura el tipo de precio del indicador en el de apertura, este problema desaparece del todo. Por ejemplo, observe el repintado de la última vela con estos dos indicadores RSI clásicos: el rojo utiliza el precio de apertura, de manera que su valor no cambia nunca tras calcularse para la vela determinada; el azul utiliza el precio de cierre y se va actualizando con cada tick nuevo.

Repintando velas anteriores

Algunos indicadores cambian sus señales en velas anteriores. Significa que el código del indicador está mirando velas futuras para dibujar la visualización de las velas pasadas. Por supuesto, un operador no puede confiar en este tipo de indicador en la operativa real porque no podrá ver las velas futuras cuando lo añada al gráfico. Este es un mal tipo de repintado. Por ejemplo, puede ver cómo Semáforo, un famoso indicador que repinta, repinta constantemente las señales en las velas anteriores. Si hubiese actuado siguiendo alguna de ellas, se hubiese metido en problemas:

Si observa las señales del mismo indicador en retrospectiva, parece que sea perfectamente preciso y que dé las señales de forma impecable:

¿Todos los indicadores repintan?

Por supuesto, no todos los indicadores repintan. De hecho, la mayoría de los indicadores técnicos que la gente usa en la operativa FX no repintan. Un indicador normal (que no repinta) no cambia el valor de la señal de la vela después de que esa vela se haya cerrado. Los indicadores que no repintan nunca miran al futuro para dar una señal en la vela actual, se calculan únicamente utilizando la vela actual o las anteriores. Semejante indicador nunca cambiará su valor en una de las velas anteriores cuando lleguen nuevos datos.

¿Por qué repintan los indicadores?

Cuando el repintado de las velas anteriores es algo intencionado por parte del programador del indicador, normalmente su objetivo es engañar a los usuarios potenciales haciendo ver que las señales son más precisas u oportunas. Lo que parecen ser señales perfectas en un gráfico histórico, se convertirán en mucho peores cuando operemos en real. El gráfico histórico estaba mostrando el indicador con todas sus señales ya repintadas utilizando datos del gráfico que no estaban disponibles en el momento de esas señales.

En resumen, se puede hacer que un indicador que repinta parezca mucho más interesante que un indicador que no repinta: sus señales históricas de entrada y salida parecen ser muy precisas y ejecutarse en el momento ideal.

A veces, un indicador puede repintar de forma intencionada, pero sin ninguna intención maliciosa. Esto puede resultar útil a la hora de hacer análisis de gráficos más fácilmente o destacar algunas peculiaridades de la acción del precio. En cualquier caso, el programador debería informar claramente de que su indicador repinta. De lo contrario, la comunidad de operadores de Forex normalmente lo considera como hacer trampas o incluso como un intento de estafa.

Ocasionalmente, puede ser que un indicador repinte de forma totalmente involuntaria. Es posible programar un indicador de tal manera que "mire" a la siguiente vela (hacia la derecha) en lugar de a las velas anteriores para calcular la señal. Un programador novato podría cometer este error sin darse cuenta. Por esta razón, es importante que los desarrolladores de indicadores hagan pruebas y backtests de su trabajo antes de publicarlo y así evitar que los acusen de estafa mediante repintado.

Por último, los indicadores que repintan la vela actual según los precios de cierre/máximo/mínimo (como el RSI azul del ejemplo más arriba) están programados así de forma voluntaria y el repintado de la última vela es un comportamiento normal. Si utiliza este tipo de indicadores al operar, debería prestar atención únicamente a las señales de las velas cerradas.

Repintado en indicadores de múltiples marcos temporales (MTF)

Un tipo de repintado que a menudo se pasa por alto es el que ocurre con los indicadores de múltiples marcos temporales (MTF). Un indicador MTF es un indicador que utiliza datos de otros marcos temporales (normalmente superiores). Por ejemplo, un simple indicador de medias móviles en múltiples marcos temporales podría mostrar una media móvil simple de un marco temporal diario en su gráfico H1.

Algunos indicadores MTF pueden parecer muy interesantes gracias en buena parte a su efecto de repintado. Cuando se añade un indicador MTF a un gráfico de un marco temporal inferior, sus valores históricos se muestran como si se conociesen la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre de la vela del marco temporal superior en la primera vela del marco temporal inferior.

Por ejemplo, en el gráfico histórico siguiente vemos la media móvil D1 incorporada al gráfico H1. Como puede ver, el valor de la media móvil del marco temporal superior se vuelve visible en la primera vela del día (señalado con la flecha roja ). Sin embargo, en la operativa real no aparecería hasta la primera vela del día siguiente (señalado con la flecha verde ):

Al operar con indicadores de múltiples marcos temporales, siempre debe recordar mantenerse alerta sobre este tipo de repintado y nunca juzgar la eficiencia de estos indicadores según su apariencia en gráficos históricos.

¿Cómo saber si un indicador está repintando?

La forma más fácil de comprobarlo y verificarlo en las plataformas MT4 o MT5 es con el Probador de estrategias. Puede ejecutar un backtest visual de cualquier indicador y ver si sus señales cambian post factum. Así es cómo lo puede hacer:

Abra el Probador de estrategias pulsando Ctrl+R en su teclado o a través del menú: Ver->Probador de estrategias.

Utilice la pestaña Configuración para configurar un backtest del indicador que le gustaría comprobar si repinta. Pase de Asesor experto a Indicador. El modo visual se activará automáticamente. Seleccione el nombre del indicador a través del desplegable. Ajuste el marco temporal a M1 (a menos que el indicador no funcione en ese marco temporal; en tal caso, escoja el menor marco temporal posible). Ajuste el Modelado a Todos los ticks. Cambie el resto de ajustes a su gusto o si el indicador requiere alguna configuración en especial.

Ejecute el backtest, ajustando la velocidad para que sea capaz de darse cuenta si las señales de las velas anteriores cambian cuando llegan las nuevas.

También puede ver el proceso entero en detalle en este vídeo (en inglés):

Como puede ver, no cuesta mucho decidir si el indicador está repintando o no.

Un problema potencial con algunos vendedores de indicadores especialmente maliciosos podría ser que detectan si se está probando el indicador en el Probador de estrategias y evitar el repintado si es así. Esto ocultaría el repintado de ese indicador, pero también se revelaría que sus señales son muy pobres (ya que se hace el repintado principalmente para aparentar que las señales son más precisas de lo que en realidad son).

¿Cómo saber si un indicador está repintando si no puedo hacer backtesting?

Si el programador no quiere proporcionar una versión demo para hacer backtesting, pregunte directamente si el indicador repinta o no. El programador podría reconocer que hace repintado porque quizás el indicador no está pensado para ejecutar señales directamente. Si el programador insiste en que el indicador no repinta, pero todas las capturas de pantalla de los gráficos históricos que le ha proporcionado muestran entradas y salidas perfectas que son demasiado buenas como para ser reales, es muy probable que el indicador repinte.

¿No sirve de nada un indicador que repinta?

No todos los indicadores que repintan son malos. Como vio más arriba, los indicadores que repintan la última vela no son para nada malos y proporcionan una buena información a los analistas técnicos, sin importar esta característica. Los indicadores que repintan sus valores en las velas ya completadas también pueden ser bastante útiles. No usarlos simplemente porque repintan no es siempre una elección inteligente. Por supuesto, debe conocer su funcionamiento y reconocer el hecho de que repintan.

Ejemplos de buenos indicadores que repintan

ZigZag

Uno de los indicadores que repintan más populares que todos los operadores encuentran tras instalar una plataforma MetaTrader es ZigZag. Es un indicador increíble, pero repinta. Para usarlo adecuadamente, los operadores deben ser conscientes de que repinta y utilizar sus líneas y nodos únicamente para crear zonas de soporte y resistencia o líneas de tendencia.

Fractals

Fractals (o Fractals de Bill Williams) es otro fascinante indicador que repinta que está presente en las plataformas MT4 y MT5 por defecto. Los fractales se dibujan utilizando normas sencillas: una flecha de fractal hacia arriba requiere un máximo rodeado por dos máximos inferiores a cada lado; una flecha de fractal hacia abajo requiere un mínimo rodeado por dos mínimos superiores a cada lado. Como puede ver, necesita cinco velas en total para mostrar una flecha y dos de las velas deberían estar en el futuro con relación a la actual. Esto lleva a su comportamiento de repintado. Un operador debería esperar a que se cierren las dos velas siguientes antes de tomar en cuenta lo que marca el indicador Fractals.

Los indicadores como el ZigZag o el Fractals no buscan engañar a los operadores. Son efectivos a la hora de identificar niveles de soporte y resistencia.

Semáforo

Ya hemos mencionado el indicador Semáforo más arriba, cuando estábamos empezando a hablar sobre los indicadores que repintan las señales de las velas anteriores. Aún y así, el indicador Semáforo es un indicador personalizado valioso que está disponible en muchas plataformas bursátiles. A pesar del hecho de que parece ser demasiado bueno como para ser verdad, mucha gente confía en él para hacer análisis de la acción del precio pasada y para anotar los niveles de precio importantes en el gráfico. Los numerosos hilos en foros de FX populares confirman que no le falta fans hoy en día. El gráfico siguiente muestra un ejemplo de anotación de niveles de soporte y resistencia a corto y largo plazo usando el indicador Semáforo:

Centro de gravedad

Se muestra el indicador Centro de gravedad más arriba en este tutorial, cuando hablábamos de detectar el repintado con el Probador de estrategias. Es una variante de los canales de regresión lineales y resulta extremadamente útil en dos tareas: detectar la dirección de la tendencia y medir la volatilidad de las últimas N velas. Por supuesto, es esencial tener siempre en mente que este indicador repinta y no utilizarlo para la creación directa de señales de entrada y salida para sus operaciones. El gráfico de ejemplo siguiente muestra una dirección de tendencia clara (alcista), un periodo de volatilidad relativamente baja (entre las dos líneas azules ), un periodo de volatilidad alta (entre la segunda línea azul y la línea verde ) y el periodo actual de volatilidad "normal".

¿Cómo arreglar el repintado de un indicador?

Si se está preguntando sobre la posibilidad de editar un indicador para que no repinte, entonces tiene algunas opciones a su disposición.

Arreglar un indicador que repinta implica reprogramarlo a través de su código fuente MQL. No hay ningún método en concreto que se pueda utilizar en todos los indicadores que repintan para que no lo hagan.

Los indicadores que dependen del precio de cierre, máximo y/o mínimo de las velas actuales se pueden "arreglar" haciendo que muestren las señales solo cuando la vela actual se cierra.

Los indicadores que repintan aprovechando las velas futuras se pueden arreglar eliminando el código que lo hace. Desafortunadamente, el indicador podría quedar totalmente inutilizable después de eso ya que dibujaría demasiadas señales falsas que antes quedaban ocultas mediante el proceso de repintado.

En ambos casos, debería saber algo de programación para arreglar el repintado o contratar un programador MQL profesional para que lo haga. Si no tiene acceso al código fuente del indicador (archivo .mq4 o .mq5) y solo tiene el indicador ya compilado (archivo .ex4 o .ex5), entonces es imposible arreglar el repintado.

Otras plataformas

MetaTrader es posiblemente la plataforma bursátil más popular en la operativa online de Forex por parte de minoristas. Sin embargo, en otras plataformas los indicadores que repintan también pueden suponer un problema cuando un comprador desprevenido puede caer en una estafa por parte de vendedores estafadores. Afortunadamente, como ha visto más arriba, no todos los indicadores que repintan son inútiles: el truco está en saber si el indicador repinta y utilizarlo en consecuencia.

cTrader

cTrader no está a salvo de los indicadores que repintan. Los indicadores cAlgo pueden padecer los mismos tipos de repintado que los indicadores MQL. Los indicadores basados en el precio de cierre repintan el valor de la última vela. Los indicadores maliciosos, mal programados o con propósitos especiales pueden repintar los valores de las velas anteriores. El problema está en que no es posible hacer backtesting de un indicador en cTrader. Así que, a diferencia de MetaTrader, no hay ninguna manera rápida y sencilla de comprobar si un indicador repinta. La mejor forma es observar cómo funciona el indicador en un marco temporal muy pequeño o, si entiende el código C#, analizar el código fuente del indicador (cuando esté disponible).

Aquí puede ver un lapso de tiempo del indicador ZigZag repintando en cTrader en un gráfico de ticks:

NinjaTrader

NinjaTrader tampoco es inmune a los indicadores que repintan. Si utiliza esta plataforma bursátil, tiene que ser consciente de si los indicadores que usa repintan o no. Para comprobar si un indicador repinta o no, puede utilizar la funcionalidad Market Replay de NinjaTrader. Le permite realizar backtesting de cualquier indicador en un gráfico de su elección.

Aquí puede ver una demostración de Market Replay del indicador Fractals repintando en NinjaTrader (observe que las señales aparecen solo tras dos velas futuras):

TradingView

TradingView es una plataforma de gráficos muy popular entre todo tipo de operadores financieros (incluyendo criptodivisas y Forex). El principal problema de los indicadores que repintan (cuando los valores del indicador en velas anteriores se actualizan con datos de las velas futuras) también se da en TradingView del mismo modo que en otras plataformas. Puede hacer una prueba para comprobar si el indicador está repintando ejecutándolo en un gráfico de 1 segundo (como hacemos con el Fractals en la animación de abajo) o puede utilizar la funcionalidad de Replay para ejecutar un rebobinado a alta velocidad de cualquier cantidad de velas en cualquier marco temporal y ver cómo se comporta el indicador.

El otro tipo de problema de repintado importante referente a TradingView se vuelve relevante cuando se usan datos de velas de marcos temporales superiores. Es posible que el script de una estrategia vea los datos de apertura, máximo, mínimo y cierre de la vela del marco temporal superior durante el procesamiento de las velas "interiores" del marco temporal inferior. Esto provoca que los backtests "predigan" el mínimo y el máximo del periodo futuro (según el marco temporal superior), algo que puede ser altamente engañoso comparado con las pruebas en tiempo real de la estrategia.

Esto se mitiga arreglando el código fuente del script de la estrategia para que cuente las velas del marco temporal inferior y acceda a los datos de la vela del marco temporal superior solo cuando se hayan cerrado suficientes velas en el marco temporal inferior (p.e. sesenta velas de 1 minuto para un marco temporal superior de H1 o 24 velas de una hora para un marco temporal superior de D1, etc.).

lookahead

security

barmerge.lookahead_on

barmerge.lookahead_off

Desafortunadamente, esto no se puede hacer cuando se trata de un script sin acceso al código fuente. Podría ser un indicador que repinta y no podría ser capaz de verificarlo o arreglarlo a través del código fuente.

Conclusión

Cuando considere señales de entrada y salida de un indicador, asegúrese de que sea uno que no repinte. Operar utilizando señales de indicadores que repintan solo provocará pérdidas y frustración. Compruebe siempre si el indicador repinta o no a través del Probador de estrategias antes de comprarlo. Exija una divulgación completa por parte del programador. No se deje seducir por gráficos repintados bonitos con señales históricas aparentemente perfectas que encuentran cada mínimo y cada máximo.

Un buen indicador que repinta siempre deja bien claro que lo está haciendo. Un mal indicador que repinta hace ver que no lo hace, engañando a los usuarios y provocando pérdidas en sus cuentas.