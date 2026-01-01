外汇中的重绘指标是什么？

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技术指标的使用在外汇交易者中很常见。其中，有许多交易者会使用一些平台上的自定义指标，例如 MetaTrader、cTrader、NinjaTrader和TradingView等平台。但迟早，新手交易者会听说“指标重绘”的说法或亲自遇到这种指标。那么，重绘指标究竟是什么呢？如果您想知道什么是重绘指标，请阅读本文中的教程。

“重绘”指标和“非重绘”指标经常让交易者（尤其是新手）感到困惑。但是，这些概念其实并不难懂。对于交易者来说，了解重绘指标是什么，以及如何识别它们也是非常重要的，因为有许多骗局就涉及外汇重绘指标的在线销售。

什么是重绘指标？

重绘意味着更新指标显示的信息，从而更改图表中已经显示的内容。重绘主要有两种类型：

重绘最新的蜡烛图

几乎所有技术指标都会用最新的跳动值更新当前蜡烛图的数值。这种操作很正常。只要有蜡烛图形成，当前烛图的收盘价就会发生变化。因此，如果指标是基于收盘价（通常为默认应用的价格类型），则指标在当前烛图上的值也会发生变化。这种情况并不糟糕，而且，许多交易者甚至不会把它称为重绘。为了减轻这种重绘结果，交易者应该先等待当前烛图结束，新烛图开始，然后才考虑指标值。但如果您将指标价格类型设为以开盘价为基础，这个问题就不复存在。例如，下图中最新的蜡烛图由两个经典RSI指标重绘。由于红色烛图以开盘价为基础，计算出指定烛图的指标值之后，它不会再发生变化。由于蓝色烛图以收盘价为基础，指标值将随着新数值发生变化：

重绘旧烛图

有些指标在旧烛图上的信号会发生变化。这意味着，指标代码正在关注未来的蜡烛图，以绘制旧烛图上显示的内容。当然，在真实交易中，交易者不能完全依赖这种指标，因为附加至图表中后，它无法知道未来烛图的数据。这是一种糟糕的重绘。例如，您可以观察著名的重绘指标Semafor是如何在旧烛图上重绘信号的。如果您根据这些信号操作，您可能会遇到麻烦：

如果您回顾同一项指标显示的信息，您会发现它非常精确和及时：

所有指标都会重绘吗？

答案当然是否定的，并非所有指标都会重绘。实际上，人们在外汇交易中使用的大多数技术指标都是非重绘的。当蜡烛图成型后，常规（非重绘）指标在该烛图上的信号值不会更改。非重绘指标绝对不会通过观察未来的数据来给出当前烛图的信号。它们仅通过当前或以往的烛图进行计算。如果有新数据出现，这种指标绝对不会改变它在旧烛图上的数值。

指标为什么会重绘？

如果旧烛图的重绘功能由指标人员刻意添加，这通常是为了忽悠潜在用户，使信号表现得更准确或更及时。在历史图表中看起来非常完美的信号在真实交易中未必能发挥很好的作用，因为在历史图表中，指标重绘信号时所用到的图表数据在这些信号出现时已经失效。

简而言之，重绘指标可能看起来比非重绘指标更具吸引力，因为它的历史入场及出场信号非常准确和及时。

有时，指标可能会被故意重绘，但重绘本身并没有恶意。这种重绘有助于简化进一步的图表分析或突出价格行为的特点。在任何情况下，开发人员都应清楚地披露指标的重绘性质。否则，它通常会被视为作弊，或是外汇交易者社区的诈骗行为。

有时，指标可能会被完全无意地重绘。这可能是为了编码指标，使它通过“关注”下一根烛图（右侧），而不是前一根烛图来计算其信号值。新开发人员可能会不假思索地犯下这种错误。因此，指标编码人员在发布它们之前先进行测试和回测是非常重要的，以避免后期被人指责为指标重绘骗局。

最后，根据收盘价/高点价/低点价重绘当前烛图的指标（如上例中的蓝色RSI指标）是有意以这种方式编码的，而且，对他们而言，重绘最后一根烛图是一种正常操作。如果您将这种指标应用于交易，您只应参考已成型的蜡烛图。

在多重时间周期（MTF）指标中的重绘

多重时间周期（MTF）指标有一个很容易被人忽视的重绘问题。MTF指标是一项使用其他时间周期（通常为更高的时间周期）数据的指标。例如，一个简单多重时间周期移动平均线指标可能会在您的H1图表上显示日线图的SMA（简单移动平均线）值。

得益于重绘效果，有些MTF指标看起来颇具吸引力。当MTF指标附加于低时间周期的图表时，按照其历史值的显示方式，高时间周期烛图的开盘价/高点价/低点价/收盘价数值似乎可以在低时间周期的首根烛图上出现。

例如，下图中的历史图表为附加于H1上的D1 MTF 移动平均线（MA）数据。如您所见，高时间周期的MA值在当天第一根烛图上可见（由 红色箭头 标注）。然后，在真实交易中，该值需等到第二日的首根烛图（由 绿色箭头 标注）才会出现：

使用多重时间周期指标交易时，您必须要关注这种重绘，并且绝对不要通过历史图表的外观来判断这种指标的效率。

如何知道指标是否有重绘呢？

在MT4或MT5平台中最简单的核查和验证方法是“策略测试器”（Strategy Tester）。您可以对任何指标进行可视化回测，以观察信号事后是否有变化。具体做法如下：

在键盘上按Ctrl+R或通过菜单：视图->策略测试器打开“策略测试器”。

使用“设置”选项卡对您想检查重绘效果的指标设置回测。从“智能交易系统”切换为“指标”。可视化模式将自动打开。通过下拉列表选择指标名称。将时间周期设为M1，但如果指标不适用于该时间周期，请设置尽可能小的时间周期。将“模式”切换为“每一个跳动值”。请按照您的偏好或指标的特定要求修改其他设置。

运行测试，调整速度，以便在新烛图出现时能发现旧烛图的信号是否发生变化。

您也可以在以下视频中详细观看完整的流程（英语）：

如您所见，判断指标是否有重绘并不难。

有些特别恶意的指标卖家可能会带来一个潜在问题，即他们能检测出“策略测试器”是否在测试指标并跳过重绘；这会掩盖该指标的重绘性质，但也会揭示其信号的劣势（因为重绘主要是为了使信号看起来更准确）。

如果无法回测，我该如何判断指标是否正在重绘呢？

如果开发人员不愿提供回测的演示版本，请直接询问指标是重绘还是非重绘。如果指标不能用于提供直接的交易信号，开发人员可能会承认它的重绘性质。如果开发人员坚持说指标是非重绘的，但所有历史图表截图均显示完美得不真实的入场位及出场位，那么该指标很可能是重绘指标。

重绘指标是否毫无用处呢？

并非所有重绘指标都是无用的。在上文示例中，重绘最新蜡烛图的指标很有用处，能为技术分析人员提供丰富的信息。在已成型的烛图上重绘数值的指标也很有用。由于指标重绘而弃之不用并不一定是明智的选择。当然，您必须知道它们的原理，并认可它们的重绘事实。

典型的重绘指标示例

ZigZag指标

安装MetaTrader平台后，每位交易者遇到的最常见的重绘指标是ZigZag指标。这项指标很优秀，但它是重绘的。若要正确地使用它，交易者必须意识到，它重绘和利用的线条及节点仅用于创建支撑区及阻力区或趋势线。

分形指标

分形指标（或比尔.威廉姆斯分形指标) 是另一项有趣的重绘指标，默认出现在MT4和MT5平台中。分形指标的绘制规则很简单：上分形箭头的高点值两侧分别有两个低一些的高点值，下分形箭头的低点值两侧分别有两个高一些的低点值。如您所见，一个箭头总共由五根连续蜡烛图来显示，其中两根烛图后续应该与当前烛图相关联。这导致了重绘行为的发生。考虑分形指标的输出内容之前，交易者应该等待两根烛图成型。

ZigZag和分形等指标的目的并不是要欺骗交易者。它们能有效地识别支撑线和阻力线。

Semafor指标

当我们首次谈到重绘旧烛图信号的指标时，我们已经提到过Semafor指标。尽管如此，Semafor指标依然是一项有价值的，可用于许多交易平台的自定义指标。虽然这项指标似乎出色得不太真实，但有许多人依靠它来分析历史价格行为以及在图表上标注重要的价格水平。主流外汇论坛上的众多帖子证实，它目前并不缺少粉丝。下图为利用Semafor指标标记短期及长期支撑位和阻力位的示例：

重心指标

重心指标显示于上文中关于如何用“策略测试器”检测重绘指标的教程中。它是线性回归通道的变体，在以下两项任务中非常有用：一项是检测趋势方向，另一项是测量N根旧烛图的波动性。当然，重要的是要始终牢记指标的重绘性质，且不能用它直接为您的交易生成入场及出场信号。下图显示了一个明确的趋势方向（上行），一段相对波动性较低的时期（两条 蓝 线之间），一段过度波动的时期（ 蓝 线与 绿 线之间），以及当前的“正常”波动期。

如何修复指标重绘的问题？

如果您想知道是否有什么方法可以编辑指标，使它免于重绘，您可以选择以下方法。

通过MQL源代码重新编程以修复重绘指标。没有哪种单一方法能把所有重绘指标变成非重绘指标。

以当前烛图收盘价/高点价/低点价为基础的重绘指标的“修复”方法为仅用它们在当前烛图结束后绘制信号。

利用未来烛图的重绘指标可以通过删除代码来修复。遗憾的是，指标之后可能会完全无法使用，因为它绘制了许多原本被重绘过程所掩盖的错误信号。

在这两种情况下，您应该了解一些编码知识来修复重绘问题，或者请专业的MQL开发人员来修复它。如果您无法访问指标源代码（.mq4或.mq5文件）并且只有编译指标（.ex4或.ex5文件），重绘问题是无法修复的。

其他平台

MetaTrader可以说是在线零售外汇交易中最受欢迎的交易平台。然而，在其他平台中，重绘指标也可能会带来问题，因为不知情的买家可能会被虚假卖家欺骗。幸好如上文所述，并非所有重绘指标都毫无用处，其诀窍是要知道指标是否有重绘情况以及如何正确地使用它们。

cTrader

cTrader也有重绘指标。与MQL指标一样，cAlgo指标可能会出现相同类型的重绘。基于收盘价的指标会重绘最新一根烛图的值。恶意、编码不当或有特殊目的的指标可能会重绘旧烛图的值。问题是，在cTrader中无法对指标进行回测。因此，与MetaTrader不同，它没有一种快速、简捷的方法来核实指标是否重绘。最好的方法是观察指标在一些极短的时间周期上的表现；或者，如果您了解C#代码，您可以分析指标的源代码（当它可用时）。

在跳动点图上，cTrader中的ZigZag指标重绘延时

NinjaTrader

NinjaTrader也未能幸免于指标重绘。如果您使用这款交易平台，您必须了解指标的重绘性质。如要确认指标是重绘还是非重绘，您可以使用NinjaTrader的“市场回放”功能。它能有效地回测您在图表上选择的任何指标。

以下是NinjaTrader中分形指标重绘的市场回放示例。注意，信号仅出现在后续两根烛图中：

TradingView

TradingView是一个颇受各类金融交易（包括加密货币和外汇）者欢迎的图表平台。TradingView也会面临与其他平台一样的指标重绘问题，即旧烛图的指标值会随着未来烛图的数据更新。如以下动图中分形指标的1秒图表所示，您可以测试指标是否有重绘；或者，您可以启用“重放”功能，在任意时间周期上对任意数量的烛图快进回放，以观察指标的表现。

使用更高时间周期的蜡烛图数据时，TradingView还面临着另一个重要的重绘问题。处理低时间周期的“内部”蜡烛图时，策略脚本可能会见到高时间周期蜡烛图的开盘价、高点价、低点价和收盘价数据。这导致回测似乎可以“预测”未来时段的最低价和最高价（基于高时间周期）。但与策略脚本的真实测试相比，这些价格可能有很大的误导性。

通过修复策略脚本的源代码可以缓解此问题。它会计算低时间周期的蜡烛图，并且仅在低时间周期有足够的烛图成型时使用这些数据（例如，H1高时间周期上有60根1分钟蜡烛图，或D1高时间周期上有24根1小时蜡烛图等）。

在研究脚本（指标）中，使用 安全 功能的 前瞻 参数可以修复这个问题。方法是将参数设置为 barmerge.lookahead_on 或 barmerge.lookahead_off 以避免“见到”上部时间周期中未成型的蜡烛图数据。

不过，如果您遇到的是闭源脚本，这种方法是无用的。即便有重绘问题，您还是无法通过源代码验证它或修复它。

结论

通过指标确定入场位及离场位的交易信号时，请先确保它是非重绘指标。利用重绘指标生成的信号进行交易只会带来损失和沮丧情绪。购买指标前，请务必先用“策略测试器”确认指标是重绘还是非重绘。您可以要求开发人员充分披露相关信息。虽然重绘图表外表华丽，还拥有看似完美且能捕捉每一个低点和高点的历史信号，但您不应被它们迷惑。

优秀的重绘指标总能清晰地表明它的重绘性质。劣质的重绘指标会伪装成非重绘指标，进而欺骗用户，给他们的账户造成损失。