Los gráficos Kagi en el trading de Forex

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Los operadores pueden utilizar una gran variedad de tipos de gráficos en sus operaciones. Algunos de ellos son comunes, como los gráficos de velas. Sin embargo, algunos son más exóticos y se utilizan en contadas ocasiones. Pero eso no significa que esos gráficos no sean útiles para los operadores. Uno de esos tipos de gráficos menos populares, que suelen utilizar solo los operadores profesionales, es el gráfico Kagi.

¿Qué es el gráfico Kagi?

El gráfico Kagi es un tipo de gráfico que muestra el movimiento del precio de un activo. Consiste en líneas verticales y horizontales conectadas bajo un ángulo de 90 grados. Pueden ser gruesas o finas. A veces, un operador puede elegir colorear las líneas gruesas en verde y las finas en rojo. El eje Y muestra el valor del precio. El gráfico Kagi no muestra una escala temporal consistente. En cambio, el eje X muestra los momentos clave en los que se produjo el giro del precio.

El gráfico Kagi se creó en la década de 1870 en Japón. Al principio, lo utilizaban los comerciantes de arroz para medir la oferta y la demanda. La palabra "kagi" en japonés se utiliza para una llave en forma de L. De hecho, a veces el gráfico Kagi se denomina gráfico de llaves. El nombre refleja las líneas en forma de L del gráfico.

Construyendo el gráfico Kagi

Componentes del gráfico Kagi

El gráfico Kagi consta de los siguientes componentes:

Línea Yang : una línea ascendente gruesa/verde que muestra una tendencia alcista o un aumento de la demanda.

: una línea ascendente gruesa/verde que muestra una tendencia alcista o un aumento de la demanda. Línea Yin : una línea descendente fina/roja que muestra una tendencia a la baja o un aumento de la oferta.

: una línea descendente fina/roja que muestra una tendencia a la baja o un aumento de la oferta. Hombro : línea horizontal que conecta una línea alcista y una línea bajista e indica un giro del precio a la baja.

: línea horizontal que conecta una línea alcista y una línea bajista e indica un giro del precio a la baja. Cintura: una línea horizontal que conecta una línea bajista y una línea alcista e indica un giro al alza.

Construcción del gráfico Kagi

Para construir el gráfico Kagi, primero se traza una línea horizontal en el nivel de cierre del precio. A continuación, se traza una línea vertical entre la línea horizontal y el cierre del siguiente período. Lo que suceda después depende de lo que haga el precio:

Si el precio se mueve en la misma dirección, entonces la línea vertical se extiende hasta el nivel del precio de cierre.

Si el precio invierte su movimiento, pero el valor del giro es menor que el valor predeterminado, entonces no ocurre nada.

Si el precio invierte su movimiento y el valor del giro es mayor que el valor predeterminado, se traza una línea horizontal y una nueva línea vertical que termina en el nivel de precio de cierre.

Si el precio está por encima del pico anterior (hombro), entonces la línea se vuelve gruesa/verde. Si el precio se mueve por debajo del mínimo anterior (cintura), entonces la línea se vuelve fina/roja.

¿Cómo se determina el valor del giro?

Existen tres métodos para determinar el valor del giro:

El método más habitual es el basado en el porcentaje. El valor habitual que recomiendan los profesionales es el 4% del valor del precio actual, aunque es una cantidad útil para el mercado de valores y menos para el mercado de divisas. Los pares de divisas rara vez cambian más de un 1% durante una sesión de negociación diaria. Otro método es establecer un valor fijo, por ejemplo, 5 pips. Y la última es utilizar el rango medio verdadero (ATR). El valor habitual del ATR es de 14 períodos (días, semanas, etc., dependiendo de la escala de tiempo elegida). La ventaja de este método es que tiene en cuenta la volatilidad. La desventaja es que puede cambiar el aspecto del gráfico durante los períodos anteriores, lo que dificulta la identificación de tendencias y la búsqueda de una buena oportunidad de trading.

¿Cómo operar con el gráfico Kagi?

La estrategia más común para el gráfico Kagi es comprar cuando la línea se vuelve gruesa/verde y vender cuando la línea se vuelve fina/roja. La desventaja de la estrategia es que puede crear demasiados falsos positivos cuando hay muchos sube y bajas.

Hay muchas formas de filtrar el ruido de los mercados. Una de ellas es trazar una línea de tendencia y comprar cuando se crea una cintura por encima de ella o vender cuando se crea un hombro por debajo. Otra es esperar a que el precio caiga por debajo de las tres cinturas anteriores o suba por encima de los tres hombros anteriores para confirmar una nueva tendencia.

Ventajas y desventajas

Ventajas

Se considera que la principal ventaja del gráfico Kagi es que es independiente del tiempo. Esto le permite filtrar el ruido del mercado y facilitar la detección de tendencias.

Desventajas

La desventaja del gráfico Kagi es la necesidad de encontrar un valor de giro adecuado. Si un operador lo fija en un nivel demasiado bajo, el gráfico se vuelve demasiado volátil, creando demasiado ruido, dificultando la detección de tendencias y, básicamente, borrando las ventajas del gráfico Kagi. Si un operador establece un valor demasiado alto, el gráfico creará muy pocas señales de trading, lo que hará que se pierdan oportunidades de trading potencialmente rentables. Esto último significa que el gráfico Kagi no es tan útil para los activos menos operados.

¿En qué se diferencian los gráficos Kagi de los gráficos de velas?

La principal diferencia entre el gráfico Kagi y el gráfico de velas y otros gráficos comunes es el hecho de que el gráfico Kagi es independiente del tiempo. Mientras que el gráfico de velas crea una barra para cada período de tiempo (hora, día, semana, etc.), el gráfico Kagi crea una vuelta en U solo cuando el precio invierte su movimiento. Esto hace que el gráfico Kagi sea menos propenso al ruido del mercado, más fácil de usar para detectar tendencias y permite mostrar más datos en el mismo marco temporal.

¿En qué se diferencia el gráfico Kagi de otros gráficos independientes del tiempo?

Al ser un gráfico independiente del tiempo, el gráfico Kagi se asemeja en cierto modo a los gráficos de punto y figura (P&F), así como a los gráficos Renko. Sin embargo, el gráfico Kagi se considera una herramienta mejor para detectar tendencias debido a la forma en que se forman estos gráficos. Para entender mejor por qué, debemos fijarnos en el aspecto de los gráficos y en cómo están formados.

Kagi frente a los gráficos de punto y figura

El gráfico de P&F se compone de X y O. Se crea una X cuando el precio sube más de la cantidad específica por encima del máximo anterior, mientras que se traza una Y cuando el precio cae más de la cantidad predeterminada por debajo del mínimo anterior. Aunque facilita la comprensión y el trazado del gráfico, este enfoque implica que suele tardar un tiempo relativamente largo en aparecer una nueva X o Y. Esto hace que no sea tan útil para los mercados intradía de operativa rápida, como el Forex.

Veamos, por ejemplo, el gráfico del EUR/USD. A finales de mayo de 2020 se inició un rally y los operadores que entraron en posiciones en largo con antelación podrían haberse beneficiado enormemente de él. Sin embargo, si observamos el gráfico diario de P&F del par de divisas, se tardaría demasiado en identificar la tendencia y los operadores podrían haber perdido una parte importante de los beneficios esperando la confirmación.

Utilizar una escala de tiempo más pequeña alivia un poco el problema. Aquí está el mismo gráfico en la escala de tiempo de 4 horas.

Con todas las X y las O, el gráfico sigue pareciendo demasiado abarrotado visualmente, lo que hace más difícil ver las tendencias menos destacadas.

Gráficos Kagi vs. Renko

¿Pero qué pasa con los gráficos Renko? El gráfico Renko está formado por cajas (llamadas ladrillos). Solo aparece un nuevo ladrillo cuando el precio se mueve al menos en la cantidad mínima establecida. Además, solo puede aparecer un nuevo ladrillo si el precio de cierre sube por encima de la parte superior del ladrillo anterior o cae por debajo de la parte inferior en al menos la cantidad especificada. Con la aparición de nuevos ladrillos más a menudo que las X y las Y en el gráfico de P&F y con cada nuevo ladrillo colocado al lado del anterior, es mucho más fácil captar una tendencia en el gráfico Renko que en el gráfico de P&F. Veamos el gráfico Renko del EUR/USD.

Sin embargo, como se crea un nuevo ladrillo cada vez que se produce la acción del precio correspondiente, se reduce la ventaja de filtrar el ruido del mercado y hace que el gráfico Renko se parezca más al gráfico de velas que otros gráficos independientes del tiempo. Además, debido a la naturaleza de la formación del gráfico Renko, no puede reaccionar rápidamente a los cambios de tendencia. Como no se pueden colocar dos ladrillos uno al lado del otro, el precio tiene que moverse al menos en dos ladrillos antes de que se le permita cambiar la dirección.

Y para concluir la comparación, veamos el gráfico Kagi del EUR/USD.

No solo es bastante fácil ver la tendencia alcista, sino que los operadores también podrían haber saltado tan pronto como el precio rompió por encima del fuerte nivel de resistencia, testeado tres veces antes, y el gráfico envió una señal alcista al convertir la línea Yin en una línea Yang.

¿Se puede utilizar el gráfico Kagi en Forex?

El método para formar el gráfico Kagi no discierne entre los diferentes activos. Esto significa que nada impide a los operadores utilizar los gráficos Kagi para operar los pares de divisas.

Sin embargo, es importante recordar que algunos pares de divisas se negocian más activamente que otros. Esto significa que puede ser útil utilizar diferentes valores de giro para diferentes pares de divisas. Algunos operadores profesionales aconsejan utilizar un valor de giro basado en el ATR para tener en cuenta las variaciones de la volatilidad. Otros lo desaconsejan, ya que este enfoque elimina el control preciso del valor del giro de las manos del operador, además de cambiar el aspecto del gráfico en el pasado.

¿Qué plataformas de trading admiten el gráfico Kagi?

Lamentablemente, al ser el Kagi un gráfico menos popular, no todas las plataformas lo soportan. Esta es la lista de plataformas populares que permiten utilizar el gráfico Kagi.

MetaTrader 4 y 5

La plataforma MetaTrader no es compatible con el gráfico Kagi. Sin embargo, puede descargarse gratuitamente de la biblioteca de código oficial como un indicador independiente.

Aquí hay un ejemplo de tal indicador para la plataforma MetaTrader 4 llamado KAGI_1:

Y aquí hay un ejemplo de un indicador gráfico Kagi para la plataforma MetaTrader 5 llamado kagi-1:

Aunque los indicadores permiten ver los gráficos Kagi en las plataformas populares de MetaTrader, los gráficos no se ven muy bien y MetaTrader no es claramente la mejor manera de utilizar los gráficos Kagi. Es mejor utilizar plataformas que tengan el gráfico Kagi por defecto, como las que se enumeran a continuación.

NinjaTrader

NinjaTrader viene con el gráfico Kagi de forma predeterminada. Para utilizarlo, el operador debe elegir la opción Línea Kagi en el estilo de gráfico de la opción del menú Serie de datos (Serie de datos->Estilo de gráfico->Línea Kagi).

Aquí hay un ejemplo de cómo se ve el gráfico Kagi en la plataforma NinjaTrader:

TradingView

TradingView es quizás la forma más fácil de probar los gráficos Kagi, ya que tiene este tipo de gráfico incorporado y no requiere de ninguna descarga. Puede elegir simplemente Kagi al elegir el tipo de gráfico. Lamentablemente, el gráfico Kagi solo está disponible de forma gratuita en los marcos temporales diarios o más largos. Los marcos temporales intradía solo están disponibles para los clientes de pago.

Este es un ejemplo de cómo se ve el gráfico Kagi en la plataforma TradingView:

Si quiere compartir su opinión, observaciones, conclusiones o simplemente hacer preguntas sobre el uso del gráfico Kagi en Forex, no dude en participar en un debate en nuestro foro.