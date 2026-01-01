مخططات كاجي في تداول الفوركس

المحتويات

يستطيع المتداولون استخدام عدد كبير من أنواع الرسوم البيانية في تداولاتهم. بعض هذه المخططات شائعة، مثل مخططات الشموع اليابانية. ولكن هناك أيضًا بعض المخططات الأقل شهرة والتي من النادر استخدامها من قبل معظم المتداولين. هل يعني ذلك أن هذه المخططات ليست مفيدة؟ أحد هذه الأنواع الأقل شهرة من المخططات البيانية، والذي لا يستخدمها عادةً سوى المتداولين المحترفين، هومخطط كاجي.

ما هو مخطط كاجي

مخطط كاجي (Kagi) هو أحد أنواع الرسوم البيانية الذي يُظهر حركة سعر الأصل. يتكون الرسم البياني من خطوط عمودية وأفقية متصلة بزاوية 90 درجة. قد تكون هذه الخطوط سميكة أو رقيقة. وقد يختار المتداول في بعض الأحيان تلوين الخطوط السميكة باللون الأخضر والخطوط الرفيعة باللون الأحمر. يُظهر محور Y قيمة السعر. لا يُظهر مخطط كاجي مقياسًا زمنيًا ثابتًا، حيث يظهر بدلاً من ذلك على المحور X اللحظات الرئيسية التي شهدت انعكاس اتجاه السعر.

يعود ظهور مخططات كاجي إلى سبعينات القرن التاسع عشر في اليابان. كان يُستخدم هذا الرسم البياني في البداية من قبل تجار الأرز لقياس مستويات العرض والطلب. كلمة كاجي في اليابانية تعني المفتاح الذي يأخذ شكل حرف L. في واقع الأمر، يطلق البعض على كاجي مخطط المفتاح. يعكس هذا الاسم الخطوط التي تأخذ شكل حرف L على الرسم البياني.

بناء مخطط كاجي

مكونات مخطط كاجي

يتكون مخطط كاجي من المكونات التالية:

خط Yang — خط سميك/أخضر علوي يظهر في اتجاه صعودي أو عند زيادة الطلب.

— خط سميك/أخضر علوي يظهر في اتجاه صعودي أو عند زيادة الطلب. خط Yin — خط رفيع/أحمر سفلي يظهر مع الاتجاه الهابط أو عند زيادة العرض.

— خط رفيع/أحمر سفلي يظهر مع الاتجاه الهابط أو عند زيادة العرض. الكتف — خط أفقي يربط بين الخطوط العلوية والسفلية ويشير إلى انعكاس حركة السعر هبوطًا.

— خط أفقي يربط بين الخطوط العلوية والسفلية ويشير إلى انعكاس حركة السعر هبوطًا. الخصر — خط أفقي يربط بين خط سفلي وخط علوي ويشير إلى انعكاس صعودي.

بنية مخطط كاجي

يتطلب إنشاء مخطط كاجي أولاً رسم خط أفقي عند مستوى إغلاق السعر. في الخطوة التالية، نرسم خط عمودي بين الخط الأفقي وإغلاق الفترة التالية. ما الذي سيحدث بعد ذلك يعتمد على ما سيفعله السعر:

إذا تحرك السعر في نفس الاتجاه، يتم تمديد الخط العمودي إلى مستوى سعر الإغلاق.

أما إذا عكس السعر وجهته وكان مقدار الانعكاس أقل من القيمة المحددة مسبقًا، فلا يحدث شيء هنا.

إذا عكس السعر وجهته وكان مقدار الانعكاس أكبر من القيمة المحددة سلفًا، يتم رسم خط أفقي وخط عمودي جديد ينتهي عند مستوى سعر الإغلاق.

إذا كان السعر أعلى من القمة السابقة (الكتف)، يتحول الخط إلى سميك/أخضر. أما إذا تحرك السعر أسفل القاع السابق (الخصر)، فسوف يتحول الخط إلى رفيع/أحمر.

كيف يتم تحديد مقدار الانعكاس؟

هناك ثلاثة طرق لتحديد مقدار الانعكاس:

الطريقة الأكثر شيوعًا هي التي تعتمد على النسبة المئوية. يوصي المتداولين المحترفين بأن تكون نسبة الانعكاس 4% من قيمة السعر الحالي، ولكن هذا المقدار قد يكون مناسبًا لسوق الأسهم وأقل ملائمة لسوق الفوركس. من النادر أن يتغير سعر صرف أزواج الفوركس بأكثر من 1% خلال جلسة التداول اليومية. هناك طريقة أخرى وهي تعيين قيمة ثابتة، على سبيل المثال 5 نقاط. أما الطريقة الأخرى فتنطوي على استخدام متوسط المدى الحقيقي (ATR). القيم المعتادة لمؤشر ATR هي 14 فترة (يوم، أسبوع، إلخ، بحسب الإطار الزمني الذي تتداول عليه). تتمثل ميزة هذه الطريقة في أنها تأخذ بعين الاعتبار مستوى التذبذب أما عيبها الرئيسي فهي أنها تغير مظهر الرسم البياني خلال الفترات السابقة، ما يجعل من الصعب تحديد الاتجاهات والعثور على فرصة تداول جيدة.

كيف تتداول باستخدام مؤشر كاجي؟

الاستراتيجية الأكثر شيوعًا للتداول باستخدام مخططات كاجي هي الشراء عندما يتحول مظهر الخط إلى سميك/أخضر، والبيع عندما يتحول إلى رفيع/أحمر. العيب الرئيسي في هذه الاستراتيجية هو أنها قد تخلق عدد كبير من الإشارات الكاذبة والخاطئة خلال فترات التداول المتقلبة.

هناك العديد من الطرق الأخرى لتصفية التحركات العشوائية في السوق. أحد هذه الأدوات هو رسم خط اتجاه والشراء عندما ترسم المنصة الخصر أعلى هذا الخط، أو البيع عندما تقوم بإنشاء ’كتف‘ أسفله. تنطوي طريقة أخرى على الانتظار حتى يتراجع السعر أسفل ’الخصور‘ الثلاثة السابقة، أو الارتفاع أعلى ’الأكتاف‘ الثلاثة السابقة لتأكيد الاتجاه الجديد.

المزايا والعيوب

الميزة

الميزة الرئيسية لمخطط كاجي هو أنه يعمل بشكل مستقل عن عامل الوقت. يساعد ذلك على تصفية التحركات العشوائية (الضوضاء) في السوق ويجعل من الأسهل رصد الاتجاهات الناشئة.

العيوب

أحد عيوب مخططات كاجي هو ضرورة إيجاد قيمة مناسبة للانعكاس. إذا وضع المتداول هذه القيمة عند مستوى منخفض جدًا، فإن هذا يجعل من الرسم البياني أكثر تذبذبًا وبه عدد كبير من الفراغات بسبب زيادة عدد الخطوط المرسومة، وهو ما يصعب من مهمة رصد الاتجاهات، بل في واقع الأمر يلغي كافة مزايا مخطط كاجي. أما إذا قام المتداول بتعيين هذه القيمة عند مستوى مرتفع للغاية فإن الرسم البياني في هذه الحالة سينشئ عدد محدود جدًا من إشارات التداول، وهو ما قد يؤدي إلى تفويت بعض فرص التداول المربحة. إجمالاً، تعني هذه السمات أن مخطط كاجي غير ملائم لتداول الأصول الأقل نشاطًا.

كيف تختلف مخططات كاجي عن مخططات الشموع اليابانية؟

الاختلاف الرئيسي بين مخططات كاجي والشموع اليابانية، وكذلك الأنواع الأخرى الشائعة من الرسوم البيانية، هو أن مخطط كاجي لا يعتمد على عامل الوقت. في حين ينشئ مخطط الشموع اليابانية شمعة لكل فترة زمنية (ساعة، يوم، أسبوع، إلخ)، يرسم مخطط كاجي منعطفًا أو U-turn فقط عندما يعكس السعر وجهته. هذه الخاصية تجعل من مخطط كاجي أقل عرضة للتحركات العشوائية في السوق، وكذلك أسهل في استخدامه لرصد الاتجاهات والسماح بعرض كم أكبر من البيانات على نفس الإطار الزمني.

كيف يختلف مخطط كاجي عن الرسوم البيانية الأخرى المستقلة عن الوقت؟

باعتباره مخططًا لا يعتمد على عامل الوقت، يشبه مخطط كاجي إلى حد كبير مخططات النقطة والرقم (P&F) وكذلك رينكو. برغم ذلك، يعتبر كاجي أداة أفضل في تحديد الاتجاهات نظرًا للطريقة المستخدمة في رسم هذه المخططات. لفهم الأمر بشكل أفضل، دعنا نلقي نظرة على هذه الرسوم البيانية وكيف يتم إنشائها.

مخططات كاجي في مقابل النقطة والرقم

يتكون مؤشر النقطة والرقم (P&F) من Xs و Os. يتم إنشاء X عندما يرتفع السعر أعلى القمة السابقة بمقدار يتجاوز عدد النقاط المحددة، فيما يتم رسم Y عندما ينخفض السعر إلى أسفل القاع السابق بمقدار يتجاوز عدد النقاط المحددة. برغم أن هذه القاعدة تساعد على رسم المخطط وفهمه بشكل أفضل، ولكنها تؤدي في نفس الوقت إلى أن يستغرق تشكيل وظهور X أو Y فترة زمنية طويلة. هذه الخاصية تجعل من مخططات النقطة والرقم أقل ملائمة بالنسبة للأسواق سريعة الحركة، مثل الفوركس.

على سبيل المثال، دعنا نلقي نظرة على مخطط EUR/USD. بدأ الزوج موجة صعودية في نهاية مايو 2020، ونجح البائعون الذين فتحوا مراكز شراء في وقت مبكر في تحقيق أرباح كبيرة خلال تلك الفترة. ولكن إذا نظرنا إلى المخطط اليومي للنقطة والرقم لزوج اليورو دولار، سنلحظ أن رصد الاتجاه الجديد كان سيستغرق فترة زمنية طويلة، ما يعني أن المتداول الذي سيعتمد عليه لن يلحق بفرصة رائعة لتحقيق أرباح جيدة بسبب الانتظار حتى يتم تأكيد الاتجاه الجديد.

استخدام إطار زمني أصغر قد يخفف من حدة هذه المشكلة قليلاً، فيما يلي نفس الرسم البياني على إطار الأربع ساعات.

يبدو الرسم البياني مزدحمًا بعدد كبير من محاور Xs و Os، ما يجعل من الصعب رؤية الاتجاهات الأقل وضوحًا.

كاجي في مقابل مخططات رينكو

ولكن ماذا عن مخططات رينكو؟ يتكون مخطط رينكو من مربعات (يطلق عليها bricks). لا يظهر مربع جديد سوى بعد تحرك السعر بمسافة لا تقل عن الحد الأدنى للحركة المحددة مسبقًا. بالإضافة لذلك، لا يظهر المربع الجديد سوى عند إغلاق السعر أعلى قمة المربع السابق أو تراجعه إلى ما دون القاع بعدد معين من النقاط. تساعد هذه القاعدة على إنشاء مربعات جديدة أكثر من دوائرXs و Ys في مخطط النقطة والرقم. ومع وضع كل مربع جديد على جانب المربع السابق، فإن هذا يجعل من مخطط رينكو أسهل في الإمساك بالاتجاهات الجديدة مقارنةً مع مخطط النقطة والرقم. دعنا نلقي نظرة على مخطط رينكو لزوج EUR/USD.

برغم ذلك، فإن ظهور لبنة أو مربع جديد في كل مرة تظهر فيها حركة سعرية يقلل من ميزة فلترة التحركات العشوائية في السوق ويجعل مخطط رينكو يبدو أقرب إلى مخطط الشموع اليابانية منه إلى المخططات المستقلة عن عامل الوقت. وعلاوة على ذلك، فإن طريقة إنشاء مخطط رينكو تجعله غير قادر على التفاعل بسرعة مع انعكاسات الاتجاه. نظرًا لعدم إمكانية وضع مربعين بجانب بعضهما البعض، يجب على السعر أن يتحرك بمقدار بمربعين على الأقل قبل السماح له بإظهار التغير في الاتجاه.

وفي ختام هذه المقارنة، دعنا نلقي نظرة على مخطط كاجي لزوج EUR/USD.

لا تقتصر ميزة مخطط كاجي على سهولة رؤية الاتجاه الصعودي فحسب، بل يتيح للمتداولين أيضًا ’ركوب الترند‘ بمجرد كسر السعر للمقاومة القوية، والتي اختبرها ثلاث مرات في السابق، حيث أعطى المخطط إشارة صعودية من خلال تحويل خط Yin إلى خط Yang.

هل يمكن استخدام مخطط كاجي في الفوركس؟

لا تميز طريقة بناء مخطط كاجي بين مختلف الأصول. يعني ذلك أنه لا يوجد شيء يمنع المتداولين من استخدام مخططات كاجي في تداول أزواج الفوركس.

برغم ذلك، من المهم تذكر أن بعض أزواج العملات أكثر نشاطًا من أزواج أخرى. يعني ذلك أنه من المفيد استخدام قيم انعكاس مختلفة بحسب زوج العملات. ينصح بعض المتداولين المحترفين باستخدام قيمة انعكاسية تعتمد على مؤشر ATR كي تأخذ في الاعتبار التغيرات في مستوى التذبذب. يجادل البعض بعدم صحة هذه الفكرة مشيرين إلى أنها تُضعف من قدرة المتداول على التحكم في قيمة الانعكاس. بالإضافة إلى تغيير مظهر الرسم البياني في الماضي.

ما هي منصات التداول التي تدعم مخطط كاجي؟

لسوء الحظ، فإن كون كاجي أحد المخططات البيانية غير شائعة الاستخدام قلل بشكل كبير من فرص دعم منصات التداول الرائدة لهذا النوع من الرسوم البيانية. فيما يلي قائمة بأبرز المنصات التي تسمح باستخدام مخطط كاجي.

MetaTrader 4 و 5

لا تدعم منصة الميتاتريدر مخطط كاجي ضمن الرسوم البيانية المعتمدة. برغم ذلك، يمكنك تنزيل المخطط مجانًا من قاعدة الكود الرسمية وإرفاقه كمؤشر منفصل.

فيما يلي مثال على كيفية ظهور هذا المؤشر في منصة الميتاتريدر4، وهو يسمى KAGI_1:

وفيما يلي مثال على مخطط كاجي في منصة الميتاتريدر5، ويطلق عليهkagi-1:

برغم أن هذه المؤشرات تسمح برؤية مخططات كاجي على منصة الميتاتريدر الشهيرة، ولكنها لا تظهر بالجودة الكافية، لهذا يبدو واضحًا أن الميتاتريدر ليست هي المنصة الأفضل لاستخدام مخططات كاجي. من الأفضل الاستعانة بمنصات تدعم مخطط كاجي بشكل افتراضي، مثل المدرجة أدناه.

NinjaTrader

تأتي NinjaTrader مجهزة بمخطط كاجي الأصلي. لاستخدام المخطط، ينبغي على المتداول تحديد خيار Kagi Line من Chart Styleفي Data Series من عنصر القائمة (Data Series->Chart Style->Kagi Line).

يعرض الشكل التالي كيف يبدو مخطط كاجي في منصة NinjaTrader.

TradingView

TradingView هي ربما الطريقة الأسهل لتجربة مخططات كاجي لأنها تدعم هذا النوع من الرسوم البيانية كأحد المخططات المدمجة في المنصة، وبالتالي لا تحتاج لتنزيلها من مكان آخر. يمكنك ببساطة اختيار Kagi عند تحديد نوع الرسم البياني. لسوء الحظ، فإن مخطط كاجي يتوفر مجانًا على الأطر الزمنية بدءً من اليومي فأعلى. وبالنسبة للأطر الزمنية الأصغر، فإن المخطط متاح فقط للعملاء ذوي خطط الاشتراكات المدفوعة.

فيما يلي مثال على كيفية ظهور مخطط كاجي في منصة TradingView:

إذا كنت ترغب في مشاركة آرائك وملاحظاتك واستنتاجاتك، أو تريد طرح أسئلة حول استخدام مخطط كاجي في تداول الفوركس، فلا تتردد في الانضمام إلى مناقشة هذا الموضوع في منتدانا.