Estadísticas de los gaps para los pares del Forex

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Normalmente, cuando termina una sesión de negociación y empieza otra, el precio abre al mismo nivel que el cierre de la sesión anterior. Pero a veces, ya sea debido a algún acontecimiento fundamental significativo o por cualquier otra razón, el nivel de apertura de la siguiente sesión es considerablemente diferente en comparación con el nivel de cierre de la sesión anterior. Este fenómeno se denomina gap o hueco en el precio.

Aunque los gaps pueden producirse en cualquier momento y en cualquier marco temporal, especialmente durante acontecimientos importantes, lo más habitual es que aparezcan entre el cierre del viernes y la apertura del lunes, ya que los mercados no pueden reaccionar inmediatamente a las noticias que se publican durante el fin de semana. Y, a veces, la reacción en la apertura del lunes puede ser exagerada.

Teniendo en cuenta lo relativamente frecuentes e importantes que son los huecos semanales, sería interesante analizarlos. En concreto, para comprobar si existe alguna correlación entre el tamaño del gap y el rango de negociación de la semana y del día anterior y posterior al hueco. La correlación entre el tamaño del gap y el rango de negociación del día siguiente y de la semana ayudaría a los operadores a predecir la volatilidad del mercado en un futuro próximo y a ajustar sus estrategias de trading en consecuencia. Por ejemplo, puede sugerir dónde colocar los niveles de stop-loss y take-profit.

Datos del cálculo

Se analizaron siete pares de divisas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF y NZD/USD. Para llevar a cabo el análisis, se utilizó un script en MQL5 para crear un archivo .csv para cada par de divisas. Cada archivo contiene los siguientes valores:

Apertura de la semana anterior al gap

Máximo de la semana anterior al gap

Mínimo de la semana anterior al gap

Cierre de la semana anterior al gap

Apertura del viernes anterior al gap

Máximo del viernes anterior al gap

Mínimo del viernes anterior al gap

Cierre del viernes anterior al gap

El valor del gap

Apertura del lunes inmediatamente posterior al gap

Máximo del lunes inmediatamente posterior al gap

Mínimo del lunes inmediatamente posterior al gap

Cierre del lunes inmediatamente posterior al gap

Apertura de la semana después del gap

Máximo de la semana después del gap

Mínimo de la semana después del gap

Cierre de la semana después del gap

Un rango promedio verdadero (ATR) de 14 días del viernes antes del gap

El script analizó 797 semanas desde el 1 de enero de 2010 hasta el 8 de mayo de 2025. En los casos en que la negociación comenzó el domingo por la noche, los datos del domingo se combinaron con los de la sesión del lunes.

A partir de los datos obtenidos con el script, se calcularon los siguientes valores medios y medianos:

El tamaño absoluto del gap

El tamaño del gap como porcentaje del rango entre el máximo y el mínimo de la semana anterior al gap.

El tamaño del gap como porcentaje del rango entre la apertura y el cierre de la semana anterior al gap.

El tamaño del gap como porcentaje del rango entre el máximo y el mínimo del viernes anterior al gap.

El tamaño del gap como porcentaje del rango entre la apertura y el cierre del viernes anterior al gap.

El tamaño del gap como porcentaje del ATR de 14 días.

Pero la información aún más interesante la proporcionan los gráficos que muestran una correlación (o falta de ella) entre el tamaño del hueco y el rango de precios del día y la semana anterior al gap, así como inmediatamente después. Se compararon por separado tanto los rangos entre la apertura y el cierre como entre el máximo y el mínimo de la sesión.

Estadísticas de gaps en los principales pares de divisas

EUR/USD

El tamaño medio del hueco semanal se sitúa cerca del 70 % tanto del rango Apertura-Cierre del viernes como del rango Apertura-Cierre semanal del par EUR/USD. No existe una correlación perceptible entre el gap y el rango de negociación de los días y semanas anteriores y posteriores al gap.

Puede descargar un archivo CSV con datos sin procesar o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los gaps semanales del EUR/USD.

GBP/USD

El tamaño medio del hueco para el par de divisas GBP/USD es de alrededor del 56 % del rango Apertura-Cierre semanal y por encima del 100 % del rango diario. No existe ninguna correlación significativa entre el hueco y el rango de negociación de los días y semanas anteriores y posteriores al hueco, salvo la pequeña correlación entre el máximo y mínimo del viernes y el tamaño del hueco.

Puede descargar un archivo CSV con datos sin procesar o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los gaps semanales del GBP/USD.

USD/JPY

El tamaño medio del gap es de aproximadamente el 46% del rango semanal de apertura y cierre del USD/JPY. El tamaño medio del hueco en comparación con el rango diario de apertura y cierre es ligeramente inferior al 125 %. No se aprecia ninguna correlación significativa entre el gap y el rango de negociación de los días y semanas anteriores y posteriores al gap.

Puede descargar un archivo CSV con datos sin procesar o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los gaps semanales del USD/JPY.

AUD/USD

El tamaño medio del gap es ligeramente superior al 60 % del rango semanal de apertura y cierre y exactamente el 100 % del rango diario de apertura y cierre para el par de divisas AUD/USD. No existe una correlación significativa entre el gap y el rango de negociación de los días y semanas anteriores y posteriores al gap.

Puede descargar un archivo CSV con datos sin procesar o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los gaps semanales del AUD/USD.

USD/CAD

El tamaño medio del gap es de aproximadamente el 55 % del rango semanal de apertura y cierre y más del 100 % del rango diario de apertura y cierre para el par de divisas USD/CAD. Tampoco se descubrió ninguna correlación entre el valor del gap y ninguno de los rangos Apertura-Cierre o Máximo-Mínimo estudiados.

Puede descargar un archivo CSV con datos sin procesar o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los gaps semanales del USD/CAD .

USD/CHF

El gap promedio representa más del 50 % del rango semanal de apertura y cierre y alrededor del 95 % del rango diario para el par de divisas USD/CHF. En este caso, la situación es un poco más interesante, ya que existe una pequeña correlación entre el tamaño del gap y los rangos Apertura-Cierre y Máximo-Mínimo del viernes. Por desgracia, ni siquiera esta correlación es especialmente fuerte.

Puede descargar un archivo CSV con datos sin procesar o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los gaps semanales del USD/CHF.

NZD/USD

En el caso del NZD/USD, el tamaño medio del gap semanal se aproxima al 61 % de la apertura-cierre semanal y a cerca del 140 % del rango semanal. En este caso no se encontró ninguna correlación significativa.

Puede descargar un archivo CSV con datos sin procesar o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los gaps semanales del NZD/USD.

Conclusiones

Según las tablas presentadas anteriormente, el tamaño medio del gap semanal se aproxima al rango medio entre la apertura y el cierre del viernes inmediatamente anterior al gap. De hecho, para la mayoría de las divisas, el hueco medio supera el rango medio de la negociación del viernes. El gap medio es también más de la mitad del rango medio entre la apertura y el cierre de la semana anterior al gap para la mayoría de las divisas, con la excepción del USD/JPY. Esto ocurre porque unos pocos gaps grandes pueden sesgar el resultado medido por el valor medio. Si nos fijamos en el hueco mediano, su tamaño es significativamente menor.

En cuanto a la correlación entre el tamaño del hueco y la volatilidad inmediatamente antes y después del hueco, no parece existir, por desgracia. La única correlación que merece al menos un poco de atención es la correlación entre el valor del gap y de la Apertura-Cierre así como los rangos Máximo-Mínimo del viernes inmediatamente anterior al gap en el par de divisas USD/CHF. Aun así, la correlación no es sólida. Es interesante ver una correlación más fuerte en un par de divisas relativamente menos popular. Cabría suponer que, si existe una correlación, sería más fácil detectarla en los pares negociados más activamente. Pero no parece ser el caso.

Si durante el fin de semana se publica alguna noticia importante que pueda afectar al USD/CHF, puede intentar predecir el tamaño del gap resultante que podría aparecer tras la apertura del lunes basándose en la volatilidad demostrada durante el viernes anterior al gap. Sin embargo, como la correlación es débil, la fiabilidad de estas predicciones puede ser baja. Por lo tanto, los operadores deben utilizar otros indicadores técnicos, así como los datos fundamentales, junto con la estrategia del gap para tomar sus decisiones de trading.

En cuanto a otros pares de divisas, por desgracia, no parecen tener una fuerte conexión entre el gap y la volatilidad, ni antes ni después de que se produzca. Esto hace que las estrategias que tienen en cuenta los gaps sean extremadamente difíciles de emplear, ya que es difícil predecir hasta dónde llegarán los precios antes de retroceder para tapar el hueco, si es que lo hacen.

Si desea compartir su opinión, observaciones, conclusiones, o simplemente hacer una pregunta acerca de los huecos semanales en el trading de Forex, no dude en participar en un debate en nuestro foro.