إحصائيات الفجوات لأزواج العملات الرئيسية

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في الأوضاع الطبيعية، عندما تغلق جلسة التداول وتفتح جلسة أخرى، فإن السعر يفتتح الجلسة الجديدة عند نفس مستوى إغلاق الجلسة السابقة. لا يسير الأمر دائمًا على هذا المنوال، ففي بعض الأحيان قد يختلف مستوى افتتاح الجلسة التالية بشكل كبير عن مستوى إغلاق الجلسة السابقة، بسبب وقوع بعض الأحداث الهامة أو لأي سبب آخر. يطلق على هذه الظاهرة الفجوة السعرية.

من الوارد أن تظهر الفجوات في أي وقت وعلى أي إطار زمني، خصوصًا عند وقوع أحداث هامة أو غير متوقعة، ولكنها في واقع الأمر أكثر شيوعًا في الظهور خلال الفترة ما بين إغلاق الجمعة وافتتاح الاثنين. يعزى ذلك إلى أن الأسواق تكون غير قادرة على التفاعل بشكل فوري مع الأحداث والأخبار التي تصدر خلال عطلة نهاية الأسبوع، ناهيك عن أن رد الفعل مع بداية تعاملات الاثنين قد يكون مبالغًا فيه بعض الشيء.

نعتقد أن تحليل الفجوات السعرية ربما يكون أحد الجوانب الجديرة بتسليط الضوء عليها بالنظر إلى تكرار ظهور هذه الفجوات وأهميتها النسبية. وعلى وجه الخصوص، يفيد هذا التحليل في رصد أي علاقة بين حجم الفجوة ونطاق التداول خلال الأسبوع واليوم السابق والتالي على ظهور الفجوة.. قياس الارتباط بين حجم الفجوة ونطاق التداول في اليوم والأسبوع التالي سيساعد أيضًا المتداولين في التنبؤ بتقلبات السوق في المستقبل القريب وتعديل استراتيجيات التداول وفقًا لذلك. على سبيل المثال، يساعد هذا التحليل في تحديد أفضل المناطق لوضع مستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح.

بيانات الحساب

يغطي التحليل سبعة أزواج من العملات: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، USD/CHF، USD/CAD، AUD/USD، NZD/USD. ولأغراض هذا التحليل، تم استخدام سكربت MQL5 لإنشاء ملف .csv لكل زوج عملات. يحتوي كل ملف على القيم التالية:

سعر افتتاح الأسبوع السابق على ظهور الفجوة

قمة الأسبوع السابق على ظهور الفجوة

قاع الأسبوع السابق على ظهور الفجوة

إغلاق الأسبوع السابق على ظهور الفجوة

سعر افتتاح يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة

قمة يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة

قاع يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة

إغلاق يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة

قيمة الفجوة

افتتاح يوم الاثنين الذي أعقب ظهور الفجوة مباشرةً

قمة يوم الاثنين الذي أعقب ظهور الفجوة مباشرةً

قاع يوم الاثنين الذي أعقب ظهور الفجوة مباشرةً

إغلاق يوم الاثنين الذي أعقب ظهور الفجوة مباشرةً

افتتاح الأسبوع الذي يلي ظهور الفجوة

قمة الأسبوع الذي يلي ظهور الفجوة

قاع الأسبوع الذي يلي ظهور الفجوة

إغلاق الأسبوع الذي يلي ظهور الفجوة

متوسط المدى الحقيقي (ATR) لفترة 14 يوم في يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة

قام هذا الاسكريبت بتحليل 797 أسبوعًا بدءًا من 1 يناير 2010 وحتى 8 مايو 2025. في الحالات التي بدأ فيها التداول خلال مساء الأحد، تم دمج بيانات يوم الأحد مع جلسة يوم الاثنين.

تم حساب القيم المتوسطة والوسيطة التالية باستخدام مخرجات الاسكريبت:

الحجم المطلق للفجوة

حجم الفجوة كنسبة مئوية من النطاق المحصور بين قمة وقاع الأسبوع السابق على ظهور الفجوة

حجم الفجوة كنسبة مئوية من النطاق المحصور بين افتتاح وإغلاق الأسبوع السابق على ظهور الفجوة

حجم الفجوة كنسبة مئوية من النطاق المحصور بين قمة وقاع يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة

حجم الفجوة كنسبة مئوية من النطاق المحصور بين افتتاح وإغلاق يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة

حجم الفجوة كنسبة مئوية من قراءة مؤشر ATR لفترة 14 يوم

تُظهر المخططات التوضيحية معلومات أكثر إثارة للاهتمام حيث تعرض الارتباط (من عدمه) بين حجم الفجوة ونطاق السعر خلال اليوم والأسبوع السابق على ظهور الفجوة، وكذلك اليوم والأسبوع الذي يليها مباشرةً. تمت مقارنة كلا النطاقين بين الفتح والإغلاق وكذلك بين قمة وقاع الجلسة بشكل منفصل.

إحصائيات الفجوات لأزواج العملات الرئيسية

EUR/USD

بالنسبة لزوج العملات EUR/USD، يقترب متوسط حجم الفجوة الأسبوعية من 70% من نطاق الفتح/الإغلاق ليوم الجمعة، ونطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي. لم نلحظ علاقة ارتباط قوية بين الفجوة ونطاق التداول في الأيام والأسابيع السابقة واللاحقة على ظهور الفجوة.

يمكنك تنزيل ملف CSV-file يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات EUR/USD الأسبوعية.

GBP/USD

يبلغ متوسط حجم الفجوة لزوج GBP/USD حوالي 56٪ من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي ويتجاوز 100٪ من النطاق اليومي. لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الفجوة ونطاق التداول للأيام والأسابيع التي سبقت الفجوة وبعدها، باستثناء الارتباط الصغير بين نطاق قمة/قاع الجمعة وحجم الفجوة.

يمكنك تنزيل ملف CSV-file يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات GBPUSD الأسبوعية.

USD/JPY

كان متوسط حجم الفجوة حوالي 46٪ من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي لزوج USD/JPY. بلغ متوسط حجم الفجوة مقارنة بنطاق الفتح/الإغلاق اليومي أقل من 125٪ بهامش بسيط. لا توجد علاقة ملحوظة بين الفجوة ونطاق التداول في الأيام والأسابيع السابقة واللاحقة على ظهور الفجوة.

يمكنك تنزيل ملف CSV-file يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات USDJPY الأسبوعية.

AUD/USD

بالنسبة لزوج العملات AUD/USD، كان متوسط حجم الفجوة أكبر من 60% من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي ويتطابق بنسبة 100% مع نطاق الفتح/الإغلاق اليومي. لم نلحظ علاقة ارتباط قوية بين الفجوة ونطاق التداول في الأيام والأسابيع السابقة واللاحقة على ظهور الفجوة.

يمكنك تنزيل ملف CSV-file يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات AUDUSD الأسبوعية.

USD/CAD

بلغ متوسط حجم الفجوة حوالي 55% من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي وأكثر من 100% لنطاق الفتح/الإغلاق اليومي لزوج العملات USD/CAD. لم نكتشف أيضًا علاقة ارتباط قوية بين قيمة الفجوة ونطاق الافتتاح-الإغلاق التي قمنا بدراستها.

يمكنك تنزيل ملف CSV-file يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات USDCAD الأسبوعية.

USD/CHF

بلغ متوسط الفجوة أكثر من 50% من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي، وحوالي 95% من النطاق اليومي لزوج العملات USD/CHF. الوضع هنا أكثر إثارة للاهتمام حيث توجد علاقة طفيفة بين حجم الفجوة ونطاقات الفتح /الإغلاق والقمة/القاع ليوم الجمعة. بشكل عام، حتى هذا الارتباط ليس قويًا بالقدر الكافي.

يمكنك تنزيل ملف CSV-file يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات USDCHF الأسبوعية.

NZD/USD

بالنسبة لزوج NZD/USD، بلغ متوسط حجم الفجوة الأسبوعية 61% تقريبًا من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي وحوالي 140% من النطاق الأسبوعي. لم نكتشف أيضًا علاقة ارتباط قوية بين هذه المتغيرات.

يمكنك تنزيل ملف CSV-file يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات NZDUSD الأسبوعية.

الاستنتاجات

وفقًا للجداول المعروضة أعلاه، فإن متوسط حجم الفجوة الأسبوعية قريب من متوسط نطاق التداول بين أسعار افتتاح وإغلاق يوم الجمعة الذي يسبق مباشرةً ظهور الفجوة. في واقع الأمر تجاوز متوسط حجم الفجوة متوسط نطاق التداول ليوم الجمعة بالنسبة لمعظم الأزواج. بلغ متوسط حجم الفجوة أيضًا نصف متوسط النطاق بين افتتاح وإغلاق الأسبوع السابق على الفجوة بالنسبة لمعظم العملات، باستثناء USD/JPY. يحدث هذا لأن بضع فجوات كبيرة فقط يمكن أن تؤدي إلى تحريف النتيجة المُقاسة بالقيمة المتوسطة. وإذا نظرنا إلى الفجوة المتوسطة، سنجد أن حجمها أصغر بكثير.

أما بالنسبة للعلاقة بين حجم الفجوة والتذبذب الذي يسبق ويلي ظهورها مباشرةً، فلا يبدو أن هذه العلاقة موجودة على أرض الواقع. الارتباط الوحيد الذي يستحق بعض الاهتمام هو العلاقة بين قيمة الفجوة ونطاق الفتح/الإغلاق وكذلك نطاقات القمة والقاع ليوم الجمعة الذي يلي ظهور الفجوة مباشرةً في حالة زوج USD/CHF. وحتى في هذه الحالة النادرة، كان الارتباط ضعيفًا. من المثير للاهتمام أن نرى ارتباطًا أقوى بين زوج عملات أقل شهرة نسبيًا. قد يفترض المرء أنه في حالة وجود ارتباط، فقد يكون من الأسهل تحديد الأزواج التي يتم تداولها بشكل أكثر نشاطًا. لكن لا يبدو أن هذا هو الحال.

إذا صدرت بعض الأخبار المهمة في عطلة نهاية الأسبوع وكانت تؤثر على USD/CHF، فيمكنك توقع حجم الفجوة الناتجة التي قد تظهر بعد افتتاح يوم الاثنين بناءً على التقلبات التي ظهرت خلال يوم الجمعة قبل ظهور الفجوة. ولكن نظرًا لضعف الارتباط، فإن موثوقية مثل هذه التنبؤات قد تكون منخفضة. وبالتالي، ننصح المتداولين باستخدام مؤشرات فنية أخرى جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي عند توظيف استراتيجية الفجوات في اتخاذ قرارات التداول.

وبالنسبة لأزواج العملات الأخرى، لسوء الحظ أيضًا لا يبدو أن هناك ارتباط بين الفجوة والتذبذب سواء قبل أو بعد ظهورها. هذه الحقائق تجعل من استخدام الاستراتيجيات التي تنطوي على تداول الفجوات السعرية تواجه صعوبات كبيرة في التنبؤ بالمدى الذي ستذهب إليه الأسعار قبل أن تعكس وجهتها لتغطية الفجوة، هذا إذا ما حدث هذا الانعكاس المفترض من الأساس. وبرغم أنه لا يزال من الممكن استخدام استراتيجية انعكاس الثلاثاء في بعض الحالات، يجب أن يولي المتداولون اهتمامًا أكبر بالمؤشرات الفنية الأخرى والعوامل الأساسية مع تقليل التركيز على الفجوة نفسها.

إذا كنت ترغب في مشاركة آرائك، ملاحظاتك، استنتاجاتك، أو تريد طرح سؤال حول الفجوات الأسبوعية واستخداماتها في تداول الفوركس، لا تتردد في الانضمام إلى المناقشات حول هذا الموضوع في منتدانا.