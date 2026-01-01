Estadísticas de Forex trading en Nochebuena

El peculiar comportamiento de los pares de divisas en la época navideña siempre ha captado la atención de los operadores. Muchos operadores creen que la liquidez del mercado de divisas en la víspera de Navidad es muy escasa y que no se recomienda en absoluto operar en ese entorno. Veamos si esta idea preconcebida es real.

El presente análisis examina el comportamiento del mercado de siete importantes pares de divisas (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF y NZD/USD) en sus sesiones de negociación de la Nochebuena (24 de diciembre) en el período comprendido entre 1999 y 2020. Abarca 16 sesiones de negociación y no 21 porque algunas de las fechas cayeron en sábado o domingo y fueron días completos de descanso en el Forex. A continuación se comparan las estadísticas de Nochebuena con los valores medios diarios de todo el periodo (1999-2020).

Antes de proceder al análisis de cada par de divisas, hablemos de los datos y métricas en los que se basa.

Los datos OHLC utilizados en los cálculos provienen de la plataforma Alpari MetaTrader 4 y se basan en la zona horaria GMT+2 (la que tiene el cierre del viernes a medianoche y la apertura del lunes a las 00:00), por lo que no hay sesiones en sábado o domingo.

Los datos de la variación diaria se calculan utilizando el cierre del día anterior frente al cierre del 24 de diciembre. Se calculan tanto el cambio con signo como los cambios absolutos: el primero es útil para entender si hubo algún sesgo direccional y el segundo es útil para calcular el valor medio. El rango diario se calcula como Máximo menos Mínimo. Tanto el cambio diario como los valores del rango diario se trazan en los gráficos utilizando valores de pips, mientras que la comparación con todas las sesiones de negociación y otros pares de divisas se realiza utilizando valores porcentuales.

El análisis actualizado también incluye información adicional: una comparación entre la dirección de los movimientos del par de divisas el 24 de diciembre con el día anterior a la Nochebuena y el día posterior a la Navidad. Si esos días caían en fin de semana, se utilizaban los días hábiles más cercanos. La información va a ser útil para los operadores, ya que muestra si existe una correlación entre la dirección del movimiento de los pares de divisas en Nochebuena y los días inmediatamente anteriores y posteriores.

EUR/USD

El gráfico siguiente muestra el cambio diario y los valores del rango diario en pips. Evidentemente, la operativa en Nochebuena se vuelve gradualmente menos activa con los años.

EUR/USD Pips Pips, abs. % Todos los días Cambio diario 9 30 0,27% 0,44% Rango diario 69 — 0,59% 0,89%

La tabla resume los datos obtenidos de las sesiones de negociación del EUR/USD en Nochebuena. La comparación con las medias de todos los días sugiere que tanto la variación media diaria como el rango son aproximadamente dos tercios de lo normal, lo que indica una menor volatilidad y potencial de beneficios. Un ligero sesgo alcista (cambio medio de +9 pips) (en comparación con el cambio bajista general desde la Navidad de 1999) señala cierta predisposición del euro a subir en este día concreto del año.

En cuanto a la dirección del movimiento del par de divisas, 7 de 16 veces se movió en Nochebuena en la misma dirección que el día anterior y 7 veces en la misma dirección que el día siguiente. Esto significa que no hay una correlación clara en el movimiento del par el 24 de diciembre con el día anterior o posterior, ya que hay una probabilidad de 50/50 de que el par EUR/USD se mueva en la misma dirección.

USD/JPY

El gráfico de Navidad para el USD/JPY sugiere una menor volatilidad y tasa de cambio en los períodos entre las crisis. Eso fue especialmente evidente durante los dos últimos años.

La anomalía de que el cambio diario sea mayor que el rango diario en 2012 se explica por el hecho de que el valor del cambio diario se calcula utilizando el valor de cierre de la vela anterior, que puede ser inferior al mínimo de la vela actual (debido a un hueco).

USD/JPY Pips Pips, abs. % Todos los días Cambio diario 3 30 0,28% 0,44% Rango diario 57 — 0,54% 0,90%

Se puede ver que la volatilidad diaria es aún más tenue en el USD/JPY en las operaciones de Navidad que en el EUR/USD. Al mismo tiempo, el cambio diario es el mismo. Un sesgo alcista muy pequeño (+3 pips de media) es insignificante.

El USD/JPY se movió en Nochebuena 9 de las 16 veces en la misma dirección que el día anterior y 8 veces en la misma dirección que el día siguiente.

GBP/USD

Aunque el siguiente gráfico del GBP/USD sugiere una volatilidad diaria decreciente para las operaciones de Nochebuena a lo largo del periodo, los últimos años demuestran una mayor volatilidad con un cambio diario algo menor.

GBP/USD Pips Pips, abs. % Todos los días Cambio diario 11 34 0,22% 0,42% Rango diario 94 — 0,60% 0,85%

El cambio medio diario en Nochebuena es aproximadamente la mitad del de un día normal. La diferencia entre el rango medio diario en Nochebuena y un día normal es algo menor en comparación con el EUR/USD. El sesgo alcista del par en la sesión festiva (cambio medio de +11 pips) puede parecer insignificante, pero es importante recordar que el GBP/USD perdió casi un 25% de su valor durante todo el período revisado.

El GBP/USD se movió en la víspera de Navidad 10 veces en la misma dirección que el día anterior y 6 veces que el día posterior.

AUD/USD

La volatilidad navideña parece calmarse para el AUD/USD desde su pico durante la negociación después de la crisis de 2009. El gráfico también dibuja un panorama bastante alcista para el par de divisas.

AUD/USD Pips Pips, abs. % Todos los días Cambio diario 15 22 0,29% 0,55% Rango diario 46 — 0,61% 1,11%

La volatilidad general y el cambio medio diario son significativamente mayores para el AUD/USD en términos porcentuales si lo comparamos con los tres pares de divisas anteriores. El dominio, aunque menos pronunciado, se mantiene también en las sesiones de Nochebuena. Sin embargo, la operativa en los días festivos es, de media, dos veces más débil que el resto de las sesiones. Los +15 pips de ganancia media en las sesiones de Navidad para el AUD/USD parecen significativos, sin embargo, hay que tener en cuenta que el par de divisas subió un poco si comparamos 2020 con 1999.

En cuanto a la dirección del movimiento del par AUD/USD en la víspera de Navidad, fue la misma que la del día anterior en 9 ocasiones y 7 veces la de la primera sesión de negociación después de Navidad.

USD/CAD

Entre los 5 principales pares de divisas, el gráfico de las sesiones de Nochebuena del USD/CAD muestra la caída más evidente de la volatilidad media y del cambio diario desde 1999 hasta 2020.

USD/CAD Pips Pips, abs. % Todos los días Cambio diario -18 37 0,30% 0,39% Rango diario 74 — 0,59% 0,80%

De la tabla anterior se desprende que el USD/CAD es el par de divisas que menos se ve afectado por la Nochebuena en comparación con su período normal de negociación. También pierde en volatilidad y cambio medio diario respecto a las cuatro principales. Su descenso medio diario de -18 pips para las sesiones de Navidad es significativo, pero se corresponde bien con el sesgo bajista general del USD/CAD desde 1999 hasta 2020.

El USD/CAD no fue muy diferente de los pares de divisas anteriores en cuanto a su movimiento en la víspera de Navidad, moviéndose en la misma dirección que el día anterior en 9 sesiones durante el período analizado y en 8 casos en la misma dirección que el día después de la festividad.

USD/CHF

El gráfico de los cambios diarios del USD/CHF en la víspera de Navidad y los rangos diarios nos proporciona dos conclusiones. En primer lugar, el año 2001 fue un claro valor atípico, lo que desgraciadamente estropea los datos medios del par; esto es algo a tener en cuenta. En segundo lugar, la volatilidad del par se encuentra en una bajada de largo plazo con una especie de reactivación a partir de 2014, aunque ha retrocedido un poco en los últimos dos años.

USD/CHF Pips Pips, abs. % Todos los días Cambio diario 8 60 0,47% 0,47% Rango diario 103 — 0,84% 0,95%

El USD/CHF es el único par de divisas de los que estudiamos aquí que demuestra el mismo nivel de cambio medio diario en las sesiones de Nochebuena que en todos los días en total. Evidentemente, la culpa la tiene el valor atípico del año 2001 que aparece en el gráfico anterior. Además, los números de la volatilidad diaria sugieren que el par de divisas es normalmente bastante volátil y sigue siéndolo durante la operativa en Navidad. El sesgo alcista que sugiere la ganancia media de +8 pips desaparece si ignoramos la sesión de Navidad de 2001.

El USD/CHF no se apartó de la tendencia en cuanto a su movimiento, moviéndose en la misma dirección que el día inmediatamente anterior a la Nochebuena en 7 ocasiones y el día posterior en 8 ocasiones.

NZD/USD

El gráfico de las sesiones del NZD/USD se parece un poco al del AUD/USD. No hay un descenso notable de la volatilidad a largo plazo , solo hay un pico durante la crisis financiera mundial de 2008. Ese año podría calificarse de atípico, pero no difiere demasiado del resto de las sesiones de Nochebuena que aquí se muestran.

NZD/USD Pips Pips, abs. % Todos los días Cambio diario 21 22 0,34% 0,58% Rango diario 45 — 0,70% 1,20%

Según la tabla anterior, el NZD/USD es el par de divisas con mejor movimiento en puntos porcentuales fuera de las sesiones de Nochebuena y el más volátil dentro si no contamos el valor atípico de 2001 en el USD/CHF. Un sesgo alcista (+21 pips) sería significativo si el NZD/USD no estuviera en una tendencia alcista a largo plazo en 1998-2018 en general.

En cuanto al movimiento del par de divisas en la víspera de Navidad en relación con las sesiones de negociación más cercanas, fue mucho más interesante que en todos los ejemplos anteriores. En 13 sesiones de las 16 analizadas, el NZD/USD se movió en la misma dirección que el día anterior a la Nochebuena y en 10 sesiones en la misma dirección que el día posterior al período festivo. Además, el NZD/USD se movía el día después de Navidad en la misma dirección que en Nochebuena durante 8 años seguidos (sin contar los años no incluidos en el estudio por ser el 24 de diciembre un fin de semana), terminando la tendencia en 2020.

Conclusiones

Aunque los siete principales pares de divisas que estudiamos en este artículo muestran diferentes patrones en su acción del precio en Nochebuena, hay cuatro conclusiones importantes a las que podemos llegar con los resultados obtenidos:

Si opera el 24 de diciembre, debería esperar un cambio diario más bajo y un rango más ajustado de lo habitual. Ponerse en largo en el EUR/USD y GBP/USD es probablemente una apuesta mejor que el 50/50 para el 24 de diciembre. Si necesita mucha volatilidad en este día, elija el NZD/USD. Se puede esperar que el NZD/USD continúe moviéndose en la misma dirección el 24 de diciembre que el día anterior; lo mismo ocurre con el siguiente día de negociación después de Navidad.

Si quiere compartir su opinión, observaciones, conclusiones o simplemente hacer algunas preguntas relacionadas con el trading en Nochebuena, no dude en hacerlo en nuestro foro de Forex.