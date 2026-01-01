Статистика Форекс-торговли в канун Рождества

Особое поведение валютных пар накануне и после Рождества всегда привлекало внимание трейдеров. Многие трейдеры считают, что ликвидность валют в канун Рождества очень невысока, и торговать в этих условиях вообще не рекомендуется. Посмотрим, насколько справедливо это мнение.

Предметом настоящего анализа являлось рыночное поведение семи основных валютных пар (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF и NZD/USD) на торговых сессиях в канун Рождества (24 декабря) за период с 1999 по 2020 гг.. Собирались данные по 16 торговым сессиям, а не по 21, так как некоторые из этих дат пришлись на субботу или воскресенье, и на рынке Форекс были выходные. Статистика кануна Рождества сравнивалась затем со средними дневными значениями за весь период (1999–2020 гг.).

Прежде, чем рассмотреть поведение каждой валютной пары, обсудим данные и показатели, использовавшиеся при анализе.

В расчетах использовались данные графика OHLC из платформы MetaTrader 4 брокера Альпари, относившиеся к часовому поясу GMT+2 – поясу, в котором торги закрываются в полночь пятницы и открываются в понедельник в 00:00, так что по субботам и воскресеньям торговые сессии не проводятся.

Данные о дневном изменении – это данные на закрытие предыдущего дня в сравнении с данными на закрытие 24 декабря. Рассчитывалось как процентное, так и абсолютное изменение – первое полезно для понимания того, подчинялось ли направление изменения курса какой-либо тенденции, а последнее полезно для расчета среднего значения. Дневной диапазон рассчитывался как максимум минус минимум. На графиках как дневное изменение, так и дневной диапазон показаны в пипсах, а для сравнения со всеми торговыми сессиями и другими валютными парами использовались процентные значения.

Расширенный анализ позволил получить дополнительную информацию – результаты сравнения направления изменения валютной пары 24 декабря с этим направлением в предыдущий день и день после Рождества. Если эти дни приходились на выходные, использовались ближайшие рабочие дни. Эта информация пригодится трейдерам, так как она показывает, имеется ли корреляция между направлением движения валютных пар в канун Рождества и направлением их движения в дни непосредственно до и после этой даты.

EUR/USD

Приводимый ниже график показывает дневное изменение и дневной диапазон в пипсах. Очевидно, что торговля в канун Рождества с годами становится все менее активной.

EUR/USD Пипсы Пипсы, абс. % Все дни Дневное изменение 9 30 0,27% 0,44% Дневной диапазон 69 — 0,59% 0,89%

Эта таблица обобщает данные по сессиям торговли парой EUR/USD, проводившимся в канун Рождества. Сравнение со средними значениями за все дни показывает, что и среднее дневное изменение, и средний дневной диапазон составляют примерно две трети нормы, сигнализируя о низкой волатильности и низкой потенциальной прибыли. Слабо выраженный бычий тренд (среднее изменение +9 пипсов) – по сравнению с общим бычьим изменением за период с Рождества 1999 г. – сигнализирует о некоторой предрасположенности евро к росту в этот особый день года.

Что касается направления движения этой валютной пары, то 7 раз из 16 она двигалась в канун Рождества в том же направлении, что и в предыдущий день, и 7 раз – в том же направлении, что и в день после Рождества. Это означает, что не существует четкой корреляции между движением пары 24 декабря и ее движением в предыдущий или последующий день, поскольку вероятность того, что пара EUR/USD изменится в том же направлении, составляет 50%.

USD/JPY

Рождественский график пары USD/JPY показывает более низкую волатильность и темп изменения в периоды между кризисами. Особенно очевидно это проявилось в последние два года.

Тот факт, что дневное изменение было больше дневного диапазона в 2012 г., объясняется тем, что дневное изменение рассчитывалось на основе значения при закрытии предыдущей свечи, которое может быть ниже минимума текущей свечи (из-за гэпа).

USD/JPY Пипсы Пипсы, абс. % Все дни Дневное изменение 3 30 0,28% 0,44% Дневной диапазон 57 — 0,54% 0,90%

Вы можете видеть, что дневная волатильность пары USD/JPY на рождественских торгах еще ниже, чем у пары EUR/USD. В то же время дневное изменение такое же. Малозаметной тенденцией к повышению (в среднем +3 пипса) можно пренебречь.

Курс пары USD/JPY 9 раз из 16 менялся в том же направлении, что и в предыдущий день, и 8 раз в том же направлении, что и на следующий день.

GBP/USD

Хотя приводимый ниже график пары GBP/USD и предполагает снижение дневной волатильности на рождественских торгах в течение всего периода, в последние годы волатильность была несколько выше, а дневное изменение – несколько ниже.

GBP/USD Пипсы Пипсы, абс. % Все дни Дневное изменение 11 34 0,22% 0,42% Дневной диапазон 94 — 0,60% 0,85%

Среднее дневное изменение в канун Рождества было примерно вдвое меньшим, чем в обычный день. Разница между средними дневными диапазонами в канун Рождества и в обычный день несколько меньше, чем у пары EUR/USD. Бычий тренд для этой пары в праздничную сессию (среднее изменение +11 пипсов) может показаться слабо выраженным, но важно помнить, что пара GBP/USD потеряла за весь рассматриваемый период почти 25% своей стоимости.

Курс пары GBP/USD 10 раз менялся в канун Рождества в том же направлении, что и в предыдущий день, и 6 раз в том же направлении, что и на следующий день.

AUD/USD

Рождественская волатильность пары AUD/USD, похоже, снижается после максимума, достигнутого во время послекризисного 2009 г. Также этот график рисует довольно бычью картину для этой валютной пары.

AUD/USD Пипсы Пипсы, абс. % Все дни Дневное изменение 15 22 0,29% 0,55% Дневной диапазон 46 — 0,61% 1,11%

Общая волатильность и среднее дневное изменение у пары AUD/USD в процентном выражении значительно выше, чем у трех предыдущих валютных пар. Это отличие, пусть и менее выраженное, сохраняется и на сессиях, проводившихся в канун Рождества. Однако активность праздничной торговли почти вдвое ниже, чем в среднем на всех остальных сессиях. Средний прирост в 15 пипсов в рождественские сессии для пары AUD/USD кажется значительным, однако следует отметить, что в 2020 г. курс этой пары по сравнению с 1999 г. несколько вырос.

Что касается направления движения пары AUD/USD в канун Рождества, то оно было таким же, как и в предыдущий день, в 9 случаях и таким же, как и в первую торговую сессию после Рождества, в 7 случаях.

USD/CAD

Из 5 основных валютных пар график рождественских сессий только USD/CAD показывает очевидное снижение средней волатильности и дневного изменения с 1999 по 2020 гг.

USD/CAD Пипсы Пипсы, абс. % Все дни Дневное изменение -18 37 0,30% 0,39% Дневной диапазон 74 — 0,59% 0,80%

Из таблицы выше можно понять, что USD/CAD – валютная пара, наименее реагирующая на наступление Рождества по сравнению с нормальным торговым периодом. Также она уступает по волатильности и среднему дневному изменению другим четырем парам. Среднее дневное снижение ее волатильности (-18 пипсов) в рождественские сессии значительно, но хорошо согласуется с общим бычьим трендом пары USD/CAD в 1999–2020 гг.

Пара USD/CAD не сильно отличалась от предыдущих валютных пар по своей динамике в канун Рождества, меняясь в том же направлении, что и в предыдущий день, на 9 сессиях за анализируемый период и в 8 случаях в том же направлении, что и на следующий день после праздника.

USD/CHF

График дневных изменений и дневных диапазонов пары USD/CHF в канун Рождества позволяет сделать два вывода. Во-первых, 2001 г. был явным исключением из правил, которое, к сожалению, портит средние данные по этой паре, и это нужно учитывать. Во-вторых, волатильность этой пары демонстрирует долгосрочные снижение при небольшом повышении начиная с 2014 г., хотя последние два года она и снова снижается.

USD/CHF Пипсы Пипсы, абс. % Все дни Дневное изменение 8 60 0,47% 0,47% Дневной диапазон 103 — 0,84% 0,95%

USD/CHF – единственная из всех изучавшихся здесь валютных пар, которая демонстрирует тот же уровень среднего дневного изменения на рождественских сессиях, что и во все дни в целом. Очевидно, что виной всему 2001 год, ставший, как показывает график, исключением из правил. Кроме того, цифры дневной волатильности говорят о том, что эта валютная пара обычно довольно волатильна и остается такой и на рождественских торгах. Бычий тренд, предполагаемый средним ростом на 8 пипсов, исчезает, если игнорировать рождественскую сессию 2001 г.

Паре USD/CHF не удалось переломить общую тенденцию, касающуюся направления изменения: она менялась в том же направлении, что и в предыдущий день, в 7 случаях, и в том же направлении, что и на следующий день, в 8 случаях.

NZD/USD

График сессий торговли парой NZD/USD немного напоминает график пары AUD/USD. Имеется заметное долгосрочные снижение волатильности – пик наблюдался только во время финансового кризиса 2008 г. Тот год можно назвать исключением из правил, но он не слишком отличается от остальных изображенных здесь рождественских сессий.

NZD/USD Пипсы Пипсы, абс. % Все дни Дневное изменение 21 22 0,34% 0,58% Дневной диапазон 45 — 0,70% 1,20%

Согласно вышеприведенной таблице, NZD/USD – лучшая по динамике валютная пара в процентных пунктах не на рождественских сессиях и самая волатильная на этих сессиях, если не считать 2001 г., ставший для пары USD/CHF исключением из правил. Бычий тренд (+21 пипс) был бы значительным, если бы в 1998–2018 гг. на рынке NZD/USD вообще не наблюдался долгосрочные бычий тренд.

Что касается движения этой валютной пары в канун Рождества по сравнению с ближайшими торговыми сессиями, то оно было намного более интересным, чем во всех предыдущих примерах. В ходе 13 сессий из 16 рассматривавшихся пара NZD/USD менялась в том же направлении, что и за день до кануна Рождества, а в ходе 10 сессий – в том же направлении, что и на следующий день после праздника. Кроме того, NZD/USD менялась на следующий день после Рождества в том же направлении, что и в канун Рождества, 8 лет подряд (не считая годы, не рассматривавшиеся в нашем исследовании из-за того, что 24 декабря было выходным), и эта тенденция закончилась только в 2020 г.

Выводы

Хотя семь основных изучавшихся нами валютных пар и показали различные модели поведения в плане изменения курса в канун Рождества, полученные результаты позволяют сделать четыре важных вывода:

Если вы торгуете 24 декабря, вам следует ожидать более скромного дневного изменения и более узкого диапазона, чем обычно. Вероятность того, что покупка EUR/USD и GBP/USD 24 декабря окажется выгодной, превышает 50%. Если вам потребуется в этот день высокая волатильность, выберите пару NZD/USD. Можно ожидать того, что пара NZD/USD продолжит двигаться 24 декабря в том же направлении, что и в предыдущий день; то же относится и к следующему торговому дню после Рождества.

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