Статистика Форекс-торговли в канун Рождества

Особое поведение валютных пар накануне и после Рождества всегда привлекало внимание трейдеров. Многие трейдеры считают, что ликвидность валют в канун Рождества очень невысока, и торговать в этих условиях вообще не рекомендуется. Посмотрим, насколько справедливо это мнение.
Предметом настоящего анализа являлось рыночное поведение семи основных валютных пар (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF и NZD/USD) на торговых сессиях в канун Рождества (24 декабря) за период с 1999 по 2020 гг.. Собирались данные по 16 торговым сессиям, а не по 21, так как некоторые из этих дат пришлись на субботу или воскресенье, и на рынке Форекс были выходные. Статистика кануна Рождества сравнивалась затем со средними дневными значениями за весь период (1999–2020 гг.).
Прежде, чем рассмотреть поведение каждой валютной пары, обсудим данные и показатели, использовавшиеся при анализе.
В расчетах использовались данные графика OHLC из платформы MetaTrader 4 брокера Альпари, относившиеся к часовому поясу GMT+2 – поясу, в котором торги закрываются в полночь пятницы и открываются в понедельник в 00:00, так что по субботам и воскресеньям торговые сессии не проводятся.
Данные о дневном изменении – это данные на закрытие предыдущего дня в сравнении с данными на закрытие 24 декабря. Рассчитывалось как процентное, так и абсолютное изменение – первое полезно для понимания того, подчинялось ли направление изменения курса какой-либо тенденции, а последнее полезно для расчета среднего значения. Дневной диапазон рассчитывался как максимум минус минимум. На графиках как дневное изменение, так и дневной диапазон показаны в пипсах, а для сравнения со всеми торговыми сессиями и другими валютными парами использовались процентные значения.
Расширенный анализ позволил получить дополнительную информацию – результаты сравнения направления изменения валютной пары 24 декабря с этим направлением в предыдущий день и день после Рождества. Если эти дни приходились на выходные, использовались ближайшие рабочие дни. Эта информация пригодится трейдерам, так как она показывает, имеется ли корреляция между направлением движения валютных пар в канун Рождества и направлением их движения в дни непосредственно до и после этой даты.
EUR/USD
Приводимый ниже график показывает дневное изменение и дневной диапазон в пипсах. Очевидно, что торговля в канун Рождества с годами становится все менее активной.
|EUR/USD
|Пипсы
|Пипсы, абс.
|%
|Все дни
|Дневное изменение
|9
|30
|0,27%
|0,44%
|Дневной диапазон
|69
|—
|0,59%
|0,89%
Эта таблица обобщает данные по сессиям торговли парой EUR/USD, проводившимся в канун Рождества. Сравнение со средними значениями
Что касается направления движения этой валютной пары, то 7 раз из 16 она двигалась в канун Рождества в том же направлении, что и в предыдущий день, и 7 раз – в том же направлении, что и в день после Рождества. Это означает, что не существует четкой корреляции между движением пары 24 декабря и ее движением в предыдущий или последующий день, поскольку вероятность того, что пара EUR/USD изменится в том же направлении, составляет 50%.
USD/JPY
Рождественский график пары USD/JPY показывает более низкую волатильность и темп изменения в периоды между кризисами. Особенно очевидно это проявилось в последние два года.
Тот факт, что дневное изменение было больше дневного диапазона в 2012 г., объясняется тем, что дневное изменение рассчитывалось на основе значения при закрытии предыдущей свечи, которое может быть ниже минимума текущей свечи (из-за гэпа).
|USD/JPY
|Пипсы
|Пипсы, абс.
|%
|Все дни
|Дневное изменение
|3
|30
|0,28%
|0,44%
|Дневной диапазон
|57
|—
|0,54%
|0,90%
Вы можете видеть, что дневная волатильность пары USD/JPY на рождественских торгах еще ниже, чем у пары EUR/USD. В то же время дневное изменение такое же. Малозаметной тенденцией к повышению (в среднем +3 пипса) можно пренебречь.
Курс пары USD/JPY 9 раз из 16 менялся в том же направлении, что и в предыдущий день, и 8 раз в том же направлении, что и на следующий день.
GBP/USD
Хотя приводимый ниже график пары GBP/USD и предполагает снижение дневной волатильности на рождественских торгах в течение всего периода, в последние годы волатильность была несколько выше, а дневное изменение – несколько ниже.
|GBP/USD
|Пипсы
|Пипсы, абс.
|%
|Все дни
|Дневное изменение
|11
|34
|0,22%
|0,42%
|Дневной диапазон
|94
|—
|0,60%
|0,85%
Среднее дневное изменение в канун Рождества было примерно вдвое меньшим, чем в обычный день. Разница между средними дневными диапазонами в канун Рождества и в обычный день несколько меньше, чем у пары EUR/USD. Бычий тренд для этой пары в праздничную сессию (среднее изменение +11 пипсов) может показаться слабо выраженным, но важно помнить, что пара GBP/USD потеряла за весь рассматриваемый период почти 25% своей стоимости.
Курс пары GBP/USD 10 раз менялся в канун Рождества в том же направлении, что и в предыдущий день, и 6 раз в том же направлении, что и на следующий день.
AUD/USD
Рождественская волатильность пары AUD/USD, похоже, снижается после максимума, достигнутого во время
|AUD/USD
|Пипсы
|Пипсы, абс.
|%
|Все дни
|Дневное изменение
|15
|22
|0,29%
|0,55%
|Дневной диапазон
|46
|—
|0,61%
|1,11%
Общая волатильность и среднее дневное изменение у пары AUD/USD в процентном выражении значительно выше, чем у трех предыдущих валютных пар. Это отличие, пусть и менее выраженное, сохраняется и на сессиях, проводившихся в канун Рождества. Однако активность праздничной торговли почти вдвое ниже, чем в среднем на всех остальных сессиях. Средний прирост в 15 пипсов в рождественские сессии для пары AUD/USD кажется значительным, однако следует отметить, что в 2020 г. курс этой пары по сравнению с 1999 г. несколько вырос.
Что касается направления движения пары AUD/USD в канун Рождества, то оно было таким же, как и в предыдущий день, в 9 случаях и таким же, как и в первую торговую сессию после Рождества, в 7 случаях.
USD/CAD
Из 5 основных валютных пар график рождественских сессий только USD/CAD показывает очевидное снижение средней волатильности и дневного изменения с 1999 по 2020 гг.
|USD/CAD
|Пипсы
|Пипсы, абс.
|%
|Все дни
|Дневное изменение
|-18
|37
|0,30%
|0,39%
|Дневной диапазон
|74
|—
|0,59%
|0,80%
Из таблицы выше можно понять, что USD/CAD – валютная пара, наименее реагирующая на наступление Рождества по сравнению с нормальным торговым периодом. Также она уступает по волатильности и среднему дневному изменению другим четырем парам. Среднее дневное снижение ее волатильности (-18 пипсов) в рождественские сессии значительно, но хорошо согласуется с общим бычьим трендом пары USD/CAD в 1999–2020 гг.
Пара USD/CAD не сильно отличалась от предыдущих валютных пар по своей динамике в канун Рождества, меняясь в том же направлении, что и в предыдущий день, на 9 сессиях за анализируемый период и в 8 случаях в том же направлении, что и на следующий день после праздника.
USD/CHF
График дневных изменений и дневных диапазонов пары USD/CHF в канун Рождества позволяет сделать два вывода. Во-первых, 2001 г. был явным исключением из правил, которое, к сожалению, портит средние данные по этой паре, и это нужно учитывать. Во-вторых, волатильность этой пары демонстрирует
|USD/CHF
|Пипсы
|Пипсы, абс.
|%
|Все дни
|Дневное изменение
|8
|60
|0,47%
|0,47%
|Дневной диапазон
|103
|—
|0,84%
|0,95%
USD/CHF – единственная из всех изучавшихся здесь валютных пар, которая демонстрирует тот же уровень среднего дневного изменения на рождественских сессиях, что и во все дни в целом. Очевидно, что виной всему 2001 год, ставший, как показывает график, исключением из правил. Кроме того, цифры дневной волатильности говорят о том, что эта валютная пара обычно довольно волатильна и остается такой и на рождественских торгах. Бычий тренд, предполагаемый средним ростом на 8 пипсов, исчезает, если игнорировать рождественскую сессию 2001 г.
Паре USD/CHF не удалось переломить общую тенденцию, касающуюся направления изменения: она менялась в том же направлении, что и в предыдущий день, в 7 случаях, и в том же направлении, что и на следующий день, в 8 случаях.
NZD/USD
График сессий торговли парой NZD/USD немного напоминает график пары AUD/USD. Имеется заметное
|NZD/USD
|Пипсы
|Пипсы, абс.
|%
|Все дни
|Дневное изменение
|21
|22
|0,34%
|0,58%
|Дневной диапазон
|45
|—
|0,70%
|1,20%
Согласно вышеприведенной таблице, NZD/USD –
Что касается движения этой валютной пары в канун Рождества по сравнению с ближайшими торговыми сессиями, то оно было намного более интересным, чем во всех предыдущих примерах. В ходе 13 сессий из 16 рассматривавшихся пара NZD/USD менялась в том же направлении, что и за день до кануна Рождества, а в ходе 10 сессий – в том же направлении, что и на следующий день после праздника. Кроме того, NZD/USD менялась на следующий день после Рождества в том же направлении, что и в канун Рождества, 8 лет подряд (не считая годы, не рассматривавшиеся в нашем исследовании из-за того, что 24 декабря было выходным), и эта тенденция закончилась только в 2020 г.
Выводы
Хотя семь основных изучавшихся нами валютных пар и показали различные модели поведения в плане изменения курса в канун Рождества, полученные результаты позволяют сделать четыре важных вывода:
- Если вы торгуете 24 декабря, вам следует ожидать более скромного дневного изменения и более узкого диапазона, чем обычно.
- Вероятность того, что покупка EUR/USD и GBP/USD 24 декабря окажется выгодной, превышает 50%.
- Если вам потребуется в этот день высокая волатильность, выберите пару NZD/USD.
- Можно ожидать того, что пара NZD/USD продолжит двигаться 24 декабря в том же направлении, что и в предыдущий день; то же относится и к следующему торговому дню после Рождества.
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