货币对在圣诞节期间的特殊表现一直颇受交易者的关注。许多交易者认为圣诞节前一天的外汇流动性非常小，因而完全不建议在这样的环境下进行交易。让我们看看这种先入之见是否可靠。

本次分析关注七种主要货币对（EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、AUD/USD、USD/CAD、USD/CHF 和 NZD/USD）在 1999 年至 2020 年圣诞节前一天（12 月 24 日）交易时段的市场行为。它包括 16 个，而不是 21 个交易时段，因为有些时段日期在周六或周日，并且是外汇市场的完整休息日。然后，它将圣诞节前一天的统计数据与整个期间（1999 年至 2020 年）的日均值进行比较。

在继续分析每种货币对之前，我们来讨论分析的数据和度量基准。

计算中使用的 OHLC 数据来自 Alpari MetaTrader 4 平台并基于 GMT+2 时区（周五午夜收盘，周一 00:00 开盘），因此它没有周六或周日时段。

每日变化数据是根据前一天收盘价与 12 月 24 日收盘价计算得出的。计算分为信号变化和绝对变化——前者有助于了解是否有任何价格走势偏向，后者有助于计算平均值。每日区间的计算方法为高点值减低点值。每日变化和每日区间值都通过点值绘制在图表上，而与所有交易时段和其他货币对的对比则通过百分比值完成。

更新后的分析还包括其他信息，例如货币对在 12 月 24 日以及平安夜前一天和圣诞节后一天的价格走向之间的比较。如果这些日期在周末，则换成最近的工作日。这些信息对交易者很有用，因为它显示了圣诞节前一日以及平安夜前一天和圣诞节后一天的货币对走向之间是否存在相关性。

EUR/USD

以下图表显示用点值表示的每日变化和每日区间。显然，圣诞节前一日的交易活跃度在逐年降低。

EUR/USD 点值 点值,abs. % 所有日期 每日变化 9 30 0.27% 0.44% 每日区间 69 — 0.59% 0.89%

本图表总结了从 EUR/USD 圣诞节前一日交易时段获取的数据。与所有日期平均值相比，平均每日变化和每日区间均约为标准值的三分之二，显示了更低的波动性和盈利潜力。 与 1999 年圣诞节以来的整体下跌变化相比，轻微的看涨偏向（平均变化 +9 个点值）表示欧元在这个一年中的特殊日期有上涨倾向。

至于货币对走向，16 个圣诞节前一日中，有 7 次与平安夜前一日的走向相同，有 7 次与圣诞节后一日的走向相同。这说明该货币对在 12 月 24 日的走势与它前一天或圣诞节后一天的走势没有明显的相关性，因为 EUR/USD 货币对朝同一方向移动的可能性约为 50/50。

USD/JPY

USD/JPY 的圣诞节图表显示了更低的波动性和危机期间的变化率。这在过去两年表现得尤为明显。

2012 年每日变化的异常量多于每日区间是因为每日变化值根据前一根蜡烛图的收盘价计算，而该收盘价可能低于当前烛图的低点（由于跳空）。

USD/JPY 点值 点值,abs. % 所有日期 每日变化 3 30 0.28% 0.44% 每日区间 57 — 0.54% 0.90%

您会发现，在圣诞节交易中，USD/JPY 的每日波动性甚至比 EUR/USD 的更小。同时，每日变化也是如此。极小的向上偏差（平均 +3 个点值）可以忽略不计。

在 16 个圣诞节前一日中，USD/JPY 的价格走向有 9 次与当天前一日的价格走向相同，有 8 次与圣诞节后一日的价格走向相同。

GBP/USD

尽管下方 GBP/USD 图表显示该期间圣诞节前一日交易的每日波动性下降，但近年的数据显示波动性增强，而每日变化减小。

GBP/USD 点值 点值,abs. % 所有日期 每日变化 11 34 0.22% 0.42% 每日区间 94 — 0.60% 0.85%

圣诞节前一日的平均每日变化约为平日的一半。与 EUR/USD 相比，圣诞节前一日平均每日区间与平日之间的区别更小。该货币对在假期时段的看涨偏向（平均变化 +11 个点值）可能看起来微不足道，但请您务必要记住，GBP/USD 在整个观察期损失了近 25% 的值。

在圣诞节前一日交易中，GBP/USD 的价格走向有 10 次与当天前一日的价格走向相同，有 6 次与后一日的价格走向相同。

AUD/USD

自 2009 年危机后的交易高峰以来，AUD/USD 在圣诞节的波动性似乎趋于平静。 图表还绘制了该货币对的看涨图像。

AUD/USD 点值 点值,abs. % 所有日期 每日变化 15 22 0.29% 0.55% 每日区间 46 — 0.61% 1.11%

如果我们将 AUD/USD 与前三种货币对相比，它的整体波动性和平均每日变化百分比高很多。这种倾向虽然不太明显，但在圣诞节前一日的交易时段仍然存在。不过假期交易量比所有其他时段的平均交易量低两倍。AUD/USD 在圣诞节交易时段平均上涨的 +15 个点值似乎很高，但要注意的是，如果我们将 2020 年与 1999 年对比，该外汇货币对依然有所上涨。

至于 AUD/USD 货币对在圣诞节前一日的价格走向，它有 9 次与当天前一日相同，有 7 次与圣诞节之后的首个交易时段相同。

USD/CAD

在前五种主要货币对中，USD/CAD 在圣诞节前一日交易时段的图表显示了 1999 年至 2020 年平均波动性和每日变化最明显的跌幅。

USD/CAD 点值 点值,abs. % 所有日期 每日变化 -18 37 0.30% 0.39% 每日区间 74 — 0.59% 0.80%

从上表中，我们了解到 USD/CAD 是圣诞节前一日与普通交易时段相比受到干扰最少的货币对。它的波动性和平均每日变化也比不上另外四种主要货币对。它在圣诞节期间的平均每日跌幅较大，为 -18 个点值，但与 1999 年至 2020 年期间 USD/CAD 的整体看跌倾向相符。

USD/CAD 在圣诞节前一日的走势与前几种货币对走势的区别不大，在分析时段有 9 个时段与假期前一日的走向相同，有 8 个时段与假期后一日的时段相同。

USD/CHF

有关 USD/CHF 圣诞节前一日的每日变化及每日区间的图表告诉我们两个结论。首先，2001 年明显异常，因为它破坏了货币对的平均数据。这一点一定要牢记。其次，该货币对的波动性处于长期下降趋势，从 2014 年开始有所回升，但在过去两年有所回落。

USD/CHF 点值 点值,abs. % 所有日期 每日变化 8 60 0.47% 0.47% 每日区间 103 — 0.84% 0.95%

在我们本次研究的货币对中，USD/CHF 是唯一在圣诞节前一日时段的平均每日变化与总天数平均每日变化相同的货币对。显然，上图中显示的 2001 年异常值应该归咎于此。除此之外，每日波动性数据表明该货币对的波动性通常较大，并且在圣诞节交易期间依然如此。如果我们忽略 2001 年的诞节时段，由 +8 个点值的平均收益所显示的看涨偏向就会消失。

USD/CHF 的走向并未逆转这种趋势，有 7 次与平安夜前一日的走向相同，有 8 次与圣诞节后一日的走向相同。

NZD/USD

NZD/USD 时段的图表与 AUD/USD 的有一些相似。波动性没有明显的长期下降倾向，只在 2008 年全球金融危机期间出现了一个高峰。那一年可以算作异常值，但与此处绘制的圣诞节前一日的其他时段并没有太大区别。

NZD/USD 点值 点值,abs. % 所有日期 每日变化 21 22 0.34% 0.58% 每日区间 45 — 0.70% 1.20%

根据上图，如果我们不考虑 2001 年 USD/CHF 的异常值，NZD/USD 是圣诞节前一日时段以外流动性（以百分点计）最好的货币对，也是其中波动性最大的货币对。 如果 NZD/USD在 1998-2018 年整体上没有处于长期看涨趋势中，那么看涨偏向（+21 个点值）将很明显。

至于货币对在圣诞节前一日相对于最近交易时段的走势，它比前面的示例都要有趣得多。在 16 个调查时段中， NZD/USD 有 13 个时段与平安夜前一日的走向相同，有 10 个时段与假期后一天的走向相同。此外，NZD/USD 连续 8 年（不包括由于 12 月 24 日是周末而未包括在调查中的年份）在圣诞节后一日与圣诞节前一日的走向相同，直到 2020 年才结束这一趋势。

结语

尽管我们在本文中研究的七种主要货币对在圣诞节前一日的价格走势中表现出不同的模式，但我们可以通过所获得的结果得出四个重要结论：

如果您在 12 月 24 日交易，您应当预计到每日汇率变化会比平时小，而交易区间会比平常窄。 在 12 月 24 日，做多 EUR/USD 和 GBP/USD 似乎是一个更好的选择。 如果您在这一天需要很强的波动性，请选择 NZD/USD。 您可以预期 NZD/USD 将在 12 月 24 日与前一天的走向相同； 圣诞节后的下一个交易日也是如此。

如果您想分享您的意见、观察和结论，或者只是想询问有关圣诞节前一日交易的问题，您可以随时加入我们的外汇论坛参与讨论。