عشية عيد الميلاد إحصاءات تداول العملات الأجنبية

لطالما جذب السلوك الغريب لأزواج العملات خلال فترة عيد الميلاد اهتمام العديد من المتداولين. يعتقد كثيرون أن سيولة الفوركس خلال عطلة عيد الميلاد تكون شحيحة للغاية، لهذا لا ينصح الخبراء بالتداول في مثل هذه الظروف على الإطلاق. دعنا نستكشف ما إذا كان هذا الاعتقاد صحيحًا بالفعل.

يلقي هذا التحليل نظرة على سلوك السوق لسبعة أزواج عملات رئيسية (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, و NZD/USD) خلال جلسات التداول في ليلة عيد الميلاد (24 ديسمبر)، وتغطي الدراسة الفترة من عام1999 وحتى 2020. يشمل هذا التحليل 16 جلسة تداول، وليس 21 لأن بعض هذه التواريخ تقع في أيام السبت أو الأحد، وبالتالي كان التداول في سوق الفوركس مغلقًا تمامًا. نقارن بعد ذلك إحصائيات ليلة عيد الميلاد مع متوسط القيم اليومية خلال الفترة المذكورة برمتها (1999-2020).

قبل المتابعة وقراءة تحليل كل زوج من أزواج العملات المذكورة، دعنا نناقش البيانات والمقاييس التي يعتمد عليها.

يتم اشتقاق بيانات OHLC المستخدمة في الحسابات من منصة Alpari MetaTrader 4 وهي تعتمد على توقيت جرينتش +2 — والذي يُغلق فيه التداول يوم الجمعة في منتصف الليل ويعاود الافتتاح يوم الاثنين في الساعة 00:00 — وبالتالي لن تكون هناك جلسات ليومي السبت أو الأحد.

التغير اليومي يتم حساب هذه البيانات باستخدام إغلاق اليوم السابق مقابل إغلاق 24 ديسمبر. يتم حساب كلاً من التغير المُوقَعّ و التغييرات المطلقة. المقياس الأول مفيد في فهم ما إذا كان هناك أي تحيز اتجاهي، فيما نستفيد من المقياس الثاني في حساب متوسط القيمة. يُحسب التغير اليومي من خلال طرح القمة من القاع. يتم رسم كلاً من قيم التغير اليومي والنطاق اليومي على الرسوم البيانية باستخدام النقاط، بينما تتم المقارنة بين جميع جلسات التداول وأزواج العملات الأخرى باستخدام قيم النسبة المئوية.

يتضمن التحليل المُحدث أيضًا معلومات إضافية مثل المقارنة بين اتجاه حركة زوج العملات في 24 ديسمبر مع اليوم الذي يسبق ليلة عيد الميلاد واليوم الذي يليها. إذا صادفت تلك الأيام عطلة نهاية الأسبوع، فسوف يتم استخدام أقرب يوم عمل. هذه المعلومات ستكون مفيدة للمتداولين لأنها تُظهر ما إذا كان هناك ارتباط بين اتجاه حركة أزواج العملات عشية عيد الميلاد والأيام التي تسبقها وتليها مباشرةً.

EUR/USD

يُظهر الرسم البياني أدناه قيم التغير اليومي والنطاق اليومي في شكل نقاط. من الواضح أن التداول في يوم عيد الميلاد يصبح أقل نشاطًا بشكل تدريجي مع مرور السنين.

EUR/USD النقاط النقاط، القيمة المطلقة % كل الأيام التغير اليومي 9 30 0.27% 0.44% النطاق اليومي 69 — 0.59% 0.89%

يلخص هذا الجدول البيانات التي تم الحصول عليها من جلسات تداول EUR/USD عشية عيد الميلاد. تُظهر المقارنة مع المتوسطات خلال اليوم أن متوسط كلاً من التغير والنطاق اليومي يساوي تقريبًا ثلثي القيم المعتادة، ما يشير إلى انخفاض مستوى التذبذب ومن ثم احتمالات الربح. هناك تحيز صعودي طفيف (متوسط التغير +9 نقاط) مقارنةً بالتغير الهبوطي العام منذ الكريسماس في عام 1999 — وهو ما يُظهر أن اليورو مستعد إلى حد ما للارتفاع في هذا اليوم تحديدًا من العام.

أما بالنسبة لحركة EUR/USD، تحرك الزوج 7 مرات من أصل 16 في نفس اتجاه اليوم السابق خلال عطلة عيد الميلاد، و7 مرات أخرى في نفس اتجاه اليوم التالي. يعني ذلك عدم وجود ارتباط واضح بين حركة الزوج في 24 ديسمبر مع اتجاهه في اليوم السابق أو التالي حيث توجد فرصة بنسبة 50/50 أن يتحرك EUR/USD في أحد الاتجاهين.

USD/JPY

يشير الرسم البياني لزوج USD/JPY إلى انخفاض التذبذب ومعدل التغير في الفترات الواقعة بين عطلات عيد الميلاد. يبدو ذلك أكثر وضوحًا خلال العامين الماضيين.

يستند تفسير ظاهرة أن الانحراف في التغير اليومي أكبر من النطاق اليومي في 2012 إلى حقيقة أن قيمة التغير اليومي يتم حسابها باستخدام سعر إغلاق الشمعة السابقة، والتي ربما تكون في مستوى أقل من قاع الشمعة الحالية (بسبب فجوة سعرية).

USD/JPY النقاط النقاط، القيمة المطلقة % كل الأيام التغير اليومي 3 30 0.28% 0.44% النطاق اليومي 57 — 0.54% 0.90%

يمكنك ملاحظة أن التذبذب اليومي يكون أكثر هدوءً في زوج USD/JPY خلال تداولات الكريسماس مقارنةً بزوج EUR/USD. وفي نفس الوقت يمكننا أيضًا ملاحظة أن التغير اليومي كان متطابقًا. هناك فقط تحيز صعودي طفيف لا يكاد يذكر (+3 نقاط في المتوسط).

تحرك زوج USD/JPY خلال يوم الكريسماس 9 مرات من أصل 16 في نفس اتجاه اليوم السابق، و8 مرات في نفس اتجاه اليوم التالي.

GBP/USD

برغم أن الرسم البياني لزوج GBP/USD يُظهر انخفاض التذبذب اليومي خلال تداولات الكريسماس طوال فترة الدراسة، إلا أن السنوات الأخيرة أظهرت ارتفاع التذبذب بالتوازي مع انخفاض التغير اليومي.

GBP/USD النقاط النقاط، القيمة المطلقة % كل الأيام التغير اليومي 11 34 0.22% 0.42% النطاق اليومي 94 — 0.60% 0.85%

كان متوسط التغير اليومي عشية عيد الميلاد حوالي نصف التغير اليومي المعتاد. الفرق بين متوسط النطاق اليومي في الكريسماس والمتوسط اليومي المعتاد كان أقل إلى حد ما مقارنةً بزوج EUR/USD. قد يبدو التحيز الصعودي للزوج في جلسة العطلة (متوسط التغير +11 نقطة) ضئيلاً نوعًا ما، ولكن من المهم تذكر أن GBP/USD قد خسر 25% تقريبًا من قيمته خلال فترة الدراسة بأكملها.

تحرك زوج GBP/USD خلال عطلة عيد الميلاد 10 مرات في نفس اتجاه اليوم السابق و6 مرات في نفس اتجاه اليوم التالي.

AUD/USD

يبدو أن تذبذبات AUD/USD خلال عيد الكريسماس تأخذ منحنى هبوطي منذ أن بلغت ذروتها خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. يُظهر الرسم البياني أيضًا صورة صعودية إلى حد ما بالنسبة لزوج العملات.

AUD/USD النقاط النقاط، القيمة المطلقة % كل الأيام التغير اليومي 15 22 0.29% 0.55% النطاق اليومي 46 — 0.61% 1.11%

يمكننا ملاحظة أن التغير العام ومتوسط التغير اليومي أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة لزوج AUD/USD من حيث النسبة المئوية إذا قورن بأزواج العملات الثلاثة السابقة. هذا التفوق، وإن كان أقل وضوحًا، يظل مقتصرًا على جلسات عيد الميلاد أيضًا. برغم ذلك، فإن تداولات العطلة كانت أضعف مرتين تقريبًا من جميع الجلسات الأخرى في المتوسط. قد يبدو متوسط الربح البالغ +12 نقطة في جلسات الكريسماس بالنسبة لزوج AUD/USD كبيرًا إلى حد ما، ولكن ينبغي ملاحظة أن الزوج قد ارتفع بدرجة ما إذا قارن عام 2020 بـ 1999.

بالنسبة لاتجاه AUD/USD في الكريسماس، فقد سار الزوج في نفس اتجاه اليوم السابق 9 مرات، فيما تحرك 7 مرات في نفس اتجاه أولى جلسات التداول اللاحقة على عطلة عيد الميلاد.

USD/CAD

من بين أزواج العملات الخمسة الكبرى، يُظهر الرسم البياني لزوج USD/CAD في جلسات الكريسماس أكبر قدر من الانخفاض في متوسط التذبذب والتغير اليومي خلال الفترة من 1999 وحتى 2020.

USD/CAD النقاط النقاط، القيمة المطلقة % كل الأيام التغير اليومي -18 37 0.30% 0.39% النطاق اليومي 74 — 0.59% 0.80%

يُظهر الجدول أعلاه أن USD/CAD هو زوج العملات الأقل تقلبًا في ليلة عيد الميلاد مقارنةً بفترات التداول العادية. يتراجع أيضًا مستوى التذبذب ومتوسط التغير اليومي عند المقارنة مع أزواج العملات الأربعة الرئيسية. بلغ متوسط الانخفاض اليومي -18 نقطة في جلسات الكريسماس، وهو رقم كبير بالفعل ولكنه متوافق مع التحيز الهبوطي العام لزوج USD/CAD خلال الفترة من 1999 وحتى 2020.

لم يكن USD/CAD مختلفًا بشكل كبير عن أزواج العملات السابقة من حيث اتجاه الحركة خلال عطلة الكريسماس، حيث تحرك في نفس اتجاه اليوم السابق على مدار 9 جلسات من فترة التحليل، فيما تحرك في نفس اتجاه اليوم التالي على العطلة في 8 جلسات.

USD/CHF

يقدم لنا الرسم البياني للتغير اليومي والنطاق اليومي لزوج USD/CHF خلال عطلة عيد الميلاد استنتاجين. الأول، أن عام 2001 كان شاذًا بشكل واضح، وهو ما أفسد للأسف متوسط البيانات لهذا الزوج؛ هذا شيء يجب أن نأخذه بعين الاعتبار أثناء قراءة أرقام التحليل. الأمر الثاني هو أن تذبذب الزوج كان يتراجع بالفعل في المدى الطويل ثم مر بحالة من الانتعاش منذ 2014 وما يليها، وذلك رغم أن حدة التذبذب بدأت في التراجع مرة أخرى خلال العامين الماضيين.

USD/CHF النقاط النقاط، القيمة المطلقة % كل الأيام التغير اليومي 8 60 0.47% 0.47% النطاق اليومي 103 — 0.84% 0.95%

USD/CHF هو زوج العملات الوحيد الذي أظهرت دراسته نفس مستوى متوسط التغير اليومي في كلاً من جلسات الكريسماس والأيام العادية. من الواضح أن عام 2001 الذي يظهر على الرسم البياني هو السبب في ذلك. وعلاوة على ذلك، تشير أرقام التذبذب اليومي إلى أن زوج العملة عادةً ما يكون متقلبًا ويظل كذلك خلال تداولات الكريسماس. يتلاشى التحيز الصعودي الذي يشير إليه متوسط الارتفاع بـ +8 نقاط إذا تجاهلنا جلسة الكريسماس لعام 2001.

لم يخالف USD/CHF الاتجاه العام من حيث وجهة الحركة، حيث تحرك في نفس اتجاه اليوم السابق مباشرةً لعيد الميلاد في 7 حالات، فيما تحرك 8 مرات في نفس اتجاه اليوم التالي.

NZD/USD

يشبه الرسم البياني لجلسات NZD/USD إلى حد كبير ما شهدناه مع زوج AUD/USD. لا يوجد انخفاض ملحوظ في التذبذب على المدى الطويل — وصلت التقلبات فقط إلى ذروتها إبان الأزمة المالية العالمية في 2008. يمكن اعتبار هذا العام شاذًا، ولكنه لا يختلف كثيرًا عن باقي جلسات عيد الميلاد الموضحة هنا.

NZD/USD النقاط النقاط، القيمة المطلقة % كل الأيام التغير اليومي 21 22 0.34% 0.58% النطاق اليومي 45 — 0.70% 1.20%

وفقًا للجدول أعلاه، كان NZD/USD هو زوج العملات الأقوى تحركًا من حيث النسبة المئوية خارج جلسات الكريسماس، وكذلك الزوج الأكثر تذبذبًا داخل هذه الجلسات إذا استبعدنا من الحسابات التقلبات الشاذة لزوج USD/CHF في عام 2001. التحيز الصعودي (+21 نقطة) لزوج NZD/USD كان سيكون قويًا بشكل ملحوظ ما لم يكن هناك بالفعل اتجاه صعودي طويل المدى خلال الفترة بين 1998-2018 بشكل عام.

وفيما يتعلق بحركة زوج العملات في يوم الكريسماس بالنسبة لأقرب جلسات التداول، كانت النتيجة أكثر إثارة للاهتمام من كافة الأمثلة السابقة. تحرك NZD/USD في نفس اتجاه اليوم السابق لعطلة الكريسماس في 13 جلسة من أصل 16 شملها الاستطلاع، فيما تحرك خلال 10 جلسات في نفس اتجاه اليوم التالي للعطلة. وعلاوة على ذلك، كان NZD/USD يتحرك في اليوم التالي للكريسماس في نفس الاتجاه السائد عشية عيد الميلاد طوال 8 سنوات متتالية (دون احتساب السنوات غير المدرجة في الدراسة والتي كان فيها يوم 24 ديسمبر يقع في عطلة نهاية الأسبوع)، ولم ينتهي هذا الاتجاه سوى في عام 2020.

الاستنتاجات

برغم أن أزواج العملات السبعة الرئيسية التي ناقشناها في هذه المقالة قد أظهرت أنماطًا مختلفة لحركة السعر خلال جلسات عيد الميلاد، ولكن يمكننا الخروج بأربعة استنتاجات هامة من النتائج التي حصلنا عليها.

إذا كنت تتداول يوم 24 ديسمبر، ينبغي عليك توقع انخفاض في معدل التغير اليومي ونطاق حركة أقل من المعتاد. فتح صفقة شراء على EUR/USD و GBP/USD هو خيار أفضل من رهان بنسبة 50/50 على اتجاهات 24 ديسمبر. إذا كنت بحاجة لقدر أكبر من التقلبات خلال هذا اليوم، اختر NZD/USD. يمكنك توقع أن يواصل NZD/USD التحرك يوم 24 ديسمبر في نفس اتجاه اليوم السابق؛ وينطبق نفس الأمر على يوم التداول التالي لعيد الميلاد.

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