Autoridades reguladoras de Forex

Hace solo unos años, el trading de Forex atraía a miles de operadores minoristas con su exorbitante apalancamiento, fastuosas bonificaciones y promesas de beneficios fáciles. Todo esto cambió cuando los reguladores de todo el mundo desarrollado promulgaron múltiples restricciones, normas y requisitos que pusieron coto a todo este exceso. Ahora bien, las condiciones regulatorias difieren considerablemente de un país a otro, por lo que se recomienda a los operadores que investiguen las normas que deben cumplir sus brókeres.

Mientras que todas las transacciones en un bolsa de valores o de futuros se llevan a cabo bajo la supervisión de la propia bolsa, el Forex es un mercado extrabursátil en el que las partes que realizan las transacciones pueden ser de distintos rincones del planeta. Así pues, en interés de los inversores, es aún más importante que las autoridades reguladoras vigilen de cerca a los brókeres que facilitan las operaciones. Pero, ¿quién regula el mercado Forex y quién regula a los brókeres de Forex? He aquí un intento de describir las autoridades reguladoras más populares en todo el mundo que defienden las normas legales y éticas del sector.

El papel de un regulador en un ecosistema de trading minorista de divisas.

La regulación del Forex es un tema candente para muchos traders. Lamentablemente, hay poca información concreta disponible sobre el tema fuera de los sitios web oficiales de las instituciones gubernamentales. El objetivo de esta guía es facilitar dicha información para ayudar a los operadores a comprender las implicaciones de tal o cual entorno normativo sobre sus derechos y condiciones de trading.

Para cada organización, se proporciona una lista de responsabilidades, requisitos y competencias. Siempre que es posible, proporcionamos ejemplos de las acciones reguladoras llevada a cabo por parte de una determinada agencia. Las instituciones reguladoras que figuran a continuación están ordenadas alfabéticamente:

La lista incluye tanto reguladores establecidos como organizaciones que han empezado a desempeñar un papel importante en el ecosistema del FX minorista recientemente.

Algunos reguladores parecen ser populares entre los brókeres de Forex pero, de hecho, no son reguladores oficiales en absoluto. He aquí un ejemplo de pseudorregulador:

A pesar de la variedad de entornos reguladores del mercado Forex en todo el mundo, los operadores deben comprender que existen brókeres autorizados con mala reputación y brókeres no regulados (o mal regulados) con buena reputación. Por lo tanto, la decisión final debe tomarse después de evaluar a fondo el historial de un bróker de Forex en particular.

Si desea abrir una cuenta con un bróker regulado por una de las autoridades que se toman más en serio su función de supervisión, puede consultar nuestra lista de brókeres de Forex regulados.

Si desea más información sobre los servicios de regulación que prestan las autoridades de varios países o si tiene alguna pregunta sobre jurisdicciones reguladoras específicas, visite nuestro foro de Forex.