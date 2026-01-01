几年前，外汇交易还在通过极高的杠杆、丰厚的赠金以及轻松获利的承诺吸引着成千上万的零售交易者。然而，随着发达国家的监管机构实施多项限制、规则和要求，为这种过热行为“灭火”之后，情况发生了显著的变化。如今，不同国家的监管条件之间存在着显著差异，建议交易者主动研究其经纪商应遵循的标准。

虽然股票或期货市场的所有交易均在交易所的监督下进行，但外汇是一个场外交易市场，其交易双方可能来自全球不同的角落。因此，为了保护投资者利益，监管机构对促成交易的经纪商进行严密监控，这一点变得尤为重要。但究竟是谁在监管外汇市场，又是谁在监管外汇经纪商呢？下文将介绍全球最知名的监管机构，它们维护着行业内的法律和道德标准。

监管机构在零售外汇交易生态系统中的角色。

外汇监管是许多交易者关注的热点话题。遗憾的是，除了政府机构的官方网站，关于这一主题的具体信息寥寥无几。本指南旨在提供此类信息，帮助交易者理解不同监管环境对其权利和交易条件的影响。

我们为每个机构列出了其职责、要求和职权清单，并尽可能提供该机构的具体监管行动案例。以下监管机构按字母顺序排列：

这份清单既涵盖成熟的监管机构，也包括近年来才开始在零售外汇生态中发挥重要作用的组织。

有些监管机构看似深受外汇经纪商欢迎，但实际上并非官方监管机构。以下是此类伪监管机构的示例：

尽管全球外汇监管环境各异，但交易者应明白：持牌经纪商也可能声誉不佳，而无监管（或监管薄弱）的经纪商也可能口碑良好。因此，最终选择应在全面评估特定外汇经纪商的历史表现后做出。

如果您对各国机构的监管服务有任何补充信息，或对任何特定监管司法管辖区有疑问，欢迎在我们的外汇论坛上发起讨论。