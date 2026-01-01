Органы регулирования рынка Форекс

Всего несколько лет назад торговля на Форекс привлекала тысячи частных трейдеров своим непомерным кредитным плечом, щедрыми бонусами и обещаниями легкой прибыли. Все изменилось, когда регулирующие органы во всех развитых странах ввели множество ограничений, правил и требований, которые положили конец всем этим излишествам. В настоящее время условия регулирования в разных странах значительно различаются, и трейдерам рекомендуется изучить стандарты, по которым должны работать их брокеры.

В то время как все сделки на фондовом или фьючерсном рынках осуществляются под надзором биржи, Форекс является внебиржевым рынком, где участники сделок могут находиться в разных уголках мира. Таким образом, для защиты интересов инвесторов становится все более важным тщательное наблюдение со стороны регулирующих органов за брокерами, содействующими проведению сделок. Но кто регулирует рынок Форекс и кто регулирует Форекс-брокеров? Ниже представлен обзор наиболее популярных регулирующих органов по всему миру, которые поддерживают правовые и этические стандарты в отрасли.

Роль регулятора в экосистеме розничной торговли на рынке Форекс.

Регулирование рынка Форекс является актуальной темой для многих трейдеров. К сожалению, за пределами официальных сайтов государственных учреждений практически нет конкретной информации по данному вопросу. Цель данного руководства — предоставить такую информацию, чтобы помочь трейдерам понять, как та или иная регуляторная среда влияет на их права и условия торговли.

Для каждой организации приводится перечень обязанностей, требований и полномочий. По возможности мы приводим примеры регуляторных мер, принимаемых данным органом. Ниже перечисленные регуляторные органы указаны в алфавитном порядке:

Список включает как устоявшиеся регулирующие органы, так и организации, которые только недавно начали играть важную роль в экосистеме розничного валютного рынка.

Некоторые регуляторы кажутся популярными среди Форекс-брокеров, но на самом деле не являются официальными регуляторами. Вот пример такого псевдорегулятора:

Несмотря на разнообразие регуляторных условий на рынке Форекс по всему миру, трейдеры должны понимать, что существуют лицензированные брокеры с плохой репутацией и нерегулируемые (или плохо регулируемые) брокеры с хорошей репутацией. Поэтому окончательное решение следует принимать после тщательного анализа истории конкретного Форекс-брокера.

Если вы хотите открыть счет у брокера, регулируемого одним из органов, которые серьезно относятся к своим надзорным функциям, вы можете ознакомиться с нашим списком регулируемых Форекс-брокеров.

Если у вас есть дополнительная информация о регулирующих услугах, предоставляемых органами власти в различных странах, или если у вас есть вопросы относительно конкретных юрисдикций, посетите наш форум о Форекс.