Органы регулирования рынка Форекс

Всего несколько лет назад торговля на Форекс привлекала тысячи частных трейдеров своим непомерным кредитным плечом, щедрыми бонусами и обещаниями легкой прибыли. Все изменилось, когда регулирующие органы во всех развитых странах ввели множество ограничений, правил и требований, которые положили конец всем этим излишествам. В настоящее время условия регулирования в разных странах значительно различаются, и трейдерам рекомендуется изучить стандарты, по которым должны работать их брокеры.
В то время как все сделки на фондовом или фьючерсном рынках осуществляются под надзором биржи, Форекс является внебиржевым рынком, где участники сделок могут находиться в разных уголках мира. Таким образом, для защиты интересов инвесторов становится все более важным тщательное наблюдение со стороны регулирующих органов за брокерами, содействующими проведению сделок. Но кто регулирует рынок Форекс и кто регулирует Форекс-брокеров? Ниже представлен обзор наиболее популярных регулирующих органов по всему миру, которые поддерживают правовые и этические стандарты в отрасли.
Регулирование рынка Форекс является актуальной темой для многих трейдеров. К сожалению, за пределами официальных сайтов государственных учреждений практически нет конкретной информации по данному вопросу. Цель данного руководства — предоставить такую информацию, чтобы помочь трейдерам понять, как та или иная регуляторная среда влияет на их права и условия торговли.
Для каждой организации приводится перечень обязанностей, требований и полномочий. По возможности мы приводим примеры регуляторных мер, принимаемых данным органом. Ниже перечисленные регуляторные органы указаны в алфавитном порядке:
- ASIC (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям)
- BVI FSC (Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов)
- CIRO (Канадская организация по регулированию инвестиций)
- CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсам)
- CMA (Управление по рынкам капитала) ОАЭ
- CySEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра)
- FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору)
- Финансовая комиссия (нерегулирующая; система разрешения споров)
- FINMA (Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками)
- FMA (Управление по финансовым рынкам)
- FSA SVG (Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин)
- Комиссия по финансовым услугам (FSC) Белиза
- FSA (Управление по финансовым услугам Сейшельских Островов)
- FSC (Комиссия по финансовым услугам Маврикия)
- FSCA (Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки)
- IFSC (Международная комиссия по финансовым услугам)
- ISA (Управление по ценным бумагам Израиля)
- JFSA (Агентство по финансовым услугам Японии)
- MAS (Валютное управление Сингапура)
- MFSA (Управление по финансовым услугам Мальты)
- NFA (Национальная фьючерсная ассоциация)
- VFSC (Комиссия по финансовым услугам Вануату)
Список включает как устоявшиеся регулирующие органы, так и организации, которые только недавно начали играть важную роль в экосистеме розничного валютного рынка.
Некоторые регуляторы кажутся популярными среди Форекс-брокеров, но на самом деле не являются официальными регуляторами. Вот пример такого псевдорегулятора:
- AOFA (Офшорное финансовое управление Анжуана)
- MISA (Международное агентство по оказанию услуг Мвали)
Несмотря на разнообразие регуляторных условий на рынке Форекс по всему миру, трейдеры должны понимать, что существуют лицензированные брокеры с плохой репутацией и нерегулируемые (или плохо регулируемые) брокеры с хорошей репутацией. Поэтому окончательное решение следует принимать после тщательного анализа истории конкретного Форекс-брокера.
Если вы хотите открыть счет у брокера, регулируемого одним из органов, которые серьезно относятся к своим надзорным функциям, вы можете ознакомиться с нашим списком регулируемых Форекс-брокеров.
Если у вас есть дополнительная информация о регулирующих услугах, предоставляемых органами власти в различных странах, или если у вас есть вопросы относительно конкретных юрисдикций, посетите наш форум о Форекс.