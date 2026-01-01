SAR 是一个不言自明的词汇，代表“停止并转向”。当价格触及指标设定的特定价格水平时，则您的交易决策已经创建好——您不仅应当在指定价位退出当前头寸，还应在相同价位的相反方向建立新头寸。

这正是抛物线转向指标唯一简单的一面；这项指标由 Welles Wilder 于 20 世纪 70 年代末发明（一并发明的还有许多其他核心指标）。首先，“抛物线”这个名称只是一项描述。指标的计算过程并不涉及任何抛物线计算。指标只是在图表上呈现出抛物线的形状。

抛物线转向指标是一项将趋势方向与趋势强度（例如动量）相结合，并在达到特定标准时采用追踪止损的混合指标。计算抛物线转向指标时，您首先需要确定最高点（走势最高点）；这种最高点被称为极点价（EP）。您在它的基础上加上从 0.02 起步的加速因子（AF），然后每当触及下一个更高点时，再加 0.02。无论您有多少加速区间，AF 最高为 0.20。指标的计算方法是，用极点价与前一时段 SAR 之间的差值乘以加速因子，然后再加上前一时段的 SAR。

在上升趋势中，抛物线转向指标 (PSAR) 跟随在价格烛台下方，并随每个新烛台向上移动。该指标如下方图表所示。抛物线转向指标为单个数字，因此以点表示。在该图表中，蓝点表示抛物线转向指标值。注意，到达最高点后在第 4 个周期触发抛物线转向指标，预示新低是反转的起点。这时，我们应考虑加速因子将朝反方向运动（向下）。随后抛物线转向点跳向价位上方，表示如果价格到达该点，则向下运动已结束，交易者应停止并反向做多。

新低触发反转

每个软件包和图表系统将抛物线转向指标作为标准功能，因此您并非真的需要知道如何计算该指标。您只需知道标准加速因子是 0.02，而且大多数情况下，您无法修改它，除非图表系统允许您将加速因子——即“步长因子”指定为其他值。在外汇中，如果您将加速因子降低至 0.01，您将获得范围更小的止损位，但同时将遭遇更多双重损失。研究表明，外汇中将 0.02 作为常规参数比较合适。

抛物线转向指标具有几个优点；第一个优点是它在今日收盘价（或您使用的任何时段的收盘价）提供止损点。由于您不知道下一个开盘价，在新时段开盘之前轻松获得止损点是非常便利的。您可以将抛物线转向指标作为自己的止损点，直到您获得更多基于新数据的信息。

抛物线转向指标的另一项有用功能是，它可以向您提示趋势的短暂性。虽然抛物线转向指标是一项滞后指标，但它的前瞻能力使它不容忍回撤，而且将在您认为走势仍在进行时产生逆转。走势可能会延续，但抛物线转向指标有一项哲学假设：只有继续高于最新抛物线转向指标的走势才值得您花费时间和资金。

此外，抛物线转向指标还有一个有趣的特征，即当您手动绘制支撑线和阻力线时，它们通常与抛物线转向指标的点对齐。

补充手绘阻力线的抛物线转向指标

当然，问题在于，抛物线转向指标最适合用于趋势市场，并将在区间盘整或高波动（动荡市）行情中产生大量双重损失。而且，什么是“区间盘整交易”取决于您想要哪种时间周期。在日线图上表现稳定、整齐的价格曲线用在 15 分钟或 60 分钟图表上可能非常糟糕。

遗憾的是，如果交易者想看多个时间框架的价格，将得到截然不同的抛物线转向点。上文中两个图表所示价格基于同一张小时图。接下来，请看下方 4 小时图表中的相同价格。在该时间框架内，抛物线转向指标尚未放弃，提示交易者继续做多。此外，该 4 小时图表上还绘有布林线。正如我们在布林线课程中所见，在外汇交易中布林线突破往往跟随一次回调，且经常如此。这时，交易者需要理清头绪。在小时图中，抛物线阻止交易者交易并反转。在日线图中，抛物线转向指标提醒交易者坚持做多。此外，交易者有理由在下列背景下考虑回调，即高出布林线上轨线就是告诉多头，他们走得太快太远。

抛物线转向指标以及价格超出布林线上轨线（圈出位置）

当然，具体遵循哪个抛物线转向指标由交易者自行选择。但在此例中，4 小时指标似乎是正解。下一张图表展示了长期视角下的相同价格序列，如图所示。货币走势形成一系列更高的高点和更高的低点，或上升趋势。未来的回调深度仍不可知，但无疑会从极高点回调。虽然小时图确认 4 小时抛物线转向指标是正确的，但它给出一组全新的抛物线转向点，至少其中一个序列完全错误。

抛物线转向指标是错误的

Wilder 试图发明一个一体化交易系统，用一个指标即可产生入场和离场信号。您可以将抛物线转向指标作为独立的交易系统，但它更适合用于更长期的时间周期——至少是每日周期——而且，将它与其他指标结合使用的效果更佳。

抛物线转向指标在每个时间周期上均表现出色，只产生少量双重损失，但是在更长期的时间周期上（例如 360 分钟图表和每日图表上）的双重损失更小。不过鉴于其计算方式，它在多重时间周期上一直表现不佳。在多重时间周期上对比多个抛物线转向指标总是容易混淆。在时间周期上使用抛物线转向指标的诀窍是，让它与您的交易窗口上方保持一段距离。如果您交易的时间周期为 240 分钟，请使用 360 分钟抛物线转向指标。这有助于您避免普通回撤中的双重损失。