El concepto de divergencia como guía en el trading ha existido durante décadas y fue popularizado por Gerald Appel, inventor del indicador de convergencia-divergencia de medias móviles (MACD). En los últimos años, el trading por divergencia se ha convertido cada vez más hablado como una técnica autónoma o casi independiente.

Ten en cuenta que en Forex hablamos de valores de precios divergentes de la dinámica de precios, no el precio que diverge del volumen, el precio de una moneda divergiendo de otra moneda o el precio que diverge del precio de un activo diferente. Los tres pueden denominarse "trading por divergencia". En las acciones bursátiles, la divergencia de volumen con respecto al precio es una herramienta sumamente valiosa. Cuando el precio está haciendo un nuevo máximo pero en un volumen bajo o descendiente, el rally es débil. Por desgracia, no contamos con estadísticas de volumen fiables en el mercado Forex.

En el trading por divergencia clásico, la idea central es que la dinámica lidera el precio. Cuando esta dinámica invierte la dirección, esperamos que los precios sigan. Si los precios están subiendo pero el impulso comienza a caer, tenemos una divergencia bajista. Una divergencia alcista se produce cuando los precios están cayendo, pero la dinámica empieza a despegar. Cuanto mayor sea la divergencia, más probable es que el precio siga su impulso. Cuanto más dure la divergencia, mayor será reversión de los precios al final: una divergencia de unas horas puede significar nada, pero una divergencia de varios días o semanas será mucho más fiable. Si estás entrando en una nueva posición basada en el impulso contrario a la dirección del precio, estarás tomando un gran riesgo, y cuanto más corto sea el plazo, mayor será el riesgo.

Consulte el gráfico diario del USD/JPY. La línea de precio azul es una línea de regresión lineal, mientras que la línea roja en la ventana inferior simplemente conecta los máximos de impulso. Esta es una descripción simple de una divergencia precio-dinámica que sirve para recordarle que el movimiento ascendente llegará a su fin. Puede utilizar cualquiera de una amplia gama de indicadores cuando busque divergencia, incluidos el MACD, el RSI y el oscilador estocástico. El indicador más común en Forex es el oscilador estocástico, probablemente porque funciona mejor que el MACD en marcos de tiempo más cortos que el MACD.

¿Sabía esto? Según una de nuestras encuestas a operadores con casi 1000 participantes, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) fue nombrado como el mejor indicador para el trading de divergencias.

La divergencia del USD/JPY con su dinámica de 12 días señala el fin de la tendencia alcista

Ve el siguiente gráfico, por ejemplo. Observe que el estocástico exagera las "ondas" de acción/reacción incrustadas en cada tendencia. Depende de ti si deseas ver una secuencia de Fibonacci en estas ondas. Recuerda que el oscilador estocástico mostrará una divisa para ser muy sobrecomprada o sobrevendida mientras que la tendencia sea fuerte durante un largo período. Durante una tendencia de larga duración, una inversión de dirección en el estocástico es extremadamente poco fiable.

La divergencia del USD/JPY da la misma señal con su oscilador estocástico

La siguiente figura presenta un nuevo factor: la pendiente de las líneas que conectan una serie de máximos o mínimos. Puede calcular la pendiente de un movimiento dibujando una línea que conecte máximos y mínimos, como se muestra en el gráfico siguiente, o utilizando líneas de regresión lineal, como se muestra en las figuras anteriores. Realmente no importa qué tipo de línea utilice, porque lo que busca es una pendiente fuerte combinada con una pendiente que va en la dirección opuesta con menos impulso. Abajo, el conjunto de la izquierda tiene un estocástico horizontal y un precio con pendiente ascendente, mientras que la divergencia de la derecha es aproximadamente el mismo número de grados. ¿Qué quiere decir esto? Significa que, inicialmente, no hubo ninguna divergencia y usted tuvo que buscar dirección en otra parte. Dado que a estas alturas comenzó a dar impresión de que el último máximo podría convertirse en un máximo disparado, y que la dirección del precio podría revertirse a la baja (o, al menos, de manera lateral), usted espera que la pendiente del indicador confirme la nueva dirección bajista, que se acaba produciendo.

Comparando pendientes en la misma gráfica diaria del USD/JPY

De hecho, la pendiente horizontal de la línea del indicador significa que el impulso ha vuelto a cero. Dado que el impulso es un indicador adelantado, esta es una buena noticia, aunque a veces ambigua. Vea el gráfico diario EUR/USD a continuación. El precio estaba cayendo, registrando una serie de máximos en su mayoría más bajos, mientras que el MACD se mantenía plano. Los máximos planos frente a los máximos descendentes siguen siendo una forma de divergencia, ya que el significado del MACD plano es que el impulso ha dejado de caer. No está subiendo, pero si usted es un inversor de riesgos, este podría no ser un mal punto de entrada para ir largo. De hecho, el MACD comenzó a subir, y el aumento coincidió con el precio comenzando a registrar máximos más altos.

El EUR/USD no muestra divergencia significativa con su MACD en esta gráfica diaria

Algunos analistas quieren ver tres hits de un alto en el precio combinado con tres hits de un bajo en el indicador, o viceversa, lo que se llama el "1-2-3 Divergence Trade". Algunos analistas se van de la materia, y hablan de múltiples tipos de divergencias, incluidas las divergencias "ocultas" y otro tipo de palabras muy bien sonantes. Éstas, simplemente, son nombres inventados aplicados al concepto del núcleo del precio y de la dinámica que va en direcciones opuestas. No te dejes intimidar.

Sin embargo, ten cuidado de entrar en operaciones de divergencia sin la confirmación de otros indicadores o de fundamentales.