将背离理念作为交易指南的历史已有几十年，而且这一理念得到了平滑异同移动平均线 （MACD）发明者 Gerald Appel 的推广。近年来，背离交易已经被更频繁地作为一种独立或近乎独立的技术而提起。

请注意，在外汇中，我们是指价格价值背离价格动量，而不是指价格背离交易量，也可以指一种货币价格背离另一种货币价格，或者一种价格资产背离另一种资产价格。这三者均能被称为“背离交易”。在股市中，交易量背离价格也是一个极有价值的工具。当价格创新高，而成交量低迷或下跌时，涨势较为疲软。可惜的是，我们在即期外汇方面没有可靠的交易量统计数据。

经典背离交易的核心理念是指动量引导价格。当动量逆转方向时，我们预计价格也将跟随逆转。如果价格上涨，而动量开始下跌，这说明我们遇到了一个空头背离。当价格下跌，而动量开始上涨，这说明出现了多头背离。背离越大，价格跟随动量的可能性也越大。背离的持续时间越长，最终的价格逆转越大：背离几小时可能没有意义，但背离几天或几周将更加可靠。如果您根据与价格方向相反的动量而创建新头寸，这意味着您面临着极大的风向，而且时间周期越短，意味着风险越大。

参见美元/日元日线图。蓝色价格线为线性回归线，而底部窗口中的红线只是连接动量高点。该图简单明了地展示出价格动量背离，提醒交易者上升行情即将结束。研究背离时，交易者可以结合使用任意指标，包括 MACD、RSI 和随机震荡指标等。在外交交易中，随机震荡指标是最常见的指标，原因可能在于其在较短时间框架内比 MACD 表现更佳。

您是否有所了解？依据一项近 1000 名交易者参与的调查显示，相对强弱指标（即 RSI）被评为发散交易的最佳指标。

美元/日元价格与其 12 日动量背离，预示着上升趋势结束

例如，请查阅下图。请注意，随机指标放大了每个趋势中所嵌入的动作/反应“波浪”。您可以自行决定是否希望在这些波浪中见到斐波那契数列。请记住，当强趋势持续很久时，随机震荡指标将显示货币被大量超买或超卖。在持续较久的趋势中，随机指标的方向逆转是非常不可靠的。

美元/日元价格与其随机震荡指标背离，发出相同信号

下一张图介绍了一个全新因子——连接一系列高点或低点的线条的斜率。如下方图表所示，交易者可通过划一条线，连接高点和低点来预估移动斜率，也可以如上图所示，使用线性回归线来估计。关键不在于使用哪种线，原因是交易者寻找的是与反方向斜率相匹配，但动量较小的强劲斜率。在下图中，左侧有一个水平的随机指标且价格向上倾斜，而右侧背离的度数大致相同。这是什么意思？这意味着最初没有任何背离，交易者需从别处寻找方向。由于到现在为止，开始看似最后一个高点可能最终变成井喷式高点，而价格方向可能掉转往下或者至少横盘，交易者希望指标的斜率继续确认新的下降方向。

在同一张美元/日元日线图上比较斜率

事实上，指标线呈水平斜率意味着动量已归零。由于动量属于领先指标，有时如果形势不明朗，这是好消息。参见下方欧元/美元日线图。价格一路下滑，多录得一系列更低的高点，而 MACD 指标持平。持平与不断下滑的高点仍是一种背离形式，原因是 MACD 指标持平意味着动量已经止跌。行情没有上升，但对冒险投资者而言，这可能是不错的做多时机。事实上，MACD 指标开始上升，与开始创新高的价格行情一致。

在该日线图中，欧元/美元与其 MACD 指标没有明显背离

一些分析师希望价格触及三次高点，而指标出现三次低点，或者反之亦然；这种情况被称为“1-2-3 背离交易”。而一些分析师更加极端，提出了多种背离类型，包括“隐藏”背离和其他花哨的无用类型。这些类型全部只是被发明出来，以适用于价格与动量方向相反的核心理念。请不要被吓到。

不过，如果未经过其他指标或基本面确认，请勿进入背离交易。