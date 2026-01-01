Понятие расхождения на финансовом рынке существует уже несколько десятилетий. Ввел его Джеральд Аппель, тот самый, который создал индикатор схождение-расхождение скользящих средних, он же MACD. В последнее время о расхождении все чаще говорят как о самостоятельном или относительно самостоятельном способе торговли.

Следует обратить внимание, что на Форекс мы будем говорить, прежде всего, о расхождении цены и силы движения (моментума), а не о расхождении относительно валют или цен разных активов. Во всех этих случаях, однако, применимо выражение «торговля на расхождении». В случае торговли акциями важную роль может сыграть расхождение объемов. Например, когда цена растет и формирует максимумы, но при этом объемы низкие, это значит, что тренд будет слабым. Увы, на Форекс надежную статистику по объемам получить практически невозможно.

В основе классической торговли на расхождении лежит следующий принцип: сила движения ведет цену. Как только моментум меняет направление, то же можно ждать и от цены. Если цена растет, а моментум начинает падать, наблюдается медвежье расхождение, в противном случае мы имеем дело с бычьим. Чем больше расхождение, тем больше шансов, что цена последует за моментумом. И чем дольше длится расхождение, тем сильнее будет разворот: расхождение в течение нескольких часов может оказаться ничем, а вот если оно длится несколько дней, то это надежный сигнал. Входя в рынок, руководствуясь моментумом и против цены, вы сильно рискуете, и чем меньше таймфрейм, тем выше риск.

Перед вами дневной график пары USD/JPY, за сентябрь-октябрь 2023 года. Синяя линия – регрессионная, красная в нижнем окне соединяет максимумы моментума. Данный график схематично представляет расхождение цены и моментума, указывающее на то, что восходящий тренд заканчивается. Для обнаружения расхождения можно пользоваться разными индикаторами: например, MACD, RSI, и осциллятором Stochastic. Stochastic вообще очень часто используется на Форекс – возможно потому, что на краткосрочных таймфреймах он работает лучше, чем MACD.

Расхождение цены USD/JPY с 12-дневными сигналами моментума в конце восходящего тренда.

А вот еще один график. Обратите внимание, что Stochastic несколько преувеличивает «волны» действия/противодействия внутри тренда. Валюта, длительное время находящаяся в сильном тренде, отображается индикатором Stochastic как перекупленная или перепроданная, поэтому такие сигналы разворота «на длинную» абсолютно ненадежны.

Расхождение цены USD/JPY с осциллятором Stochastic.

На следующем графике в расчет принимается еще один фактор – наклон линий, соединяющих серии максимумов и минимумов. Наклон можно оценить, прочертив линии от руки, как показано ниже, или проведя регрессионную линию, как на уже рассмотренных нами графиках. На самом деле, неважно, какой тип линии использовать, главное – определить наклон. На следующем графике слева Stochastic идет горизонтально, в то время как наклон цены направлен вверх, а расхождение справа имеет примерно одинаковое число градусов. Это означает, что изначально расхождение «выдохлось», и определять направление цены нужно было по другим параметрам. Но на текущий момент из графика кажется вероятным, что последний максимум останется последним и цена пойдет вниз или, как минимум, вбок, поэтому от индикатора следует ждать подтверждения, что, собственно, и происходит.

Сравнение наклонов на одном и том же дневном графике USD/JPY

По факту горизонтальный наклон индикатора обозначает, что моментум равен нулю. Индикаторы моментума являются опережающими, и это хорошо, хотя иногда создает двусмысленные интерпретации. Давайте посмотрим дневной график пары EUR/USD за сентябрь-октябрь 2023 года. Цена падала, а MACD практически оставался на месте. Это тоже своего рода расхождение, поскольку стоящий на месте MACD указывает на то, что моментум прекращает снижаться. Он, конечно, при этом и не поднимается, однако для тех, кто любит рисковать, это неплохая возможность войти в лонг. И действительно, следом MACD начал подниматься, что совпало с началом роста цены.

EUR/USD не демонстрирует значительного расхождения с MACD на дневном графике за сентябрь-октябрь 2023 года.

Некоторые аналитики говорят о т. н. «расхождении 1-2-3», когда три максимума цены сочетаются с тремя минимумами индикатора либо наоборот. Другие вообще выделяют множество различных видов расхождения, в том числе «скрытое расхождение» и т. д. Все это, однако, лишь выдуманные названия, относящиеся к одному и тому же принципу: направлению цены и моментума в разные стороны. Так что пугаться умных слов не надо.

При этом входить в рынок на основании лишь расхождения опасно – следует ждать подтверждения от других индикаторов или со стороны фундаментальных данных.