النتائج الشائعة
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
RSIOMA — مؤشر MetaTrader/cTrader
مؤشر RSIOMA يأخذ متوسطين متحركين ، ثم يحسب مؤشر القوة النسبية RSI لهما، وبعد ذلك يضيف متوسطًا متحركًا إضافيًا لقيمة الـ RSI المحسوبة. يمكن لهذين الخطين إعطاء إشارات دقيقة حول انعكاسات الاتجاه. تُعرض الخطوط في نافذة منفصلة بقيم تتراوح بين 0 و100، بينما يظهر هيستوغرام مساعد لتوضيح الاتجاه الحالي بسرعة. المؤشر متوفر لمنصّات MT4 وMT5 وcTrader.
يدعم المؤشر جميع أنواع التنبيهات: تنبيه منبثق، تنبيه عبر البريد الإلكتروني، تنبيه عبر الإشعارات على الهاتف (فورية)، بالإضافة إلى التنبيه الصوتي.
معلمات الإدخال
- RSIOMA Period (افتراضي = 14) — فترة مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة، والذي سيستخدم في حساب قيمة RSI. قم بزيادة هذا المعامل لتمهيد المؤشر بشكل أكبر، وقللها لتغيير مدى تواتر الإشارات.
- RSIOMA Mode (افتراضي = MODE_EMA) — وضع المتوسطات المتحركة المستخدمة في مؤشر RSI.
- RSIOMA Price (افتراضي = PRICE_CLOSE) — مستويات السعر المستخدمة في حساب المتوسطات المتحركة التي تُستخدم في تشكيل مؤشر القوة النسبية.
- MA of RSIOMA Period (افتراضي = 21) — فترة المتوسط المتحرك لمؤشر RSI.
- MA of RSIOMA Mode (افتراضي = MODE_EMA) — وضع المتوسط المتحرك لمؤشر RSI.
- BuyTrigger (افتراضي = 20) — مستوى التفعيل لإشارة الوصول إلى منطقة ذروة البيع.
- SellTrigger (افتراضي = 80) — مستوى التفعيل لإشارة الوصول إلى منطقة ذروة الشراء.
- BuyTriggerColor (افتراضي = clrMagenta) — لون خط ذروة البيع.
- SellTriggerColor (افتراضي = clrDodgerBlue) — لون خط ذروة الشراء.
- MainTrendLong (افتراضي = 50) — إذا كان RSIOMA أعلى هذا المستوى، يمكن في هذه الحالة اعتبار أن الاتجاه صعودي.
- MainTrendShort (افتراضي = 50) — إذا كان RSIOMA أسفل هذا المستوى، عندها يمكن اعتبار الاتجاه هبوطيًا.
- MainTrendLongColor (افتراضي = clrRed) —لون فاصل الاتجاه الصعودي.
- MainTrendShortColor (افتراضي = clrGreen) —لون فاصل الاتجاه الهبوطي.
- MainAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيصدر تنبيه عندما يتجاوز RSIOMA مستوى ذروة الشراء من أعلى أو ذروة البيع من أسفل.
- AuxiliaryAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيصدر تنبيه عندما يشير المدرج التكراري إلى انعكاس وشيك في الاتجاه.
- EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيتم استخدام تنبيه النوافذ المنبثقة الأصلية للميتاتريدر مع أي من الشرطين المذكورين أعلاه.
- EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني في حال تحقق أحد شروط التنبيه. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني.
- EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني في حال تحقق أحد شروط التنبيه. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات.
- EnableSoundAlerts (القيمة الافتراضية = false) — إذا كانت true، سيتم تشغيل تنبيه صوتي بواسطة هذا المؤشر.
- SoundFile (القيمة الافتراضية = "alert.wav") — ملف الصوت الذي سيتم استخدامه إذا تم ضبط المعلمة السابقة على true.
- TriggerCandle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار التنبيهات: Previous — أحدث شمعة مغلقة أوCurrent — الشمعة الحالية التي لم تكتمل بعد.
مثال واستراتيجية
كما ترى في هذه الصورة، يظهر RSIOMA (RSI للمتوسطات المتحركة) في شكل خط باللون الأزرق الغامق. يشير الخط الرفيع البنفسجي إلى المتوسط المتحرك على RSIOMA. يستخدم المؤشر عرض المدرج التكراري أسفل الخطوط:
- عندما تكون قراءة RSIOMA أعلى من 50 (قيمة افتراضية، يمكنك تغييرها عبر معاملات الإدخال)، فإن تلك إشارة على اتجاه صعودي وفي هذه الحالة سيُظهر المدرج التكراري بارات باللون الأخضر.
- عندما تكون قراءة RSIOMA أسفل المستوى 50، فهذا يعني وجود اتجاه هبوطي وستظهر بارات المدرج التكراري باللون الأحمر.
- عندما يبدأ RSIOMA في التحرك هبوطًا بينما يتواجد أعلى المستوى80 (قيمة قابلة للتعديل عبر معاملات الإدخال)، فسوف يتغير لون الهيستوجرام إلى ارجواني، وهو ما يعطي إشارة على انعكاس وشيك في الاتجاه (إشارة ضعيفة).
- عندما يبدأ RSIOMA في الارتفاع بينما يتواجد أسفل المستوى 20، يتغير لون المدرج التكراري إلى الأزرق الفاتح، وهو ما يعطي إشارة على انعكاس وشيك في الاتجاه (إشارة ضعيفة).
يمكنك الشراء عندما يكسر RSIOMA المستوى 20 من أسفل والبيع عندما يكسر RSIOMA المستوى 80 من أعلى. يعطي المدرج التكراري إشارات إضافية، ولكن مصداقيتها أضعف إلى حد ما.
تنزيل (ver. 1.02, 2025-11-24)مؤشر RSIOMA للميتاتريدر4 (.zip) مؤشر RSIOMA للميتاتريدر4 (.mq4) مؤشر RSIOMA للميتاتريدر5 (.zip) مؤشر RSIOMA للميتاتريدر5 (.mq5) مؤشر RSIOMA سي تريدر (.zip) مؤشر RSIOMA سي تريدر (.cs)
المناقشة
تحذير!
يمكنك قراءة كيفية تثبيت هذا المؤشر في دليل تثبيت مؤشرات MetaTrader أو دليل تثبيت مؤشرات cTrader.
هل لديك أي أسئلة أو اقتراحات بخصوص هذا المؤشر؟ يمكنك دائمًا مناقشة RSIOMA مع المتداولين الآخرين ومبرمجي MQL في منتديات المؤشرات.
سجل التغييرات
1.02 - 2025-11-24
- إضافة نسخة خاصة بمنصة cTrader.
- إضافة خيار تنبيه صوتي فقط.
- إصلاح مشكلة في نسخة MT5 كانت تمنع طرق الحساب التي لا تستخدم المتوسط المتحرك الأسي EMA من العمل في الإصدارات الحديثة من MT5.
1.01 - 2022-03-22
- إضافة نظام تنبيه شامل.
- إضافة إصدار خاص بمنصة MT5.
- إعادة تشكيل شفرة المصدر.