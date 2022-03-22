RSIOMA — مؤشر MetaTrader/cTrader

مؤشر RSIOMA يأخذ متوسطين متحركين ، ثم يحسب مؤشر القوة النسبية RSI لهما، وبعد ذلك يضيف متوسطًا متحركًا إضافيًا لقيمة الـ RSI المحسوبة. يمكن لهذين الخطين إعطاء إشارات دقيقة حول انعكاسات الاتجاه. تُعرض الخطوط في نافذة منفصلة بقيم تتراوح بين 0 و100، بينما يظهر هيستوغرام مساعد لتوضيح الاتجاه الحالي بسرعة. المؤشر متوفر لمنصّات MT4 وMT5 وcTrader.

يدعم المؤشر جميع أنواع التنبيهات: تنبيه منبثق، تنبيه عبر البريد الإلكتروني، تنبيه عبر الإشعارات على الهاتف (فورية)، بالإضافة إلى التنبيه الصوتي.

معلمات الإدخال

RSIOMA Period (افتراضي = 14) — فترة مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة، والذي سيستخدم في حساب قيمة RSI. قم بزيادة هذا المعامل لتمهيد المؤشر بشكل أكبر، وقللها لتغيير مدى تواتر الإشارات.

(افتراضي = 14) — فترة مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة، والذي سيستخدم في حساب قيمة RSI. قم بزيادة هذا المعامل لتمهيد المؤشر بشكل أكبر، وقللها لتغيير مدى تواتر الإشارات. RSIOMA Mode (افتراضي = MODE_EMA) — وضع المتوسطات المتحركة المستخدمة في مؤشر RSI.

(افتراضي = MODE_EMA) — وضع المتوسطات المتحركة المستخدمة في مؤشر RSI. RSIOMA Price (افتراضي = PRICE_CLOSE) — مستويات السعر المستخدمة في حساب المتوسطات المتحركة التي تُستخدم في تشكيل مؤشر القوة النسبية.

(افتراضي = PRICE_CLOSE) — مستويات السعر المستخدمة في حساب المتوسطات المتحركة التي تُستخدم في تشكيل مؤشر القوة النسبية. MA of RSIOMA Period (افتراضي = 21) — فترة المتوسط المتحرك لمؤشر RSI.

(افتراضي = 21) — فترة المتوسط المتحرك لمؤشر RSI. MA of RSIOMA Mode (افتراضي = MODE_EMA) — وضع المتوسط المتحرك لمؤشر RSI.

(افتراضي = MODE_EMA) — وضع المتوسط المتحرك لمؤشر RSI. BuyTrigger (افتراضي = 20) — مستوى التفعيل لإشارة الوصول إلى منطقة ذروة البيع.

(افتراضي = 20) — مستوى التفعيل لإشارة الوصول إلى منطقة ذروة البيع. SellTrigger (افتراضي = 80) — مستوى التفعيل لإشارة الوصول إلى منطقة ذروة الشراء.

(افتراضي = 80) — مستوى التفعيل لإشارة الوصول إلى منطقة ذروة الشراء. BuyTriggerColor (افتراضي = clrMagenta) — لون خط ذروة البيع.

(افتراضي = clrMagenta) — لون خط ذروة البيع. SellTriggerColor (افتراضي = clrDodgerBlue) — لون خط ذروة الشراء.

(افتراضي = clrDodgerBlue) — لون خط ذروة الشراء. MainTrendLong (افتراضي = 50) — إذا كان RSIOMA أعلى هذا المستوى، يمكن في هذه الحالة اعتبار أن الاتجاه صعودي.

(افتراضي = 50) — إذا كان RSIOMA أعلى هذا المستوى، يمكن في هذه الحالة اعتبار أن الاتجاه صعودي. MainTrendShort (افتراضي = 50) — إذا كان RSIOMA أسفل هذا المستوى، عندها يمكن اعتبار الاتجاه هبوطيًا.

(افتراضي = 50) — إذا كان RSIOMA أسفل هذا المستوى، عندها يمكن اعتبار الاتجاه هبوطيًا. MainTrendLongColor (افتراضي = clrRed) —لون فاصل الاتجاه الصعودي.

(افتراضي = clrRed) —لون فاصل الاتجاه الصعودي. MainTrendShortColor (افتراضي = clrGreen) —لون فاصل الاتجاه الهبوطي.

(افتراضي = clrGreen) —لون فاصل الاتجاه الهبوطي. MainAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيصدر تنبيه عندما يتجاوز RSIOMA مستوى ذروة الشراء من أعلى أو ذروة البيع من أسفل.

(افتراضي = false) — إذا ، سيصدر تنبيه عندما يتجاوز RSIOMA مستوى ذروة الشراء من أعلى أو ذروة البيع من أسفل. AuxiliaryAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيصدر تنبيه عندما يشير المدرج التكراري إلى انعكاس وشيك في الاتجاه.

(افتراضي = false) — إذا ، سيصدر تنبيه عندما يشير المدرج التكراري إلى انعكاس وشيك في الاتجاه. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم استخدام تنبيه النوافذ المنبثقة الأصلية للميتاتريدر مع أي من الشرطين المذكورين أعلاه.

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم استخدام تنبيه النوافذ المنبثقة الأصلية للميتاتريدر مع أي من الشرطين المذكورين أعلاه. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني في حال تحقق أحد شروط التنبيه. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني في حال تحقق أحد شروط التنبيه. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني في حال تحقق أحد شروط التنبيه. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني في حال تحقق أحد شروط التنبيه. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnableSoundAlerts (القيمة الافتراضية = false) — إذا كانت true ، سيتم تشغيل تنبيه صوتي بواسطة هذا المؤشر.

(القيمة الافتراضية = false) — إذا كانت ، سيتم تشغيل تنبيه صوتي بواسطة هذا المؤشر. SoundFile (القيمة الافتراضية = "alert.wav") — ملف الصوت الذي سيتم استخدامه إذا تم ضبط المعلمة السابقة على true .

(القيمة الافتراضية = "alert.wav") — ملف الصوت الذي سيتم استخدامه إذا تم ضبط المعلمة السابقة على . TriggerCandle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار التنبيهات: Previous — أحدث شمعة مغلقة أوCurrent — الشمعة الحالية التي لم تكتمل بعد.

مثال واستراتيجية

كما ترى في هذه الصورة، يظهر RSIOMA (RSI للمتوسطات المتحركة) في شكل خط باللون الأزرق الغامق. يشير الخط الرفيع البنفسجي إلى المتوسط المتحرك على RSIOMA. يستخدم المؤشر عرض المدرج التكراري أسفل الخطوط:

عندما تكون قراءة RSIOMA أعلى من 50 (قيمة افتراضية، يمكنك تغييرها عبر معاملات الإدخال)، فإن تلك إشارة على اتجاه صعودي وفي هذه الحالة سيُظهر المدرج التكراري بارات باللون الأخضر .

. عندما تكون قراءة RSIOMA أسفل المستوى 50، فهذا يعني وجود اتجاه هبوطي وستظهر بارات المدرج التكراري باللون الأحمر .

. عندما يبدأ RSIOMA في التحرك هبوطًا بينما يتواجد أعلى المستوى80 (قيمة قابلة للتعديل عبر معاملات الإدخال)، فسوف يتغير لون الهيستوجرام إلى ارجواني ، وهو ما يعطي إشارة على انعكاس وشيك في الاتجاه (إشارة ضعيفة).

، وهو ما يعطي إشارة على انعكاس وشيك في الاتجاه (إشارة ضعيفة). عندما يبدأ RSIOMA في الارتفاع بينما يتواجد أسفل المستوى 20، يتغير لون المدرج التكراري إلى الأزرق الفاتح ، وهو ما يعطي إشارة على انعكاس وشيك في الاتجاه (إشارة ضعيفة).

يمكنك الشراء عندما يكسر RSIOMA المستوى 20 من أسفل والبيع عندما يكسر RSIOMA المستوى 80 من أعلى. يعطي المدرج التكراري إشارات إضافية، ولكن مصداقيتها أضعف إلى حد ما.