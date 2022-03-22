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RSIOMA — индикатор для MetaTrader/cTrader
RSIOMA — индикатор для MetaTrader/cTrader берет две скользящие средние и рассчитывает их RSI (индекс относительной силы), а затем также добавляет скользящую среднюю рассчитанного RSI. Эти две линии теперь могут точно сигнализировать об изменении тренда. Они показываются в отдельном окне графика и меняются от 0 до 100. В дополнение отображается гистограмма под линиями для быстрого анализа ситуации. Индикатор доступен в версии для МТ4, МТ5 и cTrader.
Он поддерживает все типы сигналов: всплывающее окно, по электронной почте, пуш-уведомления на мобильные устройства и простые звуковые алерты.
Входные параметры
- RSIOMA Period (по умолчанию = 14) — период скользящих средних, на основе которых рассчитывается RSIOMA. Увеличивайте для сглаживания, уменьшайте для учащения сигналов.
- RSIOMA Mode (по умолчанию = MODE_EMA) — режим скользящих средних, используемых для RSI.
- RSIOMA Price (по умолчанию = PRICE_CLOSE) — ценовые уровни для расчета скользящих средних, которые будут использованы для RSI.
- MA of RSIOMA Period (по умолчанию = 21) — период скользящей средней RSI.
- MA of RSIOMA Mode (по умолчанию = MODE_EMA) — режим скользящей средней RSI.
- BuyTrigger (по умолчанию = 20) — уровень перепроданности.
- SellTrigger (по умолчанию = 80) — уровень перекупленности.
- BuyTriggerColor (по умолчанию = clrMagenta) — цвет уровня перепроданности.
- SellTriggerColor (по умолчанию = clrDodgerBlue) — цвет уровня перекупленности.
- MainTrendLong (по умолчанию = 50) — если RSIOMA выше этого уровня, то тренд считается бычьим.
- MainTrendShort (по умолчанию = 50) — если RSIOMA ниже этого уровня, то тренд считается медвежьим.
- MainTrendLongColor (по умолчанию = clrRed) — цвет уровня бычьего тренда.
- MainTrendShortColor (по умолчанию = clrGreen) — цвет уровня медвежьего тренда.
- MainAlerts (по умолчанию = false) — если true, то будут выдаваться алерты, когда RSIOMA пересекает уровень перекупленности сверху или уровень перепроданности снизу.
- AuxiliaryAlerts (по умолчанию = false) — если true, то алерты будут выдаваться, когда гистограмма будет показывать скорую смену тренда.
- EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, встроенный попап-алерт появится при срабатывании одного из условий выше.
- EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании условий алертов будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
- EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании условий алертов будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
- SendSound (по умолчанию = false) — если true, индикатор проиграет звуковой файл в качестве сигнала.
- SoundFile (по умолчанию = "alert.wav") — звуковой файл для проигрывания.
- TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.
Пример и стратегия
На скриншоте видно жирную синюю линию RSIOMA (RSI по скользящим средним). Тонкая фиолетовая линия — это скользящая средняя по RSIOMA. Индикатор также использует гистограмму под линиями:
- Когда RSIOMA над уровнем 50 (значение по умолчанию; можно менять), она сигнализирует о растущем тренде, а гистограмма показывает зеленые прямоугольники.
- Когда RSIOMA под уровнем 50, она сигнализирует о падающем тренде, а гистограмма показывает красные прямоугольники.
- Когда RSIOMA начинает опускаться, находясь выше уровня 80 (меняется через входные параметры), гистограмма меняет цвет на сиреневый, что показывает скорую смену тренда (слабый сигнал).
- Когда RSIOMA начинает подниматься, находясь ниже уровня 20, гистограмма меняет цвет на светло-синий, что тоже показывает скорую смену тренда (слабый сигнал).
Вы можете покупать, когда RSIOMA прорывает уровень 20 снизу, и продавать, когда RSIOMA прорывает уровень 80 сверху. Гистограмма предоставляет вспомогательные сигналы, которые не так надежны.
Скачать (ver. 1.02, 2025-11-24)RSIOMA для MetaTrader 4 (.zip) RSIOMA для MetaTrader 4 (.mq4) RSIOMA для MetaTrader 5 (.zip) RSIOMA для MetaTrader 5 (.mq5) RSIOMA для cTrader (.zip) RSIOMA для cTrader (.cs)
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Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
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Список изменений
Версия 1.02 - 2025-11-24
- Добавлена версия для платформы cTrader.
- Добавлены обычные звуковые алерты.
- Исправлена проблема в версии для МТ5, из-за которой все методы расчета скользящей средней кроме экспоненциального не работали в последних релизах MT5.
Версия 1.01 - 2022-03-22
- Добавлена обширная система алертов.
- Добавлена версия для МТ5.
- Переделан исходный код.