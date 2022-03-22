RSIOMA — индикатор для MetaTrader/cTrader берет две скользящие средние и рассчитывает их RSI (индекс относительной силы), а затем также добавляет скользящую среднюю рассчитанного RSI. Эти две линии теперь могут точно сигнализировать об изменении тренда. Они показываются в отдельном окне графика и меняются от 0 до 100. В дополнение отображается гистограмма под линиями для быстрого анализа ситуации. Индикатор доступен в версии для МТ4, МТ5 и cTrader.

Он поддерживает все типы сигналов: всплывающее окно, по электронной почте, пуш-уведомления на мобильные устройства и простые звуковые алерты.

Входные параметры

RSIOMA Period (по умолчанию = 14) — период скользящих средних, на основе которых рассчитывается RSIOMA. Увеличивайте для сглаживания, уменьшайте для учащения сигналов.

(по умолчанию = 14) — период скользящих средних, на основе которых рассчитывается RSIOMA. Увеличивайте для сглаживания, уменьшайте для учащения сигналов. RSIOMA Mode (по умолчанию = MODE_EMA) — режим скользящих средних, используемых для RSI.

(по умолчанию = MODE_EMA) — режим скользящих средних, используемых для RSI. RSIOMA Price (по умолчанию = PRICE_CLOSE) — ценовые уровни для расчета скользящих средних, которые будут использованы для RSI.

(по умолчанию = PRICE_CLOSE) — ценовые уровни для расчета скользящих средних, которые будут использованы для RSI. MA of RSIOMA Period (по умолчанию = 21) — период скользящей средней RSI.

(по умолчанию = 21) — период скользящей средней RSI. MA of RSIOMA Mode (по умолчанию = MODE_EMA) — режим скользящей средней RSI.

(по умолчанию = MODE_EMA) — режим скользящей средней RSI. BuyTrigger (по умолчанию = 20) — уровень перепроданности.

(по умолчанию = 20) — уровень перепроданности. SellTrigger (по умолчанию = 80) — уровень перекупленности.

(по умолчанию = 80) — уровень перекупленности. BuyTriggerColor (по умолчанию = clrMagenta) — цвет уровня перепроданности.

(по умолчанию = clrMagenta) — цвет уровня перепроданности. SellTriggerColor (по умолчанию = clrDodgerBlue) — цвет уровня перекупленности.

(по умолчанию = clrDodgerBlue) — цвет уровня перекупленности. MainTrendLong (по умолчанию = 50) — если RSIOMA выше этого уровня, то тренд считается бычьим.

(по умолчанию = 50) — если RSIOMA выше этого уровня, то тренд считается бычьим. MainTrendShort (по умолчанию = 50) — если RSIOMA ниже этого уровня, то тренд считается медвежьим.

(по умолчанию = 50) — если RSIOMA ниже этого уровня, то тренд считается медвежьим. MainTrendLongColor (по умолчанию = clrRed) — цвет уровня бычьего тренда.

(по умолчанию = clrRed) — цвет уровня бычьего тренда. MainTrendShortColor (по умолчанию = clrGreen) — цвет уровня медвежьего тренда.

(по умолчанию = clrGreen) — цвет уровня медвежьего тренда. MainAlerts (по умолчанию = false) — если true , то будут выдаваться алерты, когда RSIOMA пересекает уровень перекупленности сверху или уровень перепроданности снизу.

(по умолчанию = false) — если , то будут выдаваться алерты, когда RSIOMA пересекает уровень перекупленности сверху или уровень перепроданности снизу. AuxiliaryAlerts (по умолчанию = false) — если true , то алерты будут выдаваться, когда гистограмма будет показывать скорую смену тренда.

(по умолчанию = false) — если , то алерты будут выдаваться, когда гистограмма будет показывать скорую смену тренда. EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true , встроенный попап-алерт появится при срабатывании одного из условий выше.

(по умолчанию = false) — если , встроенный попап-алерт появится при срабатывании одного из условий выше. EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true , при срабатывании условий алертов будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта .

(по умолчанию = false) — если , при срабатывании условий алертов будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню . EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true , при срабатывании условий алертов будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления .

(по умолчанию = false) — если , при срабатывании условий алертов будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню . SendSound (по умолчанию = false) — если true , индикатор проиграет звуковой файл в качестве сигнала.

(по умолчанию = false) — если , индикатор проиграет звуковой файл в качестве сигнала. SoundFile (по умолчанию = "alert.wav") — звуковой файл для проигрывания.

(по умолчанию = "alert.wav") — звуковой файл для проигрывания. TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.

Пример и стратегия

На скриншоте видно жирную синюю линию RSIOMA (RSI по скользящим средним). Тонкая фиолетовая линия — это скользящая средняя по RSIOMA. Индикатор также использует гистограмму под линиями:

Когда RSIOMA над уровнем 50 (значение по умолчанию; можно менять), она сигнализирует о растущем тренде, а гистограмма показывает зеленые прямоугольники.

прямоугольники. Когда RSIOMA под уровнем 50, она сигнализирует о падающем тренде, а гистограмма показывает красные прямоугольники.

прямоугольники. Когда RSIOMA начинает опускаться, находясь выше уровня 80 (меняется через входные параметры), гистограмма меняет цвет на сиреневый , что показывает скорую смену тренда (слабый сигнал).

, что показывает скорую смену тренда (слабый сигнал). Когда RSIOMA начинает подниматься, находясь ниже уровня 20, гистограмма меняет цвет на светло-синий , что тоже показывает скорую смену тренда (слабый сигнал).

Вы можете покупать, когда RSIOMA прорывает уровень 20 снизу, и продавать, когда RSIOMA прорывает уровень 80 сверху. Гистограмма предоставляет вспомогательные сигналы, которые не так надежны.