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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
RSIOMA—MetaTrader/cTrader 指标
RSIOMA 指标采用两条移动平均线，然后计算它们的相对强弱指数（RSI），并对计算出的相对强弱指数进行均线平滑处理。接下来，这两条线可以准确地发送趋势变更的信号。它们显示在一个单独的窗口中，可以在 0 到 100 之间修改。此外，指标还提供一个辅助直方图，可以快速地展示当前趋势。这项指标可用于 MT4、MT5 及 cTrader。
它支持所有预警类型：弹出窗口、电子邮件、移动设备推送通知以及简单的声音预警。
输入参数
- RSIOMA 周期 (默认 = 14) — 相对强弱指数以及用于计算相对强弱指数的移动平均线的周期。增加它会提升平滑度，减少它会提高信号频率。
- RSIOMA 模式 (默认 = MODE_EMA) — 用于相对强弱指数的移动平均线模式。
- RSIOMA 价格 (默认 = PRICE_CLOSE) — 用于计算相对强弱指数的移动平均线的价格水平。
- RSIOMA 周期的移动平均线 (默认 = 21) — 相对强弱指数移动平均线的周期。
- RSIOMA 模式的移动平均线 (默认 = MODE_EMA) — 相对强弱指数移动平均线的模式。
- BuyTrigger (默认 = 20) — 超卖情况的触发水平。
- SellTrigger (默认 = 80) — 超买情况的触发水平。
- BuyTriggerColor (默认 = clrMagenta) — 超卖线的颜色。
- SellTriggerColor (默认 = clrDodgerBlue) — 超买线的颜色。
- MainTrendLong (默认 = 50) — 如果 RSIOMA 高于这个水平，则认为趋势看涨。
- MainTrendShort (默认 = 50) — 如果 RSIOMA 低于这个水平，则认为趋势看跌。
- MainTrendLongColor (默认 = clrRed) — 看涨趋势分隔符的颜色。
- MainTrendShortColor (默认 = clrGreen) — 看跌趋势分隔符的颜色。
- MainAlerts (默认 = false) — 如果为 true, 则当 RSIOMA 上穿超买水平或下穿超卖水平时将发出提醒。
- AuxiliaryAlerts (默认 = false) — 如果为 true，则当直方图表明趋势即将逆转时，将发出提醒。
- EnableNativeAlerts (默认 = false) — 如果为 true，则上述两种条件都会发出本地 MetaTrader 弹出提醒。
- EnableEmailAlerts (默认 = false) — 如果为 true，则触发提醒条件时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为：工具->选项->邮件。
- EnablePushAlerts (默认 = false) — 如果为 true，则触发提醒条件时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为：工具->选项->通知。
- EnableSoundAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则指标将播放声音文件预警。
- SoundFile (默认 = "alert.wav") - 当上述参数设为 true 时将使用的声音文件。
- TriggerCandle (默认 = 前一个) - 要发出提醒的蜡烛图：前一个 - 刚结束的蜡烛图，或当前尚未完成的蜡烛图。
示例与策略
在本图中，您可以看到 RSIOMA（移动平均线的相对强弱指数）为一根蓝色的粗线。紫色的细线为 RSIOMA 的移动平均线。指标还显示曲线下方的直方图：
- 当 RSIOMA 高于 50（默认值，可通过输入参数修改）时，这是看涨趋势的信号，直方图显示绿色柱形。
- 当 RSIOMA 低于 50 时，这代表看跌趋势，直方图显示红色柱形。
- 当 RSIOMA 从高于 80 的水平时开始下降（可通过输入参数配置）时，直方图颜色变为洋红色，这表明趋势即将逆转（弱信号）。
- 当 RSIOMA 从低于 20 的水平时开始上涨时，直方图颜色变为浅蓝色，这表明趋势即将逆转（弱信号）。
您可以在 RSIOMA 从下方突破 20 时买入，并在 RSIOMA 从上方突破 80 时卖出。直方图会提供一部分弱一些的辅助信号。
下载 (ver. 1.02, 2025-11-24)MetaTrader 4 版 RSIOMA (.zip) MetaTrader 4 版 RSIOMA (.mq4) MetaTrader 5 版 RSIOMA (.zip) MetaTrader 5 版 RSIOMA (.mq5) cTrader 版 RSIOMA (.zip) cTrader 版 RSIOMA (.cs)
探讨
警告！
您可以在我们的 MetaTrader 指标教程或 cTrader 指标教程中查阅如何安装该指标。
您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去指标论坛上与其他交易者及 MQL 程序员讨论关于 RSIOMA 的问题。
更新日志
1.02 - 2025/11/24
- 增加了 cTrader 版本。
- 增加了一个仅播放声音的预警选项。
- 修复了 MT5 版本中的一个问题，即在最新的 MT5 版本中，非 EMA 计算方法无法正常运行的问题。
1.01 - 2022/3/22
- 增加了一个全面的提醒系统。
- 增加了 MT5 版本。
- 重构了源代码。