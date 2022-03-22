RSIOMA—MetaTrader/cTrader 指标

RSIOMA 指标采用两条移动平均线，然后计算它们的相对强弱指数（RSI），并对计算出的相对强弱指数进行均线平滑处理。接下来，这两条线可以准确地发送趋势变更的信号。它们显示在一个单独的窗口中，可以在 0 到 100 之间修改。此外，指标还提供一个辅助直方图，可以快速地展示当前趋势。这项指标可用于 MT4、MT5 及 cTrader。

它支持所有预警类型：弹出窗口、电子邮件、移动设备推送通知以及简单的声音预警。

输入参数

RSIOMA 周期 (默认 = 14) — 相对强弱指数以及用于计算相对强弱指数的移动平均线的周期。增加它会提升平滑度，减少它会提高信号频率。

(默认 = 14) — 相对强弱指数以及用于计算相对强弱指数的移动平均线的周期。增加它会提升平滑度，减少它会提高信号频率。 RSIOMA 模式 (默认 = MODE_EMA) — 用于相对强弱指数的移动平均线模式。

(默认 = MODE_EMA) — 用于相对强弱指数的移动平均线模式。 RSIOMA 价格 (默认 = PRICE_CLOSE) — 用于计算相对强弱指数的移动平均线的价格水平。

(默认 = PRICE_CLOSE) — 用于计算相对强弱指数的移动平均线的价格水平。 RSIOMA 周期的移动平均线 (默认 = 21) — 相对强弱指数移动平均线的周期。

(默认 = 21) — 相对强弱指数移动平均线的周期。 RSIOMA 模式的移动平均线 (默认 = MODE_EMA) — 相对强弱指数移动平均线的模式。

(默认 = MODE_EMA) — 相对强弱指数移动平均线的模式。 BuyTrigger (默认 = 20) — 超卖情况的触发水平。

(默认 = 20) — 超卖情况的触发水平。 SellTrigger (默认 = 80) — 超买情况的触发水平。

(默认 = 80) — 超买情况的触发水平。 BuyTriggerColor (默认 = clrMagenta) — 超卖线的颜色。

(默认 = clrMagenta) — 超卖线的颜色。 SellTriggerColor (默认 = clrDodgerBlue) — 超买线的颜色。

(默认 = clrDodgerBlue) — 超买线的颜色。 MainTrendLong (默认 = 50) — 如果 RSIOMA 高于这个水平，则认为趋势看涨。

(默认 = 50) — 如果 RSIOMA 高于这个水平，则认为趋势看涨。 MainTrendShort (默认 = 50) — 如果 RSIOMA 低于这个水平，则认为趋势看跌。

(默认 = 50) — 如果 RSIOMA 低于这个水平，则认为趋势看跌。 MainTrendLongColor (默认 = clrRed) — 看涨趋势分隔符的颜色。

(默认 = clrRed) — 看涨趋势分隔符的颜色。 MainTrendShortColor (默认 = clrGreen) — 看跌趋势分隔符的颜色。

(默认 = clrGreen) — 看跌趋势分隔符的颜色。 MainAlerts (默认 = false) — 如果为 true , 则当 RSIOMA 上穿超买水平或下穿超卖水平时将发出提醒。

(默认 = false) — 如果为 , 则当 RSIOMA 上穿超买水平或下穿超卖水平时将发出提醒。 AuxiliaryAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则当直方图表明趋势即将逆转时，将发出提醒。

(默认 = false) — 如果为 ，则当直方图表明趋势即将逆转时，将发出提醒。 EnableNativeAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则上述两种条件都会发出本地 MetaTrader 弹出提醒。

(默认 = false) — 如果为 ，则上述两种条件都会发出本地 MetaTrader 弹出提醒。 EnableEmailAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则触发提醒条件时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 工具->选项->邮件 。

(默认 = false) — 如果为 ，则触发提醒条件时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 。 EnablePushAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则触发提醒条件时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 工具->选项->通知 。

(默认 = false) — 如果为 ，则触发提醒条件时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 。 EnableSoundAlerts (默认 = false) - 如果为 true ，则指标将播放声音文件预警。

(默认 = false) - 如果为 ，则指标将播放声音文件预警。 SoundFile (默认 = "alert.wav") - 当上述参数设为 true 时将使用的声音文件。

(默认 = "alert.wav") - 当上述参数设为 时将使用的声音文件。 TriggerCandle (默认 = 前一个) - 要发出提醒的蜡烛图：前一个 - 刚结束的蜡烛图，或当前尚未完成的蜡烛图。

示例与策略

在本图中，您可以看到 RSIOMA（移动平均线的相对强弱指数）为一根蓝色的粗线。紫色的细线为 RSIOMA 的移动平均线。指标还显示曲线下方的直方图：

当 RSIOMA 高于 50（默认值，可通过输入参数修改）时，这是看涨趋势的信号，直方图显示 绿色 柱形。

柱形。 当 RSIOMA 低于 50 时，这代表看跌趋势，直方图显示 红色 柱形。

柱形。 当 RSIOMA 从高于 80 的水平时开始下降（可通过输入参数配置）时，直方图颜色变为 洋红色 ，这表明趋势即将逆转（弱信号）。

，这表明趋势即将逆转（弱信号）。 当 RSIOMA 从低于 20 的水平时开始上涨时，直方图颜色变为 浅蓝色 ，这表明趋势即将逆转（弱信号）。

您可以在 RSIOMA 从下方突破 20 时买入，并在 RSIOMA 从上方突破 80 时卖出。直方图会提供一部分弱一些的辅助信号。