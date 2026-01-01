Flexible Momentum (مؤشر ميتاتريدر) — يحسب التغير في سعر إحدى العملات خلال فترة زمنية معينة (بالثواني) ويعرض النتيجة في شكل عدد من النقاط ونسبة مئوية على نافذة الرسم البياني الرئيسي في المنصة. يُصدِر المؤشر تنبيهات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة بناءً على الحدود القصوى للزخم بالنقاط والنسبة المئوية. يعمل هذا المؤشر في MT5 فقط لأنه يستخدم سجل المزايدات السعرية (ticks) لحساب الزخم.

الغرض الرئيسي من هذا المؤشر المتوافق مع MT5 هو إبلاغك عند حدث حركة سعرية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. قد تكون هذه المعلومة مفيدة سواء عند دخول صفقات جديدة أو لمساعدتك في اتخاذ قرار الخروج من صفقة مفتوحة.

معلمات الإدخال

الرئيسية

Seconds (افتراضي = 10) —عدد الثواني التي سيُحسب خلالها تغير السعر.

(افتراضي = 10) —عدد الثواني التي سيُحسب خلالها تغير السعر. ThresholdPoints (افتراضي = 30) — الحد المستخدم في تشغيل التنبيهات بالنقاط (إذا تم تعيينها).

(افتراضي = 30) — الحد المستخدم في تشغيل التنبيهات بالنقاط (إذا تم تعيينها). ThresholdPercentage (افتراضي = 0.02) — الحد المستخدم في تشغيل التنبيهات بالنسبة المئوية (إذا تم إعدادها).

(افتراضي = 0.02) — الحد المستخدم في تشغيل التنبيهات بالنسبة المئوية (إذا تم إعدادها). DiscardIfOlder (افتراضي = 1) —تجاهل العمليات الحسابية إذا كانت المزايدات السعرية المستخدمة في الحساب أقدم من عدد الثواني المحدد.

(افتراضي = 1) —تجاهل العمليات الحسابية إذا كانت المزايدات السعرية المستخدمة في الحساب أقدم من عدد الثواني المحدد. PriceToUse (افتراضي = Bid) —نوع السعر الذي سيستخدم في العمليات الحسابية. قد يكون سعر الطلب أو العرض أو متوسط السعر.

التنبيهات

AlertBehaviror (افتراضي = No alerts) — ماذا يفعل المؤشر عند اختراق حد معين؟ No alerts —لا شيء. Single alert until next breach — سيتم إصدار تنبيه واحد حتى يتراجع الزخم إلى ما دون الحد المُعين. يعمل التنبيه في هذه الحالة بشكل منفصل لحدود النقاط والنسبة المئوية. Continuous alerts whenever condition is met — يُصدِر المؤشر تنبيهًا لكل مزايدة سعرية طالما ظل الزخم أعلى حد معين. Alert on condition but with time limit on next alert — يُصدِر المؤشر تنبيهات على فواصل زمنية تحددها معلمة الإدخال التالية طالما ظل الزخم أعلى الحد المحدد.

(افتراضي = No alerts) — ماذا يفعل المؤشر عند اختراق حد معين؟ AlertTimeLimitForRestricted (افتراضي = 5) — توقف مؤقت بالثواني حتى التنبيه التالي. يعمل فقط إذا تم تعيين AlertBehaviror عند Alert on condition but with time limit on next alert.

(افتراضي = 5) — توقف مؤقت بالثواني حتى التنبيه التالي. يعمل فقط إذا تم تعيين عند Alert on condition but with time limit on next alert. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيستخدم المؤشر تنبيه النوافذ المنبثقة للميتاتريدر عند استيفاء شروط التنبيه.

(افتراضي = false) — إذا true، سيستخدم المؤشر تنبيه النوافذ المنبثقة للميتاتريدر عند استيفاء شروط التنبيه. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true، ستُرسِل رسالة بريد إلكتروني عند استيفاء شروط التنبيه. في هذه الحالة يتعين ضبط إعدادات الرسم البياني في الميتاتريدر بشكل مناسب من خلال أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني.

(افتراضي = false) — إذا true، ستُرسِل رسالة بريد إلكتروني عند استيفاء شروط التنبيه. في هذه الحالة يتعين ضبط إعدادات الرسم البياني في الميتاتريدر بشكل مناسب من خلال أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني. EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true، ستُرسِل المنصة رسالة بريد إلكتروني عند استيفاء شروط التنبيه. في هذه الحالة ينبغي ضبط إعدادات الإشعارات بشكل مناسب في الميتاتريدر عن طريق أدوات->خيارات->إشعارات.

العرض

Font Size (افتراضي = 8) —حجم الخط للنص المعروض.

(افتراضي = 8) —حجم الخط للنص المعروض. Up Color (افتراضي = clrGreen ) —لون النص عند حدوث تغير إيجابي في السعر.

(افتراضي = ) —لون النص عند حدوث تغير إيجابي في السعر. Down Color (افتراضي = clrRed ) —لون النص عند حدوث تغير سلبي في السعر.

(افتراضي = ) —لون النص عند حدوث تغير سلبي في السعر. No Change Color (افتراضي = clrBlue ) — لون النص في حالة عدم تغير السعر أو عدم وجود عدد كافي من المزايدات السعرية.

(افتراضي = ) — لون النص في حالة عدم تغير السعر أو عدم وجود عدد كافي من المزايدات السعرية. X Distance for Text (افتراضي = 21) — المسافة الأفقية بالبيكسل بين النص وزاوية الشاشة المحددة.

(افتراضي = 21) — المسافة الأفقية بالبيكسل بين النص وزاوية الشاشة المحددة. Y Distance for Text (افتراضي = 20) — المسافة العمودية بالبيكسل بين موضع النص وزاوية الشاشة المحددة.

(افتراضي = 20) — المسافة العمودية بالبيكسل بين موضع النص وزاوية الشاشة المحددة. Text Corner (افتراضي = CORNER_LEFT_LOWER) — زاوية الرسم البياني التي سيُعرض النص بالقرب منها.

(افتراضي = CORNER_LEFT_LOWER) — زاوية الرسم البياني التي سيُعرض النص بالقرب منها. Text Object Name (افتراضي = "FM_Text") —اسم الكائن المستخدم في النص مع قيمة الزخم.

لقطات الشاشة

توضح لقطة الشاشة أدناه النتيجة المعتادة لمؤشر Flexible Momentum في حالة ارتفاع السعر دون اختراق أي من الحدود الموضوعة.

تُظهر لقطة الشاشة أدناه المؤشر وهو في مرحلة التنبيه مع ظهور نافذة التنبيه. يأخذ نص المؤشر اللون الأخضر، وهو ما يعني حدوث تغير إيجابي للسعر. تم أيضًا تكبير النص في إشارة إلى اختراق أحد الحدود أو كليهما.

توضح لقطة الشاشة أدناه Flexible Momentum عند تعذر إجراء العمليات الحسابية بسبب عدم وجود مزايدات سعرية (ticks) مُحدثة.

مناقشة

تحذير! إذا كنت لا تعرف كيفية تثبيت هذا المؤشر، يرجى قراءة الدرس التعليمي عن مؤشرات الميتاتريدر .

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