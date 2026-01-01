弹性动量（MetaTrader 指标） - 用于计算给定时段（以秒为单位）内货币汇率的变化，并将结果以点数和百分比的形式显示在平台的主图表窗口中。它提供基于最大动量的点数阈值且支持高度定制的提醒。由于这项指标使用跳动点的历史记录来计算动量，因此它只适用于 MT5 平台。

这项 MT5 指标的主要用途是在短时段内通知您是否有大幅价格波动。无论您是进入新交易还是决定退出现有交易，这项用途都非常重要。

输入参数

主要参数

秒数 (默认 = 10) - 计算价格变化所需的秒数。

(默认 = 10) - 计算价格变化所需的秒数。 ThresholdPoints (默认 = 30) - 可触发提醒的以点数计的阈值（如有配置）。

(默认 = 30) - 可触发提醒的以点数计的阈值（如有配置）。 ThresholdPercentage (默认 = 0.02) - 可触发提醒的以百分比计的阈值（如有配置）。

(默认 = 0.02) - 可触发提醒的以百分比计的阈值（如有配置）。 DiscardIfOlder (默认 = 1) - 如果用于计算的跳动点早于给定秒数，则放弃计算。

(默认 = 1) - 如果用于计算的跳动点早于给定秒数，则放弃计算。 PriceToUse (默认 = 买入价) - 计算中使用的价格类型。可以为买入价、卖出价或中间价。

提醒

AlertBehaviror (默认 = 无提醒) - 当阈值被突破时会发生什么？ 无提醒 - 无变化。 在下一次突破之前发出单次提醒 - 将发出单次提醒，直到动量下跌至阈值以下。分别用于以点数或百分比计的阈值。 每当满足条件时则持续发出提醒 - 如果动量高于阈值，则在每个跳动点发出提醒。 在满足条件时发出提醒，但与下一条提醒之间设有时间限制 - 如果动量高于阈值，则按照下一项输入参数定义的间隔发出提醒。

(默认 = 无提醒) - 当阈值被突破时会发生什么？ AlertTimeLimitForRestricted (默认 = 5) - 在下一次提醒之前暂停的秒数。仅在 AlertBehaviror 被设为在满足条件时发出提醒，但与下一条提醒之间设有时间限制时生效。

(默认 = 5) - 在下一次提醒之前暂停的秒数。仅在 被设为在满足条件时发出提醒，但与下一条提醒之间设有时间限制时生效。 EnableNativeAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则会在满足提醒条件时弹出本地 MetaTrader 提醒。

(默认 = false) - 如果为 true，则会在满足提醒条件时弹出本地 MetaTrader 提醒。 EnableEmailAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则会在满足提醒条件时发送电子邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为：工具->选项->邮件。

(默认 = false) - 如果为 true，则会在满足提醒条件时发送电子邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为：工具->选项->邮件。 EnablePushAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则会在满足提醒条件时发送电子邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为：工具->选项->通知。

显示

字体大小 (默认 = 8) - 用于显示文本的字体大小。

(默认 = 8) - 用于显示文本的字体大小。 上涨颜色 (默认 = clrGreen ) - 当价格变化为正值时的文本颜色。

(默认 = ) - 当价格变化为正值时的文本颜色。 下跌颜色 (默认 = clrRed ) - 当价格变化为负值时的文本颜色。

(默认 = ) - 当价格变化为负值时的文本颜色。 无变化颜色 (默认 = clrBlue ) - 当价格无变化或跳动点不够时的文本颜色。

(默认 = ) - 当价格无变化或跳动点不够时的文本颜色。 文本的 X 轴距离 (默认 = 21) - 从所选屏幕角落到文本之间的水平像素距离。

(默认 = 21) - 从所选屏幕角落到文本之间的水平像素距离。 文本的 Y 轴距离 (默认 = 20) - 从所选屏幕角落到文本之间的垂直像素距离。

(默认 = 20) - 从所选屏幕角落到文本之间的垂直像素距离。 文本角落 (默认 = CORNER_LEFT_LOWER) - 用于显示文本的图表角落。

(默认 = CORNER_LEFT_LOWER) - 用于显示文本的图表角落。 文本对象名称 (默认 = "FM_Text") - 带有动量值的文本对象名称。

截图

以下截图显示了弹性动量指标在价格上涨且没有突破任意两个阈值时的正常输出。

以下截图显示指标处于提醒阶段，且提醒窗口可见。指标文本为绿色，表示价格变化为正值。文本还经过放大，意味着有一个或两个阈值已经被突破。

以下截图显示当由于缺乏最新的跳动点而无法进行计算时的弹性动量。

探讨

您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去指标论坛上与其他交易者及 MQL5 程序员讨论关于弹性动量指标的问题。