Momentum Flexible (indicador de MetaTrader): calcula la variación de un tipo de cambio de divisa durante un período determinado (en segundos) y muestra el resultado en forma de número de puntos y porcentaje en la ventana del gráfico principal de la plataforma. Ofrece alertas altamente personalizables basadas en umbrales de momentum máximo en puntos y porcentaje. Debido a que este indicador utiliza el historial de ticks para calcular el momentum, solo funciona en MT5.

El propósito principal de este indicador para MT5 es informarle cuando hay un gran movimiento de precios en un corto período de tiempo. Esto puede ser útil tanto cuando se abren nuevas operaciones como cuando hay que decidir si se sale de una operación existente.

Parámetros de entrada

Principal

Seconds (por defecto = 10) — cuántos segundos para calcular el cambio de precio.

(por defecto = 10) — cuántos segundos para calcular el cambio de precio. ThresholdPoints (por defecto = 30) — un umbral en puntos para que se activen las alertas (si está configurado).

(por defecto = 30) — un umbral en puntos para que se activen las alertas (si está configurado). ThresholdPercentage (por defecto = 0.02) — un umbral en porcentaje para que se activen las alertas (si está configurado).

(por defecto = 0.02) — un umbral en porcentaje para que se activen las alertas (si está configurado). DiscardIfOlder (por defecto = 1) — descarta los cálculos si los ticks utilizados para los cálculos son más antiguos que el número de segundos dado.

(por defecto = 1) — descarta los cálculos si los ticks utilizados para los cálculos son más antiguos que el número de segundos dado. PriceToUse (por defecto = Bid) — el tipo de precio a utilizar en los cálculos. Puede ser Ask, Bid o Midprice.

Alertas

AlertBehaviror (por defecto = No alerts) — ¿Qué hacer en caso de penetración del umbral? No alerts: nada. Single alert until next breac — se emitirá una única alerta hasta que el momentum descienda por debajo del umbral. Funciona por separado para umbrales de puntos y porcentajes. Continuous alerts whenever condition is met — si el momentum supera un umbral, emite alertas cada tick. Alert on condition but with time limit on next alert — si el momentum está por encima de un umbral, emite alertas con intervalos definidos por el siguiente parámetro de entrada.

(por defecto = No alerts) — ¿Qué hacer en caso de penetración del umbral? AlertTimeLimitForRestricted (por defecto = 5) — una pausa en segundos hasta la siguiente alerta. Solo funciona si AlertBehaviror está configurado como Alert on condition but with time limit on next alert.

(por defecto = 5) — una pausa en segundos hasta la siguiente alerta. Solo funciona si está configurado como Alert on condition but with time limit on next alert. EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true, se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando se cumpla una condición de alerta.

(por defecto = false) — si es true, se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando se cumpla una condición de alerta. EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true, se enviará un mensaje de correo electrónico cuando se cumpla una condición de alerta. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico.

(por defecto = false) — si es true, se enviará un mensaje de correo electrónico cuando se cumpla una condición de alerta. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico. EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true, se enviará un mensaje de correo electrónico cuando se cumpla una condición de alerta. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones.

Diseño

Font Size (por defecto = 8) — tamaño de fuente para el texto mostrado.

(por defecto = 8) — tamaño de fuente para el texto mostrado. Up Color (por defecto = clrGreen ) — el color del texto cuando el cambio de precio es positivo.

(por defecto = ) — el color del texto cuando el cambio de precio es positivo. Down Color (por defecto = clrRed ) — el color del texto cuando el cambio de precio es negativo.

(por defecto = ) — el color del texto cuando el cambio de precio es negativo. No Change Color (por defecto = clrBlue ) — el color del texto cuando no hay cambios en el precio o no hay suficientes ticks.

(por defecto = ) — el color del texto cuando no hay cambios en el precio o no hay suficientes ticks. X Distance for Text (por defecto = 21) — distancia horizontal en píxeles desde la esquina de la pantalla elegida hasta el texto.

(por defecto = 21) — distancia horizontal en píxeles desde la esquina de la pantalla elegida hasta el texto. Y Distance for Text (por defecto = 20) — distancia vertical en píxeles desde la esquina de la pantalla elegida hasta el texto.

(por defecto = 20) — distancia vertical en píxeles desde la esquina de la pantalla elegida hasta el texto. Text Corner (por defecto = CORNER_LEFT_LOWER) — esquina del gráfico para mostrar el texto.

(por defecto = CORNER_LEFT_LOWER) — esquina del gráfico para mostrar el texto. Text Object Name (por defecto = "FM_Text") — nombre del objeto para el texto con el valor de momentum.

Capturas de pantalla

La siguiente captura de pantalla muestra la salida normal del indicador Momentum Flexible para un precio al alza sin que se supere ninguno de los dos umbrales.

La siguiente captura de pantalla muestra el indicador en su fase de alerta con la ventana de alerta visible. El texto del indicador es verde, lo que significa que la variación del precio es positiva. El texto también aparece ampliado, lo que significa que se han superado uno o ambos umbrales.

La siguiente captura de pantalla muestra el Momentum Flexible cuando no se pueden realizar los cálculos por falta de ticks actualizados.

Discusión

¡Atención! Si no sabe cómo instalar este indicador, por favor lea el tutorial de indicadores para MetaTrader.

¿Tiene alguna sugerencia o pregunta sobre este indicador? Siempre puede debatir sobre Momentum Flexible con los demás operadores y programadores de MQL5 en los foros de indicadores.