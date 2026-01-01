مؤشرات الميتاتريدر – درس تعليمي عن التثبيت

يغطي هذا الدليل التعليمي تثبيت المؤشرات في الميتاتريدر4 و5. منذ إطلاق نسخة MT4 Build 600، لم يعد هناك فرق في طريقة التثبيت على كلا المنصتين.

الطريقة الأكثر حداثة وسهولة لتثبيت جميع المؤشرات الجديدة في الميتاتريدر كلاً من MT4 وMT5..

هناك العديد من مؤشرات الميتاتريدر المجانية المتاحة عبر الإنترنت، ولكن يواجه معظم المتداولين مشاكل في إرفاق هذه المؤشرات على الرسم البياني أو تجميعها. لهذا السب قمنا بإنشاء هذا الدرس التعليمي البسيط لهؤلاء الذين يرغبون في تعلم كيفية تثبيت مؤشرات الميتاتريدر المخصصة. العملية مشابهة تمامًا لتثبيت مستشار خبير جديد، ولكن هناك بعض الاختلافات الطفيفة.

1. قم بتنزيل مؤشر MT4/MT5 المُخصص واحفظه في أي موقع على حاسبك الشخصي.

2. قم بتشغيل منصة التداول.

3. افتح مجلد بيانات المنصة عبر قائمة ملف->فتح مجلد البيانات:

أو يمكنك بدلاً من ذلك التنقل باستخدام مستكشف ويندوز

C:\Users\ \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\

4. افتح مجلد MQL4 (أوMQL5 إذا كنت بصدد تثبيت مؤشر MT5):

5. افتح مجلد المؤشرات:

6. الصق ملف المؤشر هنا:

إذا كان الملف مُجمعا بالفعل (.ex4 أو .ex5) فهذا خبر سار. كل ما عليك فعله هو تشغيل منصة الميتاتريدر عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على المؤشرات في لوحة المستكشف، والنقر على تحديث. سيظهر المؤشر بعد ذلك في نفس لوحة المستكشف:

8. أما إذا لم يكن ملفًا مُجمعا ولكنه ملف مصدر (.mq4 أو .mq5)، فسوف تحتاج في هذه الحالة إلى النقر مرتين على أيقونة المؤشر لفتح نافذة MetaEditor (ستجدها مُضمنة مع باقة الميتاتريدر). يمكنك الآن إما الضغط على F7 أو النقر على زر تجميع:

لا تحدث عادةً أي أخطاء أثناء عملية التجميع. ولكن إذا صادفتك بعض الأخطاء في لوحة صندوق الأدوات، يمكنك إما محاولة إصلاحها بنفسك أو الاتصال بمطور البرنامج. في حالة توفر معرفة أساسية بلغة MQL مع بعض مهارات البرمجة، فإن إصلاح هذه الأخطاء سيكون مهمة يسيرة. لا تظهر أخطاء هنا كما يتضح من الصورة أدناه:

تأخذ أخطاء التجميع الصورة التالية:

9. بعد تجميع أو نسخ ملف الميتاتريدر القابل للتنفيذ (.ex4 أو .ex5)، يمكنك البدء في استخدام المؤشر على المنصة. كل ما عليك القيام به هو إرفاق المؤشر بالرسم البياني:

إذا كنت على دراية بما تفعله، فربما ترغب في تغيير بعض معلمات الإدخال للمؤشر:

حسنًا، يمكنك الآن الاستمتاع بمؤشر الميتاتريدر4 الجديد والاستفادة منه في تحقيق نتائج أفضل من تداول الفوركس.

الأسئلة الشائعة

عندما أحاول تجميع ملفات المؤشر تظهر رسالة أن أداة التجميع لا يمكن فتحها. ماذا يجب أن أفعل؟

السبب الأرجح في هذه الحالة هو أن تثبيت منصة الميتاتريدر تعرض للتلف وستحتاج إلى إعادة تثبيت المنصة لإصلاح هذا الخلل.

كم المدة التي تستغرقها أداة التجميع لتجميع ملف بامتداد .ex4/.ex5 من ملف .mq4/.mq5؟

بالنسبة لتجميع .mq4 إلى .ex4، تأخذ العملية عادةً أقل من ثانية. أما بالنسبة لتجميع .mq5 إلى .ex5، فإنها تستغرق فترة أطول قليلاً قد تصل إلى 30-40 ثانية خصوصًا مع المؤشرات الكبيرة.

كيف أقوم بتثبيت مؤشر مخصص على جهاز آيباد/آيفون/أندرويد أو جهاز محمول آخر؟

لا تدعم تطبيقات الميتاتريدر للأجهزة المحمولة المؤشرات المخصصة، لذا لن تتمكن من تثبيتها عليها.

عندما أحاول تجميع مؤشر تظهر رسالة "خطأ في كتابة EX4". هل لديك أي اقتراحات حول كيفية إصلاح ذلك؟

يرجى التأكد أن حقل MQL4 قابل للكتابة بالنسبة لمستخدم النظام.

كيف أقوم بتثبيت مؤشر بامتداد.ex4 أو .mq4 في الميتاتريدر5؟

للأسف لا يمكن تثبيت مؤشرات .ex4/.mq4 (مؤشرات الميتاتريدر4) في ميتاتريدر5. وينطبق نفس الأمر على تثبيت مؤشرات .ex5/.mq5 في الميتاتريدر4.

يمكنك مناقشة عملية تثبيت مؤشرات MT4 وMT5 في منتدانا المخصص لمؤشرات الميتاتريدر.