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Гибкий Моментум для МТ5
Гибкий Моментум (индикатор для МетаТрейдера) — рассчитывает изменение валютного курса в течение заданного периода (в секундах) и отображает результат в виде количества пунктов или процентов в главном окне графика платформы. Он предоставляет возможность настраивать алерты на основе пороговых значений для моментума в пунктах и процентах. Так как этот индикатор использует историю тиков для расчета моментума, работает он только в MT5.
Основное предназначение этого индикатора для МТ5 информировать вас, когда за короткий промежуток времени происходит большое движение цены. Это может быть полезным, как при открытии новых позиций, так и при закрытии существующих.
Входные параметры
Основные
- Seconds (по умолчанию = 10) — длина периода времени в секундах для расчета изменения цены.
- ThresholdPoints (по умолчанию = 30) — пороговое значение в пунктах для срабатывания алертов (если настроены).
- ThresholdPercentage (по умолчанию = 0.02) — пороговое значение в процентах для срабатывания алертов (если настроены).
- DiscardIfOlder (по умолчанию = 1) — отбросить расчет, если тики старше на заданное число секунд.
- PriceToUse (по умолчанию = Bid) — тип цены для использования в расчетах. Может быть Ask (предложение), Bid (спрос) или Midprice (средняя).
Алерты
- AlertBehaviror (по умолчанию = No alerts) — что делать при превышении порогового значения?
- No alerts — ничего не делать.
- Single alert until next breach — будет отправлен один сигнал, пока моментум снова не уменьшиться ниже порогового значения.
- Continuous alerts whenever condition is met — до тех пор, пока моментум будет выше порога, алерты будут срабатывать каждый тик.
- Alert on condition but with time limit on next alert — пока моментум выше порога, алерты будут срабатывать с заданной периодичностью (следующий входной параметр).
- AlertTimeLimitForRestricted (по умолчанию = 5) — пауза в секундах до следующего алерта. Работает только, если AlertBehaviror установлен равным Alert on condition but with time limit on next alert.
- EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, встроенный попап-алерт появится при срабатывании какого-либо из условий.
- EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании какого-либо из условий будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
- EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании какого-либо из условий будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
Display
- Font Size (по умолчанию = 8) — размер шрифта индикатора.
- Up Color (по умолчанию = clrGreen) — цвет текста при росте цены.
- Down Color (по умолчанию = clrRed) — цвет текста при падении цены.
- No Change Color (по умолчанию = clrBlue) — цвет текста при отсутствии изменения цены или, если не достаточно тиков.
- X Distance for Text (по умолчанию = 21) — горизонтальное расстояние в пикселях от выбранного угла экрана до текста.
- Y Distance for Text (по умолчанию = 20) — вертикальное расстояние в пикселях от выбранного угла экрана до текста.
- Text Corner (по умолчанию = CORNER_LEFT_LOWER) — угол графика для отображения текста.
- Text Object Name (по умолчанию = "FM_Text") — название объекта для вывода значения моментума цены.
Скриншоты
Скриншот ниже показывает нормальный результат расчета моментума для растущей цены без превышения какого-либо из двух пороговых значений.
Следующий скриншот показывает индикатор в фазе сигнала. На нем также видно окно с алертами. Цвет текста — зеленый, что значит, что цена растет. Текста также увеличен в размере, что значит, что одно или оба пороговые значения были превышены.
Скриншот ниже показывает «Гибкий Моментум» в ситуации, когда расчет не может быть произведен из-за нехватки тиков.
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Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
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