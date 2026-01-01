Гибкий Моментум (индикатор для МетаТрейдера) — рассчитывает изменение валютного курса в течение заданного периода (в секундах) и отображает результат в виде количества пунктов или процентов в главном окне графика платформы. Он предоставляет возможность настраивать алерты на основе пороговых значений для моментума в пунктах и процентах. Так как этот индикатор использует историю тиков для расчета моментума, работает он только в MT5.

Основное предназначение этого индикатора для МТ5 информировать вас, когда за короткий промежуток времени происходит большое движение цены. Это может быть полезным, как при открытии новых позиций, так и при закрытии существующих.

Входные параметры

Основные

Seconds (по умолчанию = 10) — длина периода времени в секундах для расчета изменения цены.

(по умолчанию = 10) — длина периода времени в секундах для расчета изменения цены. ThresholdPoints (по умолчанию = 30) — пороговое значение в пунктах для срабатывания алертов (если настроены).

(по умолчанию = 30) — пороговое значение в пунктах для срабатывания алертов (если настроены). ThresholdPercentage (по умолчанию = 0.02) — пороговое значение в процентах для срабатывания алертов (если настроены).

(по умолчанию = 0.02) — пороговое значение в процентах для срабатывания алертов (если настроены). DiscardIfOlder (по умолчанию = 1) — отбросить расчет, если тики старше на заданное число секунд.

(по умолчанию = 1) — отбросить расчет, если тики старше на заданное число секунд. PriceToUse (по умолчанию = Bid) — тип цены для использования в расчетах. Может быть Ask (предложение), Bid (спрос) или Midprice (средняя).

Алерты

AlertBehaviror (по умолчанию = No alerts) — что делать при превышении порогового значения? No alerts — ничего не делать. Single alert until next breach — будет отправлен один сигнал, пока моментум снова не уменьшиться ниже порогового значения. Continuous alerts whenever condition is met — до тех пор, пока моментум будет выше порога, алерты будут срабатывать каждый тик. Alert on condition but with time limit on next alert — пока моментум выше порога, алерты будут срабатывать с заданной периодичностью (следующий входной параметр).

(по умолчанию = No alerts) — что делать при превышении порогового значения? AlertTimeLimitForRestricted (по умолчанию = 5) — пауза в секундах до следующего алерта. Работает только, если AlertBehaviror установлен равным Alert on condition but with time limit on next alert.

(по умолчанию = 5) — пауза в секундах до следующего алерта. Работает только, если установлен равным Alert on condition but with time limit on next alert. EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, встроенный попап-алерт появится при срабатывании какого-либо из условий.

(по умолчанию = false) — если true, встроенный попап-алерт появится при срабатывании какого-либо из условий. EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании какого-либо из условий будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.

(по умолчанию = false) — если true, при срабатывании какого-либо из условий будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта. EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании какого-либо из условий будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.

Display

Font Size (по умолчанию = 8) — размер шрифта индикатора.

(по умолчанию = 8) — размер шрифта индикатора. Up Color (по умолчанию = clrGreen ) — цвет текста при росте цены.

(по умолчанию = ) — цвет текста при росте цены. Down Color (по умолчанию = clrRed ) — цвет текста при падении цены.

(по умолчанию = ) — цвет текста при падении цены. No Change Color (по умолчанию = clrBlue ) — цвет текста при отсутствии изменения цены или, если не достаточно тиков.

(по умолчанию = ) — цвет текста при отсутствии изменения цены или, если не достаточно тиков. X Distance for Text (по умолчанию = 21) — горизонтальное расстояние в пикселях от выбранного угла экрана до текста.

(по умолчанию = 21) — горизонтальное расстояние в пикселях от выбранного угла экрана до текста. Y Distance for Text (по умолчанию = 20) — вертикальное расстояние в пикселях от выбранного угла экрана до текста.

(по умолчанию = 20) — вертикальное расстояние в пикселях от выбранного угла экрана до текста. Text Corner (по умолчанию = CORNER_LEFT_LOWER) — угол графика для отображения текста.

(по умолчанию = CORNER_LEFT_LOWER) — угол графика для отображения текста. Text Object Name (по умолчанию = "FM_Text") — название объекта для вывода значения моментума цены.

Скриншоты

Скриншот ниже показывает нормальный результат расчета моментума для растущей цены без превышения какого-либо из двух пороговых значений.

Следующий скриншот показывает индикатор в фазе сигнала. На нем также видно окно с алертами. Цвет текста — зеленый, что значит, что цена растет. Текста также увеличен в размере, что значит, что одно или оба пороговые значения были превышены.

Скриншот ниже показывает «Гибкий Моментум» в ситуации, когда расчет не может быть произведен из-за нехватки тиков.

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Внимание! Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

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