مؤشر الميتاتريدر Bollinger Squeeze Advanced —هو مؤشر مركب يتكون من عنصرين:

مقياس للاتجاه بناءً على "انضغاط" بولينجر باند و قناة كيلتنر .

رسم بياني لقوة ومؤشر الترند بناءً على واحد من المذبذبات الثمانية التالية: ستوكاستيك , CCI, RSI, الماكد, الزخم, نطاق ويليامز٪, ADX, DeMarker.

يتم رسم المؤشر في نافذة منفصلة من الرسم البياني كمدرج تكراري (هيستوجرام) مع عرض معلومات إضافية يتم تظليلها بلون وعرض الشموع ذات الصلة.يدعم التشغيل على عدة أطر زمنية وجميع أنواع التنبيهات. هذا المؤشر متوفر لإصدارات MT4 وMT5 من منصة التداول.

Bollinger Squeeze Advanced هو جزء من نظام مؤشر Not So Squeezy .

إذا كنت مهتمًا بمؤشرات Bollinger Squeeze، ربما تكون مهتمًا أيضًا بإصدارات أكثر بساطة من — Bollinger Squeeze Basic.

معلمات الإدخال

Timeframe (افتراضي = Current) — الإطار الزمني المستخدم في استخلاص البيانات. يستطيع المؤشر عرض بيانات الإطار الزمني الأكبر على مخطط إطار زمني أقل.

(افتراضي = Current) — الإطار الزمني المستخدم في استخلاص البيانات. يستطيع المؤشر عرض بيانات الإطار الزمني الأكبر على مخطط إطار زمني أقل. TriggerType (افتراضي = DeMarker) —مؤشر التذبذب لهيستوجرام قياس الترند.

(افتراضي = DeMarker) —مؤشر التذبذب لهيستوجرام قياس الترند. StochasticPeriod (افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لمؤشر الاستوكاستيك (إذا تم تعيينها عبر TriggerType ).

(افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لمؤشر الاستوكاستيك (إذا تم تعيينها عبر ). CCIPeriod (افتراضي = 50) — الفترة الزمنية لمؤشر CCI (إذا تم تعيينها عبر TriggerType ).

(افتراضي = 50) — الفترة الزمنية لمؤشر CCI (إذا تم تعيينها عبر ). RSIPeriod (افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لمؤشر RSI (إذا تم تعيينها عبر TriggerType ).

(افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لمؤشر RSI (إذا تم تعيينها عبر ). MACDFastEMAPeriod (افتراضي = 12) — الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك الآسي السريع لمؤشر الماكد (إذا تم تعيينها عبر TriggerType ).

(افتراضي = 12) — الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك الآسي السريع لمؤشر الماكد (إذا تم تعيينها عبر ). MACDSlowEMAPeriod (افتراضي = 26) — الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك الآسي البطيء لمؤشر الماكد (إذا تم تعيينها عبر TriggerType ).

(افتراضي = 26) — الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك الآسي البطيء لمؤشر الماكد (إذا تم تعيينها عبر ). MACDMACDEMAPeriod (افتراضي = 9) — الفترة الزمنية لخط الإشارة لمؤشر الماكد (إذا تم تعيينها عبر TriggerType ).

(افتراضي = 9) — الفترة الزمنية لخط الإشارة لمؤشر الماكد (إذا تم تعيينها عبر ). MomentumPeriod (افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لمؤشر الزخم (إذا تم تعيينها عبر TriggerType ).

(افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لمؤشر الزخم (إذا تم تعيينها عبر ). WilliamsPRPeriod (افتراضي = 24) — الفترة الزمنية لمؤشر نطاق ويليامز % (إذا تم تعيينها عبر TriggerType ).

(افتراضي = 24) — الفترة الزمنية لمؤشر نطاق ويليامز % (إذا تم تعيينها عبر ). ADXPeriod (افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لمؤشر ADX (إذا تم تعيينها عبر TriggerType ).

(افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لمؤشر ADX (إذا تم تعيينها عبر ). DeMarkerPeriod (افتراضي = 13) — الفترة الزمنية لمؤشر ديماركر (إذا تم تعيينها عبر TriggerType ).

(افتراضي = 13) — الفترة الزمنية لمؤشر ديماركر (إذا تم تعيينها عبر ). AlertOnSidewaysTrending (افتراضي = false) — إذا true، سيقوم المؤشر بإصدار تنبيهات عند تغير ظروف السوق من اتجاهي إلى عرضي و العكس صحيح.

(افتراضي = false) — إذا true، سيقوم المؤشر بإصدار تنبيهات عند تغير ظروف السوق من اتجاهي إلى عرضي و العكس صحيح. AlertOnZeroCross (افتراضي = false) — إذا true، سيُصدر المؤشر تنبيهات عندما يقطع المدرج التكراري (الهيستوجرام) خط الصفر أو المستويات المحددة في معلمتي الإدخال أدناه.

(افتراضي = false) — إذا true، سيُصدر المؤشر تنبيهات عندما يقطع المدرج التكراري (الهيستوجرام) خط الصفر أو المستويات المحددة في معلمتي الإدخال أدناه. AlertAboveLevel (افتراضي = 0) —مستوى التنبيه عندما ترتفع قيمة المؤشر أعلاه.

(افتراضي = 0) —مستوى التنبيه عندما ترتفع قيمة المؤشر أعلاه. AlertBelowLevel (افتراضي = 0) —مستوى التنبيه عندما تنخفض قيمة المؤشر أدناه.

(افتراضي = 0) —مستوى التنبيه عندما تنخفض قيمة المؤشر أدناه. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيستخدم المؤشر تنبيهات النوافذ المنبثقة الأصلية للميتاتريدر.

(افتراضي = false) — إذا true، سيستخدم المؤشر تنبيهات النوافذ المنبثقة الأصلية للميتاتريدر. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيستخدم المؤشر تنبيهات البريد الإلكتروني للميتاتريدر. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني.

(افتراضي = false) — إذا true، سيستخدم المؤشر تنبيهات البريد الإلكتروني للميتاتريدر. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني. EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيستخدم المؤشر تنبيهات الإشعارات الفورية للميتاتريدر. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات.

(افتراضي = false) — إذا true، سيستخدم المؤشر تنبيهات الإشعارات الفورية للميتاتريدر. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات. TriggerCandle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار تنبيهات في: Previous — أحدث شمعة مغلقة أوCurrent — الشمعة التي لم تكتمل بعد.

مثال واستراتيجية

يستخدم المؤشر واحد من مؤشرات التذبذب الثمانية لقياس قوة واتجاه الترند وعرض البيانات في شكل مدرج تكراري:

يتم تمييز موجات الترند الصاعد بأعمدة خضراء أعلى خط الصفر.

أعلى خط الصفر. يتم تمييز موجات الترند الهابط بأعمدة حمراء أسفل خط الصفر.

بالإضافة إلى ذلك، يعرض Bollinger Squeeze Advanced مقياسًا للتذبذب مدمج داخل الهيستوجرام الرئيسي. عندما يشير Bollinger Squeeze Advanced إلى سوق عرضية (البولينجر باند داخل قناة كيلتنر)، تتغير أعمدة الهيستوجرام إلى أعمدة زرقاء عريضة.

الفكرة الرئيسية وراء هذا المؤشر هو إنشاء نطاقات تداول خلال الفترات غير الاتجاهية في السوق (أعمدة الهيستوجرام زرقاء) بهدف الدخول عند الاختراقات السعرية والتبديل إلى الشموع العادية. سيساعدك الهيستوجرام على فهم مدى قوة الترند الحالي ويخبرك بالموعد المناسب للخروج من الصفقة عندما يضعف الاتجاه.