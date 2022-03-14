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«Продвинутый Bollinger Squeeze»
Индикатор для МетаТрейдера «Продвинутый Bollinger Squeeze» — это комплексный индикатор, состоящий из двух компонентов:
- Мера наличия тренда на основе соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера.
- Гистограмма направления и силы тренда, основанная на одном из следующих осцилляторов: Stochastic, CCI, RSI, MACD, Momentum, Williams % Range, ADX, DeMarker.
Индикатор отрисовывается в отдельном окне графика в виде гистограммы с дополнительной информацией в виде цвета и ширины ее прямоугольников. Он поддерживает работу в мультитаймфреймовом режиме и все виды алертов. Данный индикатор доступен как для МТ4, так и для МТ5.
«Продвинутый Bollinger Squeeze» — это часть набора индикаторов системы Not So Squeezy.
Если вам интересны индикаторы Bollinger Squeeze, вас может заинтересовать упрощенная версия данного индикатора — «Базовый Bollinger Squeeze».
Входные параметры
- Timeframe (по умолчанию = Current) — таймфрейм для взятия данных. Индикатор может отображать данные с более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма.
- TriggerType (по умолчанию = DeMarker) — выбор осциллятора для гистограммы тренда.
- StochasticPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора Stochastic (если выбран через параметр TriggerType).
- CCIPeriod (по умолчанию = 50) — период индикатора CCI (если выбран через параметр TriggerType).
- RSIPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора RSI (если выбран через параметр TriggerType).
- MACDFastEMAPeriod (по умолчанию = 12) — период быстрой скользящей средней индикатора MACD (если выбран через параметр TriggerType).
- MACDSlowEMAPeriod (по умолчанию = 26) — период медленной скользящей средней индикатора MACD (если выбран через параметр TriggerType).
- MACDMACDEMAPeriod (по умолчанию = 9) — период сигнальной линии индикатора MACD (если выбран через параметр TriggerType).
- MomentumPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора Momentum (если выбран через параметр TriggerType).
- WilliamsPRPeriod (по умолчанию = 24) — период индикатора Williams % Range (если выбран через параметр TriggerType).
- ADXPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора ADX (если выбран через параметр TriggerType).
- DeMarkerPeriod (по умолчанию = 13) — период индикатора DeMarker (если выбран через параметр TriggerType).
- AlertOnSidewaysTrending (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет выдавать алерты, когда рынок будет меняться с трендового на боковой и обратно.
- AlertOnZeroCross (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет выдавать алерты, когда гистограмма будет пересекать или линию ноля или уровни, заданные в следующих двух входных параметрах.
- AlertAboveLevel (по умолчанию = 0) — уровень для алерта, когда значение индикатора поднимается выше его.
- AlertBelowLevel (по умолчанию = 0) — уровень для алерта, когда значение индикатора опускается ниже его.
- EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер для алертов.
- EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать электронную почту для алертов. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
- EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать пуш-уведомления для отправки алертов на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
- TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.
Пример и стратегия
Индикатор использует один из восьми осцилляторов для измерения силы и направления тренда и отображает эти данные в виде гистограммы:
- Восходящие волны тренда отмечаются в виде зеленых прямоугольников выше нулевой линии.
- Нисходящие волны тренда отмечаются в виде красных прямоугольников ниже нулевой линии.
Дополнительно, «Продвинутый Bollinger Squeeze» предлагает индикатор волатильности, встроенный в основную гистограмму. Когда он показывает боковой рынок (полосы Боллинджера внутри канала Кельтнера), прямоугольники гистограммы меняются на широкие синие.
Основная идея этого индикатора состоит в том, чтобы определить торговый диапазон во время фазы бокового рынка (синие прямоугольники) и войти на его прорыве при переключении на обычные прямоугольники. Гистограмма подскажет силу текущего тренда и поможет выйти из позиции при его ослаблении.
Скачать (ver. 1.01, 2023-12-04)«Продвинутый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 4 (в zip-архиве) «Продвинутый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 4 «Продвинутый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 5 (в zip-архиве) «Продвинутый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 5
Вы можете открыть торговый счет с любым из Форекс-брокеров с MT4, чтобы свободно использовать представленный здесь индикатор для платформы МетаТрейдер 4. Если вы хотите использовать версию индикатора для МТ5, то вам понадобится счет у одного из брокеров, которые предоставляют платформу МетаТрейдер 5.
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Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
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Список изменений
Версия 1.01 - 2023-12-04
- Добавлена поддержка работы в мультитаймфреймовом режиме.
- Добавлены изменяемые уровни для алертов.
- Исправлен баг с алертами при переключении с трендового на боковой рынок
Версия 1.00 - 2022-03-14
- Первый релиз индикатора «Продвинутый Bollinger Squeeze» на EarnForex.com.