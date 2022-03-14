Индикатор для МетаТрейдера «Продвинутый Bollinger Squeeze» — это комплексный индикатор, состоящий из двух компонентов:

Мера наличия тренда на основе соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера.

Гистограмма направления и силы тренда, основанная на одном из следующих осцилляторов: Stochastic, CCI, RSI, MACD, Momentum, Williams % Range, ADX, DeMarker.

Индикатор отрисовывается в отдельном окне графика в виде гистограммы с дополнительной информацией в виде цвета и ширины ее прямоугольников. Он поддерживает работу в мультитаймфреймовом режиме и все виды алертов. Данный индикатор доступен как для МТ4, так и для МТ5.

«Продвинутый Bollinger Squeeze» — это часть набора индикаторов системы Not So Squeezy.

Если вам интересны индикаторы Bollinger Squeeze, вас может заинтересовать упрощенная версия данного индикатора — «Базовый Bollinger Squeeze».

Входные параметры

Timeframe (по умолчанию = Current) — таймфрейм для взятия данных. Индикатор может отображать данные с более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма.

(по умолчанию = Current) — таймфрейм для взятия данных. Индикатор может отображать данные с более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма. TriggerType (по умолчанию = DeMarker) — выбор осциллятора для гистограммы тренда.

(по умолчанию = DeMarker) — выбор осциллятора для гистограммы тренда. StochasticPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора Stochastic (если выбран через параметр TriggerType ).

(по умолчанию = 14) — период индикатора Stochastic (если выбран через параметр ). CCIPeriod (по умолчанию = 50) — период индикатора CCI (если выбран через параметр TriggerType ).

(по умолчанию = 50) — период индикатора CCI (если выбран через параметр ). RSIPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора RSI (если выбран через параметр TriggerType ).

(по умолчанию = 14) — период индикатора RSI (если выбран через параметр ). MACDFastEMAPeriod (по умолчанию = 12) — период быстрой скользящей средней индикатора MACD (если выбран через параметр TriggerType ).

(по умолчанию = 12) — период быстрой скользящей средней индикатора MACD (если выбран через параметр ). MACDSlowEMAPeriod (по умолчанию = 26) — период медленной скользящей средней индикатора MACD (если выбран через параметр TriggerType ).

(по умолчанию = 26) — период медленной скользящей средней индикатора MACD (если выбран через параметр ). MACDMACDEMAPeriod (по умолчанию = 9) — период сигнальной линии индикатора MACD (если выбран через параметр TriggerType ).

(по умолчанию = 9) — период сигнальной линии индикатора MACD (если выбран через параметр ). MomentumPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора Momentum (если выбран через параметр TriggerType ).

(по умолчанию = 14) — период индикатора Momentum (если выбран через параметр ). WilliamsPRPeriod (по умолчанию = 24) — период индикатора Williams % Range (если выбран через параметр TriggerType ).

(по умолчанию = 24) — период индикатора Williams % Range (если выбран через параметр ). ADXPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора ADX (если выбран через параметр TriggerType ).

(по умолчанию = 14) — период индикатора ADX (если выбран через параметр ). DeMarkerPeriod (по умолчанию = 13) — период индикатора DeMarker (если выбран через параметр TriggerType ).

(по умолчанию = 13) — период индикатора DeMarker (если выбран через параметр ). AlertOnSidewaysTrending (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет выдавать алерты, когда рынок будет меняться с трендового на боковой и обратно.

(по умолчанию = false) — если true, индикатор будет выдавать алерты, когда рынок будет меняться с трендового на боковой и обратно. AlertOnZeroCross (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет выдавать алерты, когда гистограмма будет пересекать или линию ноля или уровни, заданные в следующих двух входных параметрах.

(по умолчанию = false) — если true, индикатор будет выдавать алерты, когда гистограмма будет пересекать или линию ноля или уровни, заданные в следующих двух входных параметрах. AlertAboveLevel (по умолчанию = 0) — уровень для алерта, когда значение индикатора поднимается выше его.

(по умолчанию = 0) — уровень для алерта, когда значение индикатора поднимается выше его. AlertBelowLevel (по умолчанию = 0) — уровень для алерта, когда значение индикатора опускается ниже его.

(по умолчанию = 0) — уровень для алерта, когда значение индикатора опускается ниже его. EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер для алертов.

(по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер для алертов. EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать электронную почту для алертов. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.

(по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать электронную почту для алертов. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта. EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать пуш-уведомления для отправки алертов на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.

(по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать пуш-уведомления для отправки алертов на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления. TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.

Пример и стратегия

Индикатор использует один из восьми осцилляторов для измерения силы и направления тренда и отображает эти данные в виде гистограммы:

Восходящие волны тренда отмечаются в виде зеленых прямоугольников выше нулевой линии.

прямоугольников выше нулевой линии. Нисходящие волны тренда отмечаются в виде красных прямоугольников ниже нулевой линии.

Дополнительно, «Продвинутый Bollinger Squeeze» предлагает индикатор волатильности, встроенный в основную гистограмму. Когда он показывает боковой рынок (полосы Боллинджера внутри канала Кельтнера), прямоугольники гистограммы меняются на широкие синие.

Основная идея этого индикатора состоит в том, чтобы определить торговый диапазон во время фазы бокового рынка (синие прямоугольники) и войти на его прорыве при переключении на обычные прямоугольники. Гистограмма подскажет силу текущего тренда и поможет выйти из позиции при его ослаблении.