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«Продвинутый Bollinger Squeeze»

Индикатор для МетаТрейдера «Продвинутый Bollinger Squeeze» — это комплексный индикатор, состоящий из двух компонентов:

Индикатор отрисовывается в отдельном окне графика в виде гистограммы с дополнительной информацией в виде цвета и ширины ее прямоугольников. Он поддерживает работу в мультитаймфреймовом режиме и все виды алертов. Данный индикатор доступен как для МТ4, так и для МТ5.

«Продвинутый Bollinger Squeeze» — это часть набора индикаторов системы Not So Squeezy.

 

Если вам интересны индикаторы Bollinger Squeeze, вас может заинтересовать упрощенная версия данного индикатора — «Базовый Bollinger Squeeze».

Входные параметры

  • Timeframe (по умолчанию = Current) — таймфрейм для взятия данных. Индикатор может отображать данные с более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма.
  • TriggerType (по умолчанию = DeMarker) — выбор осциллятора для гистограммы тренда.
  • StochasticPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора Stochastic (если выбран через параметр TriggerType).
  • CCIPeriod (по умолчанию = 50) — период индикатора CCI (если выбран через параметр TriggerType).
  • RSIPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора RSI (если выбран через параметр TriggerType).
  • MACDFastEMAPeriod (по умолчанию = 12) — период быстрой скользящей средней индикатора MACD (если выбран через параметр TriggerType).
  • MACDSlowEMAPeriod (по умолчанию = 26) — период медленной скользящей средней индикатора MACD (если выбран через параметр TriggerType).
  • MACDMACDEMAPeriod (по умолчанию = 9) — период сигнальной линии индикатора MACD (если выбран через параметр TriggerType).
  • MomentumPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора Momentum (если выбран через параметр TriggerType).
  • WilliamsPRPeriod (по умолчанию = 24) — период индикатора Williams % Range (если выбран через параметр TriggerType).
  • ADXPeriod (по умолчанию = 14) — период индикатора ADX (если выбран через параметр TriggerType).
  • DeMarkerPeriod (по умолчанию = 13) — период индикатора DeMarker (если выбран через параметр TriggerType).
  • AlertOnSidewaysTrending (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет выдавать алерты, когда рынок будет меняться с трендового на боковой и обратно.
  • AlertOnZeroCross (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет выдавать алерты, когда гистограмма будет пересекать или линию ноля или уровни, заданные в следующих двух входных параметрах.
  • AlertAboveLevel (по умолчанию = 0) — уровень для алерта, когда значение индикатора поднимается выше его.
  • AlertBelowLevel (по умолчанию = 0) — уровень для алерта, когда значение индикатора опускается ниже его.
  • EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер для алертов.
  • EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать электронную почту для алертов. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
  • EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать пуш-уведомления для отправки алертов на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
  • TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.

Пример и стратегия

Пример графика с индикатором «Продвинутый Bollinger Squeeze» в торговой платформе МетаТрейдер 4

Индикатор использует один из восьми осцилляторов для измерения силы и направления тренда и отображает эти данные в виде гистограммы:

  • Восходящие волны тренда отмечаются в виде зеленых прямоугольников выше нулевой линии.
  • Нисходящие волны тренда отмечаются в виде красных прямоугольников ниже нулевой линии.

Дополнительно, «Продвинутый Bollinger Squeeze» предлагает индикатор волатильности, встроенный в основную гистограмму. Когда он показывает боковой рынок (полосы Боллинджера внутри канала Кельтнера), прямоугольники гистограммы меняются на широкие синие.

Основная идея этого индикатора состоит в том, чтобы определить торговый диапазон во время фазы бокового рынка (синие прямоугольники) и войти на его прорыве при переключении на обычные прямоугольники. Гистограмма подскажет силу текущего тренда и поможет выйти из позиции при его ослаблении.

Скачать (ver. 1.01, 2023-12-04)

«Продвинутый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 4 (в zip-архиве)Скачать «Продвинутый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 4Скачать «Продвинутый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 5 (в zip-архиве)Скачать «Продвинутый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 5Скачать

 

Вы можете открыть торговый счет с любым из Форекс-брокеров с MT4, чтобы свободно использовать представленный здесь индикатор для платформы МетаТрейдер 4. Если вы хотите использовать версию индикатора для МТ5, то вам понадобится счет у одного из брокеров, которые предоставляют платформу МетаТрейдер 5.

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Внимание!

Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!

Список изменений

Версия 1.01 - 2023-12-04

  • Добавлена поддержка работы в мультитаймфреймовом режиме.
  • Добавлены изменяемые уровни для алертов.
  • Исправлен баг с алертами при переключении с трендового на боковой рынок

Версия 1.00 - 2022-03-14

  • Первый релиз индикатора «Продвинутый Bollinger Squeeze» на EarnForex.com.