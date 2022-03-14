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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
布林线挤压高级版（Bollinger Squeeze Advanced）
布林线挤压高级版 MetaTrader 指标 - 是一项包括两个要素的复杂指标：
这项指标在图表的单独窗口中绘制为直方图，并附有由图柱颜色和宽度所传达的额外信息。它支持跨时间周期（MTF）操作以及各种类型的提醒。这项指标适用于交易平台的 MT4 和 MT5 版本。
布林线挤压高级版指标（Bollinger Squeeze Advanced）属于“Not So Squeezy”指标系统的一部分。
输入参数
- Timeframe (默认 = 当前) - 用于从中提取数据的时间周期。该指标可以在较低的时间周期图表上显示更高时间周期的数据。
- TriggerType (默认 = DeMarker) - 用于趋势测量直方图的震荡指标。
- StochasticPeriod (默认 = 14) - 随机指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。
- CCIPeriod (默认 = 50) - CCI 指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。
- RSIPeriod (默认 = 14) - RSI 指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置)。
- MACDFastEMAPeriod (默认 = 12) - MACD 指标的快速 EMA 周期（如果有通过 TriggerType 设置）。
- MACDSlowEMAPeriod (默认 = 26) - MACD 指标的慢速 EMA 周期（如果有通过 TriggerType 设置）。
- MACDMACDEMAPeriod (默认 = 9) - MACD 指标的信号线周期（如果通过 TriggerType 设置）。
- MomentumPeriod (默认 = 14) - 动量指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。
- WilliamsPRPeriod (默认 = 24) - 威廉姆斯百分比范围指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。
- ADXPeriod (默认 = 14) - ADX 指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。
- DeMarkerPeriod (默认 = 13) - DeMarker 指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。
- AlertOnSidewaysTrending (默认 = false) - 如果为 true，则指标将在市场行情从趋势变为横盘时发出提醒，反之亦然。
- AlertOnZeroCross (默认 = false) - 如果为 true，则当直方图穿过零线或通过下方两项输入参数定义的水平时，指标将发出提醒。
- AlertAboveLevel (默认 = 0) - 当指标值高于此水平时，发出提醒。
- AlertBelowLevel (默认 = 0) - 当指标值低于此水平时，发出提醒。
- EnableNativeAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则指标会使用 MetaTrader 的本地弹出提醒。
- EnableEmailAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则指标会启用 MetaTrader 的邮件提醒。应在MetaTrader中正确地设置邮件，设置方式为：工具->选项->邮件。
- EnablePushAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则指标会启用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为：工具->选项->通知。
- TriggerCandle (默认 = Previous) - 要发出提醒的蜡烛图：Previous — 刚结束的蜡烛图，或Current尚未完成的蜡烛图。
示例与策略
这项指标使用八个震荡指标中的一个来衡量趋势的强度和方向，并将其显示为直方图：
- 上升趋势波位于零线上方，用绿色柱标记。
- 下降趋势波位于零线下方，用红色柱标记。
此外，布林线挤压高级版指标还提供内置于主直方图中的波动性衡量方法。当布林线压缩指标显示横盘市场（布林带位于肯特纳通道内）时，直方图的柱形会变宽和变蓝。
这项指标背后的主要理念是在市场的非趋势阶段（蓝色直方图柱）建立交易区间，以进入突破并切换到正常柱。直方图有助于您了解当前趋势的强度，并告诉您何时应根据趋势减弱而离场。
下载 (ver. 1.01, 2023-12-04)MetaTrader 4 布林线挤压高级版（压缩版） MetaTrader 4 布林线挤压高级版 MetaTrader 5 布林线挤压高级版（压缩版） MetaTrader 5 布林线挤压高级版
您可以在任何 MT4 外汇经纪商处开立交易账户，然后您可以自由地使用此处提供的 MetaTrader 4 版指标。如果您想使用这些指标的 MT5 版本，您需要去支持 MetaTrader 5 的经纪商处开立账户。
探讨
您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去指标论坛上与其他交易者及 MQL 程序员讨论关于布林线挤压高级版指标的问题。
更新日志
1.01 - 2023/12/4
- 增加了对跨时间周期操作的支持。
- 增加了可自定义的提醒级别。
- 修复了有关切换到“横盘”市场模式的提醒错误。
1.00 - 2022/3/14
- EarnForex.com 首次发布布林线挤压高级版指标。