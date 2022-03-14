布林线挤压高级版 MetaTrader 指标 - 是一项包括两个要素的复杂指标：

基于布林带和肯特纳通道“挤压”的趋势衡量方法。

基于以下八项震荡指标之一的趋势方向和强度直方图：随机指标、CCI、RSI、MACD、动量, 威廉姆斯百分比范围指标、ADX、DeMarker.

这项指标在图表的单独窗口中绘制为直方图，并附有由图柱颜色和宽度所传达的额外信息。它支持跨时间周期（MTF）操作以及各种类型的提醒。这项指标适用于交易平台的 MT4 和 MT5 版本。

布林线挤压高级版指标（Bollinger Squeeze Advanced）属于“Not So Squeezy”指标系统的一部分。

如果您对布林线挤压指标感兴趣，您可能也会对它的简化版感兴趣——布林线挤压简单版指标（Bollinger Squeeze Basic）。

输入参数

Timeframe (默认 = 当前) - 用于从中提取数据的时间周期。该指标可以在较低的时间周期图表上显示更高时间周期的数据。

(默认 = 当前) - 用于从中提取数据的时间周期。该指标可以在较低的时间周期图表上显示更高时间周期的数据。 TriggerType (默认 = DeMarker) - 用于趋势测量直方图的震荡指标。

(默认 = DeMarker) - 用于趋势测量直方图的震荡指标。 StochasticPeriod (默认 = 14) - 随机指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。

(默认 = 14) - 随机指标的周期（如果有通过 设置）。 CCIPeriod (默认 = 50) - CCI 指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。

(默认 = 50) - CCI 指标的周期（如果有通过 设置）。 RSIPeriod (默认 = 14) - RSI 指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置)。

(默认 = 14) - RSI 指标的周期（如果有通过 设置)。 MACDFastEMAPeriod (默认 = 12) - MACD 指标的快速 EMA 周期（如果有通过 TriggerType 设置）。

(默认 = 12) - MACD 指标的快速 EMA 周期（如果有通过 设置）。 MACDSlowEMAPeriod (默认 = 26) - MACD 指标的慢速 EMA 周期（如果有通过 TriggerType 设置）。

(默认 = 26) - MACD 指标的慢速 EMA 周期（如果有通过 设置）。 MACDMACDEMAPeriod (默认 = 9) - MACD 指标的信号线周期（如果通过 TriggerType 设置）。

(默认 = 9) - MACD 指标的信号线周期（如果通过 设置）。 MomentumPeriod (默认 = 14) - 动量指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。

(默认 = 14) - 动量指标的周期（如果有通过 设置）。 WilliamsPRPeriod (默认 = 24) - 威廉姆斯百分比范围指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。

(默认 = 24) - 威廉姆斯百分比范围指标的周期（如果有通过 设置）。 ADXPeriod (默认 = 14) - ADX 指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。

(默认 = 14) - ADX 指标的周期（如果有通过 设置）。 DeMarkerPeriod (默认 = 13) - DeMarker 指标的周期（如果有通过 TriggerType 设置）。

(默认 = 13) - DeMarker 指标的周期（如果有通过 设置）。 AlertOnSidewaysTrending (默认 = false) - 如果为 true，则指标将在市场行情从趋势变为横盘时发出提醒，反之亦然。

(默认 = false) - 如果为 true，则指标将在市场行情从趋势变为横盘时发出提醒，反之亦然。 AlertOnZeroCross (默认 = false) - 如果为 true，则当直方图穿过零线或通过下方两项输入参数定义的水平时，指标将发出提醒。

(默认 = false) - 如果为 true，则当直方图穿过零线或通过下方两项输入参数定义的水平时，指标将发出提醒。 AlertAboveLevel (默认 = 0) - 当指标值高于此水平时，发出提醒。

(默认 = 0) - 当指标值高于此水平时，发出提醒。 AlertBelowLevel (默认 = 0) - 当指标值低于此水平时，发出提醒。

(默认 = 0) - 当指标值低于此水平时，发出提醒。 EnableNativeAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则指标会使用 MetaTrader 的本地弹出提醒。

(默认 = false) - 如果为 true，则指标会使用 MetaTrader 的本地弹出提醒。 EnableEmailAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则指标会启用 MetaTrader 的邮件提醒。应在MetaTrader中正确地设置邮件，设置方式为：工具->选项->邮件。

(默认 = false) - 如果为 true，则指标会启用 MetaTrader 的邮件提醒。应在MetaTrader中正确地设置邮件，设置方式为：工具->选项->邮件。 EnablePushAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则指标会启用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为：工具->选项->通知。

(默认 = false) - 如果为 true，则指标会启用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为：工具->选项->通知。 TriggerCandle (默认 = Previous) - 要发出提醒的蜡烛图：Previous — 刚结束的蜡烛图，或Current尚未完成的蜡烛图。

示例与策略

这项指标使用八个震荡指标中的一个来衡量趋势的强度和方向，并将其显示为直方图：

上升趋势波位于零线上方，用 绿色 柱标记。

柱标记。 下降趋势波位于零线下方，用 红色 柱标记。

此外，布林线挤压高级版指标还提供内置于主直方图中的波动性衡量方法。当布林线压缩指标显示横盘市场（布林带位于肯特纳通道内）时，直方图的柱形会变宽和变蓝。

这项指标背后的主要理念是在市场的非趋势阶段（蓝色直方图柱）建立交易区间，以进入突破并切换到正常柱。直方图有助于您了解当前趋势的强度，并告诉您何时应根据趋势减弱而离场。