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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: easyMarkets
Esta página describe el bróker de Forex easyMarkets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
Corredor de padres
easyMarkets (easy-markets.com)
subcorredor 0
No disponible en EE. UU.
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Programa de afiliación
- Educación gratis
- Orden de stop-loss garantizada
Compañías
EF Worldwide Ltd
Países prohibidos
Afganistán
Bielorrusia
Birmania
Burundi
Cambodia
Chad
Comoras
Corea del Norte
Cuba
Eritrea
Estados Unidos
Fiyi
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Haití
Irak
Irán
Islas Caimán
Israel
Libia
Mozambique
Palaos
Panamá
República Democrática Popular Lao
República Democrática del Congo
República del Congo
Rusia
Siria
Somalia
Sudán
Sudán del Sur
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Vanuatu
Venezuela
Yemen
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
Perfect Money
BPAY
iDEAL
SOFORT
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
giropay
Ethereum
Bitcoin Cash
Tether (USDT)
AstroPay
USD Coin (USDC)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
TradingView
easyMarkets Web Platform
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CAD
Dólar canadiense
CHF
Franco suizo
CNY
Yuan chino
CZK
Corona checa
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
HKD
Dólar de Hong Kong
JPY
Yen
MXN
Peso mexicano
NOK
Corona noruega
PLN
Złoty
SEK
Corona sueca
SGD
Dólar de Singapur
TRY
Lira turca
TWD
Nuevo dólar taiwanés
USD
Dólar de los Estados Unidos
ZAR
Rand sudafricano
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVA/USD
BRT/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/AUD
CHF/JPY
CHZ/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/USD
EUR/ZAR
GAS/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
GBP/ZAR
HEO/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/SGD
USD/ZAR
XMR/USD
XRP/USD
Regulación
ASIC, 246566
FSA (Seychelles), SD056
FSC (IVB), SIBA/L/20/1135
FSCA (Sudáfrica), 54018
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Polaco
Portugués
Ruso
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Alemán
Griego
Español
Francés
Hebreo
Polaco
Portugués
Ruso
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Fóro
Oficina
Teams
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Standard MT4 (EU)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30
Stocks
1:30
Cryptocurrencies
1:30
Standard MT4Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:100
Cryptocurrencies
1:100
easyMarketAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Stocks
1:200
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Premium MT4Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta2.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Stocks
1:400
Indexes
1:400
Cryptocurrencies
1:100
easyMarket (EU)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Stocks
1:30
Indexes
1:30
Cryptocurrencies
1:30
MT5 (EU)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Stocks
1:30
Indexes
1:30
Cryptocurrencies
1:30
MT5Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:40
Indexes
1:400
Cryptocurrencies
1:400