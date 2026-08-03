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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: easyMarkets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس easyMarkets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ easyMarkets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
الوسيط الأم
easyMarkets (easy-markets.com)
وسيط فرعي 0
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
- أمر وقف الخسارة المضمون
شركات
EF Worldwide Ltd
الدول المحظورة
أفغانستان
إريتريا
إسرائيل
الجمهورية العربية السورية
السودان
الصومال
العراق
الكونغو
الولايات المتحدة
اليمن
بالاو
بنما
بوروندي
تركمانستان
ترينيداد وتوباغو
تشاد
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جزر كايمان
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جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية
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غينيا
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غينيا بيساو
فانواتو
فنزويلا
فيجي
كمبوديا
كوبا
ليبيا
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ميانمار
هايتي
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GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
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NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/SGD
USD/ZAR
XMR/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 246566
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD056
هيئة الخدمات المالية (جزر العذراء البريطانية), SIBA/L/20/1135
FSCA (جنوب إفريقيا), 54018
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
البولندية
البرتغالية
الروسية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفرنسية
العبرية
البولندية
البرتغالية
الروسية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المنتدى
المكتب
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standard MT4 (EU)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30
Stocks
1:30
Cryptocurrencies
1:30
Standard MT4فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:100
Cryptocurrencies
1:100
easyMarketفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Stocks
1:200
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Premium MT4فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$2,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Stocks
1:400
Indexes
1:400
Cryptocurrencies
1:100
easyMarket (EU)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Stocks
1:30
Indexes
1:30
Cryptocurrencies
1:30
MT5 (EU)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Stocks
1:30
Indexes
1:30
Cryptocurrencies
1:30
MT5فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:40
Indexes
1:400
Cryptocurrencies
1:400