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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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روبوفوركس: تداول العملات المشفرة والفوركس
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الملف التعريفي للوسيط: easyMarkets

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس easyMarkets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ easyMarkets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

الوسيط الأم
easyMarkets (easy-markets.com)
وسيط فرعي 0
easyMarkets (EU)
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
  • المدير الشخصي
  • مسابقات التداول
  • الحسابات المنفصلة
  • برنامج الشراكة
  • تعليم مجاني
  • أمر وقف الخسارة المضمون
يزور

شركات
EF Worldwide Ltd
تأسست في: 2001
على الأنترنت منذ: 2001
تصنيف الوسيط
easyMarkets
8.5 / 10
18 تقييمات مؤهلة
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XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 246566
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD056
هيئة الخدمات المالية (جزر العذراء البريطانية), SIBA/L/20/1135
FSCA (جنوب إفريقيا), 54018
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