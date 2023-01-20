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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: M4Markets
Данная страница описывает Форекс-брокера M4Markets. Это — не официальный сайт M4Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
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- Личный менеджер
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- MAM
- Бесплатное образование
Компании
Trinota Markets Limited
Запрещенные страны
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Судан
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Neteller
UnionPay
Perfect Money
Местный банковский платеж
FasaPay
bitwallet
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
JPY
Японская иена
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/DKK
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
DOG/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
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USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
Регулирование
FSA (Сейшельские Острова), SD035
CySEC, 301/16
DFSA (Дубай), F007051
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Персидский
Индонезийский
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Малайский
Португальский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
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Итальянский
Малайский
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Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Teams
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Скоро
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Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Futures
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:200
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
Raw SpreadОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Futures
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:200
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
PremiumОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Futures
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:200
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
CentОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000