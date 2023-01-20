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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: M4Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس M4Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ M4Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- MAM
- تعليم مجاني
شركات
Trinota Markets Limited
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
السودان
الولايات المتحدة
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
كندا
كوبا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
Neteller
UnionPay
Perfect Money
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
FasaPay
bitwallet
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
JPY
الين الياباني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/DKK
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
DOG/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD035
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 301/16
DFSA (دبي), F007051
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفارسية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الإيطالية
الملايو
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
Teams
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
قريبا
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Futures
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:200
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
Raw Spreadفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Futures
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:200
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
Premiumفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Futures
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:200
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
Centفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000