Resultados populares
Herramientas
/es/asesores-expertos-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: M4Markets
Esta página describe el bróker de Forex M4Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- MAM
- Educación gratis
Compañías
Trinota Markets Limited
Países prohibidos
Canadá
Corea del Norte
Cuba
Estados Unidos
Siria
Sudán
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Neteller
UnionPay
Perfect Money
Transferencia bancaria local
FasaPay
bitwallet
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
JPY
Yen
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/DKK
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
DOG/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
Regulación
FSA (Seychelles), SD035
CySEC, 301/16
DFSA (Dubái), F007051
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Persa
Indonesio
Italiano
Japonés
Malayo
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Español
Italiano
Malayo
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Teams
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Próximamente
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Futures
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:200
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
Raw SpreadAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Futures
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:200
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
PremiumAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Futures
1:50
Indexes
1:50
Metals
1:200
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
CentAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000