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Профиль брокера: LiteFinance

Данная страница описывает Форекс-брокера LiteFinance. Это — не официальный сайт LiteFinance, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.

LiteFinance (litefinance.org)
Недоступен для трейдеров из США
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Компании
LiteForex Investments Limited, Liteforex (Europe) Ltd
Основан в: 2005
Онлайн с: 2005
Рейтинг брокера
LiteFinance
6.1 / 10
73 отзыва с рейтингом
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Запрещенные страны
Австрия
Австрия
Бельгия
Бельгия
Венгрия
Венгрия
Германия
Германия
Греция
Греция
Дания
Дания
Израиль
Израиль
Ирландия
Ирландия
Исландия
Исландия
Испания
Испания
Италия
Италия
Кипр
Кипр
Латвия
Латвия
Литва
Литва
Лихтенштейн
Лихтенштейн
Люксембург
Люксембург
Мальта
Мальта
Нидерланды
Нидерланды
Норвегия
Норвегия
Португалия
Португалия
Румыния
Румыния
Словакия
Словакия
Словения
Словения
Соединенные Штаты Америки
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Финляндия
Франция
Франция
Хорватия
Хорватия
Чехия
Чехия
Швеция
Швеция
Эстония
Эстония
Япония
Япония
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
AliPay
Litecoin
Bitcoin
Операторы мобильной связи
Ethereum
Monero
Bitcoin Cash
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
M-Pesa
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
WebTrader
cTrader
Валюта счета
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
RUB
Российский рубль
USD
Доллар США
Валютные пары
APT/USD
AR/USD
ARB/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/BTC
BCH/ETH
BTC/EUR
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CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
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EDO/USD
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ETC/BTC
ETC/USD
ETH/BTC
ETH/LTC
ETH/USD
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GBP/AUD
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LTC/BTC
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NEO/BTC
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NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OP/USD
RENDER/USD
SAN/USD
SUI/USD
TAO/USD
TON/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
WIF/USD
XMR/BTC
XMR/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/BTC
XRP/USD
ZEC/BTC
ZEC/USD
Регулирование
CySEC, 093/08 (only LiteForex (Europe) Limited www.liteforex.eu)
FSC (Маврикий), GB20025921
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Греческий
Испанский
Французский
Индонезийский
Итальянский
Малайский
Польский
Португальский
Русский
Тайский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Испанский
Индонезийский
Малайский
Русский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Форум
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Цена в месяц
15 $
Рибейты за 1 станд. лот
15
Скриншот сайта

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