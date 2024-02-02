Популярные запросы
Образование
/ru/форекс-курс/
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: LiteFinance
Данная страница описывает Форекс-брокера LiteFinance. Это — не официальный сайт LiteFinance, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Процентная ставка на баланс
- Соревновая трейдеров
- VPS
- Партнерская программа
Компании
LiteForex Investments Limited, Liteforex (Europe) Ltd
Запрещенные страны
Австрия
Бельгия
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швеция
Эстония
Япония
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
AliPay
Litecoin
Bitcoin
Операторы мобильной связи
Ethereum
Monero
Bitcoin Cash
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
M-Pesa
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
WebTrader
cTrader
Валюта счета
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
RUB
Российский рубль
USD
Доллар США
Валютные пары
APT/USD
AR/USD
ARB/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/BTC
BCH/ETH
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DSH/BTC
EDO/USD
EOS/USD
ETC/BTC
ETC/USD
ETH/BTC
ETH/LTC
ETH/USD
ETP/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
FTM/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
GRT/USD
HBAR/USD
INJ/USD
IOT/USD
JASMY/USD
LTC/BTC
LTC/USD
NEO/BTC
NEO/USD
NOT/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OP/USD
RENDER/USD
SAN/USD
SUI/USD
TAO/USD
TON/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
WIF/USD
XMR/BTC
XMR/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/BTC
XRP/USD
ZEC/BTC
ZEC/USD
Регулирование
CySEC, 093/08 (only LiteForex (Europe) Limited www.liteforex.eu)
FSC (Маврикий), GB20025921
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Греческий
Испанский
Французский
Индонезийский
Итальянский
Малайский
Польский
Португальский
Русский
Тайский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Испанский
Индонезийский
Малайский
Русский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Форум
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Цена в месяц
15 $
Рибейты за 1 станд. лот
15
Скриншот сайта
Типы счетов
ClassicОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Oil
1:50
Кредитное плечо
Oil
1:50
Indexes
1:100
ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:50
ECN (EU)Открыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30
Classic (EU)Открыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30