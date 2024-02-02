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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: LiteFinance
Esta página describe el bróker de Forex LiteFinance. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Tipo de interés de fondos
- Concursos de comercio
- VPS
- Programa de afiliación
Compañías
LiteForex Investments Limited, Liteforex (Europe) Ltd
Países prohibidos
Alemania
Austria
Bélgica
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Noruega
Países Bajos
Portugal
República Checa
Rumania
Suecia
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
AliPay
Litecoin
Bitcoin
Operadores de telefonía móvil
Ethereum
Monero
Bitcoin Cash
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
M-Pesa
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
WebTrader
cTrader
Divisas de la cuenta
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
RUB
Rublo ruso
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
APT/USD
AR/USD
ARB/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/BTC
BCH/ETH
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DSH/BTC
EDO/USD
EOS/USD
ETC/BTC
ETC/USD
ETH/BTC
ETH/LTC
ETH/USD
ETP/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
FTM/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
GRT/USD
HBAR/USD
INJ/USD
IOT/USD
JASMY/USD
LTC/BTC
LTC/USD
NEO/BTC
NEO/USD
NOT/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OP/USD
RENDER/USD
SAN/USD
SUI/USD
TAO/USD
TON/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
WIF/USD
XMR/BTC
XMR/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/BTC
XRP/USD
ZEC/BTC
ZEC/USD
Regulación
CySEC, 093/08 (only LiteForex (Europe) Limited www.liteforex.eu)
FSC (Mauricio), GB20025921
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Griego
Español
Francés
Indonesio
Italiano
Malayo
Polaco
Portugués
Ruso
Tailandés
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Español
Indonesio
Malayo
Ruso
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Fóro
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
Precio por mes
15 $
Descuentos por 1 lote estándar
15
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
ClassicAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Oil
1:50
Apalancamiento
Oil
1:50
Indexes
1:100
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:50
ECN (EU)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30
Classic (EU)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30