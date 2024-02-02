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Position Sizer

Un asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
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Perfil de bróker: LiteFinance

Esta página describe el bróker de Forex LiteFinance. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.

LiteFinance (litefinance.org)
No disponible en EE. UU.
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Compañías
LiteForex Investments Limited, Liteforex (Europe) Ltd
Fundado en: 2005
En linea desde: 2005
Calificación del corredor
LiteFinance
6.1 / 10
73 opiniones calificadas
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Países prohibidos
Alemania
Alemania
Austria
Austria
Bélgica
Bélgica
Chipre
Chipre
Croacia
Croacia
Dinamarca
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovaquia
Eslovenia
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España
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Estados Unidos
Estados Unidos
Estonia
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Francia
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Grecia
Grecia
Hungría
Hungría
Irlanda
Irlanda
Islandia
Islandia
Israel
Israel
Italia
Italia
Japón
Japón
Letonia
Letonia
Liechtenstein
Liechtenstein
Lituania
Lituania
Luxemburgo
Luxemburgo
Malta
Malta
Noruega
Noruega
Países Bajos
Países Bajos
Portugal
Portugal
República Checa
República Checa
Rumania
Rumania
Suecia
Suecia
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
AliPay
Litecoin
Bitcoin
Operadores de telefonía móvil
Ethereum
Monero
Bitcoin Cash
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
M-Pesa
Plataformas de demostración
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Divisas de la cuenta
CHF
Franco suizo
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RUB
Rublo ruso
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
APT/USD
AR/USD
ARB/USD
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AUD/NZD
AUD/USD
BCH/BTC
BCH/ETH
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DSH/BTC
EDO/USD
EOS/USD
ETC/BTC
ETC/USD
ETH/BTC
ETH/LTC
ETH/USD
ETP/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
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GBP/AUD
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GBP/NZD
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GRT/USD
HBAR/USD
INJ/USD
IOT/USD
JASMY/USD
LTC/BTC
LTC/USD
NEO/BTC
NEO/USD
NOT/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OP/USD
RENDER/USD
SAN/USD
SUI/USD
TAO/USD
TON/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
WIF/USD
XMR/BTC
XMR/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/BTC
XRP/USD
ZEC/BTC
ZEC/USD
Regulación
CySEC, 093/08 (only LiteForex (Europe) Limited www.liteforex.eu)
FSC (Mauricio), GB20025921
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Griego
Español
Francés
Indonesio
Italiano
Malayo
Polaco
Portugués
Ruso
Tailandés
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Español
Indonesio
Malayo
Ruso
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Fóro
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
Precio por mes
15 $
Descuentos por 1 lote estándar
15
Captura de pantalla del sitio web

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