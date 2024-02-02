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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: LiteFinance
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس LiteFinance. وهي ليست الموقع الرسمي لـ LiteFinance، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- الفائدة علي الأموال
- مسابقات التداول
- VPS
- برنامج الشراكة
شركات
LiteForex Investments Limited, Liteforex (Europe) Ltd
الدول المحظورة
ألمانيا
أيسلندا
إسبانيا
إسرائيل
إمارة ليختنشتاين
إيطاليا
استونيا
البرتغال
الدنمارك
السويد
النرويج
النمسا
الولايات المتحدة
اليابان
ايرلندا
بلجيكا
جمهورية التشيك
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
فرنسا
فنلندا
قبرص
كرواتيا
لاتفيا
لوكسمبورغ
ليتوانيا
مالطا
هنغاريا
هولندا
يونان
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
AliPay
Litecoin
بتكوين
مشغل شبكة الهاتف النقال
إيثريوم
مونيرو
Bitcoin Cash
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
M-Pesa
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
WebTrader
cTrader
عملات الحساب
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
RUB
روبل روسي
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
APT/USD
AR/USD
ARB/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/BTC
BCH/ETH
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DSH/BTC
EDO/USD
EOS/USD
ETC/BTC
ETC/USD
ETH/BTC
ETH/LTC
ETH/USD
ETP/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
FTM/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
GRT/USD
HBAR/USD
INJ/USD
IOT/USD
JASMY/USD
LTC/BTC
LTC/USD
NEO/BTC
NEO/USD
NOT/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OP/USD
RENDER/USD
SAN/USD
SUI/USD
TAO/USD
TON/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
WIF/USD
XMR/BTC
XMR/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/BTC
XRP/USD
ZEC/BTC
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 093/08 (only LiteForex (Europe) Limited www.liteforex.eu)
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB20025921
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
الإيطالية
الملايو
البولندية
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الأندونيسية
الملايو
الروسية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المنتدى
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
VPS للمتداولين
السعر بالشهر
$15
الحسومات لكل 1 لوت قياسي
15
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Classicفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Oil
1:50
تَأثِير
Oil
1:50
Indexes
1:100
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:50
ECN (EU)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30
Classic (EU)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30