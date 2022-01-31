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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Land Prime
Данная страница описывает Форекс-брокера Land Prime. Это — не официальный сайт Land Prime, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
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- Доступны счета без свопов
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- Бесплатное образование
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Компании
Land-FX
Запрещенные страны
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Судан
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
FasaPay
Bitcoin
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JPY
Японская иена
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOT/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
LNK/USD
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
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XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
Регулирование
FCA (Великобритания), 709866
FSP (Новая Зеландия), FSP264385
Языки сайта
Английский
Немецкий
Греческий
Испанский
Французский
Индонезийский
Итальянский
Японский
Корейский
Русский
Турецкий
Украинский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Индонезийский
Японский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Офис
Teams
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:15
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:500
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:500