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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Land Prime
Esta página describe el bróker de Forex Land Prime. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Land Prime Ltd.
Países prohibidos
Corea del Norte
Cuba
Estados Unidos
Siria
Sudán
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
FasaPay
Bitcoin
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOT/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
LNK/USD
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
Regulación
FCA (Reino Unido), 709866
FSP (Nueva Zelanda), FSP264385
Idiomas del sitio web
Inglés
Alemán
Griego
Español
Francés
Indonesio
Italiano
Japonés
Coreano
Ruso
Turco
Ucraniano
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Indonesio
Japonés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Oficina
Teams
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:15
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:500
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:500