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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Land Prime
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Land Prime. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Land Prime، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Land Prime Ltd.
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
السودان
الولايات المتحدة
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
كوبا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
FasaPay
بتكوين
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOT/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
LNK/USD
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 709866
هيئة الرقابة على مزودي الخدمات المالية (نيوزيلندا), FSP264385
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
الروسية
التركية
الأوكرانية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأندونيسية
اليابانية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المكتب
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:15
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:500
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:500