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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: LMFX
Данная страница описывает Форекс-брокера LMFX. Это — не официальный сайт LMFX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Global Trade Partners Ltd.
Запрещенные страны
Великобритания
Соединенные Штаты Америки
Япония
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Dash
Ethereum
Monero
Bitcoin Cash
Zcash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
TrueUSD (TUSD)
USD Coin (USDC)
Cardano
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Языки сайта
Английский
Испанский
Индонезийский
Японский
Португальский
Турецкий
Китайский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Форум
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
PremiumОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Oil
1:1000
Stocks
1:10
Indexes
1:1000
Soft commodities
1:1000
FixedОткрыть подробности
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:10
Indexes
1:400
Soft commodities
1:400
ZeroОткрыть подробности
Минимальный размер счета15 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:250
Кредитное плечо
Forex
1:250
Gold & silver
1:250
Oil
1:250
Stocks
1:10
Indexes
1:250