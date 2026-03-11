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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: LMFX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس LMFX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ LMFX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Global Trade Partners Ltd.
الدول المحظورة
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
اليابان
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
FasaPay
Litecoin
بتكوين
Dash
إيثريوم
مونيرو
Bitcoin Cash
Zcash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
TrueUSD (TUSD)
USD Coin (USDC)
Cardano
منصات تجريبية
MetaTrader 4
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الأندونيسية
اليابانية
البرتغالية
التركية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المنتدى
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Premiumفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Oil
1:1000
Stocks
1:10
Indexes
1:1000
Soft commodities
1:1000
Fixedفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$25
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:10
Indexes
1:400
Soft commodities
1:400
Zeroفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$15
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:250
تَأثِير
Forex
1:250
Gold & silver
1:250
Oil
1:250
Stocks
1:10
Indexes
1:250