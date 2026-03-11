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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: LMFX
Esta página describe el bróker de Forex LMFX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Programa de afiliación
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Global Trade Partners Ltd.
Países prohibidos
Estados Unidos
Japón
Reino Unido
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Dash
Ethereum
Monero
Bitcoin Cash
Zcash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
TrueUSD (TUSD)
USD Coin (USDC)
Cardano
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Indonesio
Japonés
Portugués
Turco
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Fóro
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
PremiumAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Oil
1:1000
Stocks
1:10
Indexes
1:1000
Soft commodities
1:1000
FixedAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:10
Indexes
1:400
Soft commodities
1:400
ZeroAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta15 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:250
Apalancamiento
Forex
1:250
Gold & silver
1:250
Oil
1:250
Stocks
1:10
Indexes
1:250