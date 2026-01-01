النتائج الشائعة
أدوات
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: IQ Broker
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس IQ Broker. وهي ليست الموقع الرسمي لـ IQ Broker، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
شركات
Cortex Engine LLC.
الدول المحظورة
أستراليا
الاتحاد الأوروبي
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
كندا
خيارات الدفع
WebMoney
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
CashU
Perfect Money
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/SGD
EIR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/THB
USD/ZAR
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$20
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:800
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:1000
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:5